Т Татьяна

Хочу поблагодарить Анну за экскурсию. Это был отличный способ провести время между рейсами и узнать больше о Байкале и Иркутске.

Кроме того, Анна забрала нас из аэропорта и учла наши пожелания и адаптировала маршрут под наши интересы, что сделало экскурсию еще более персонализированной.

Анна, спасибо за прекрасные впечатления!