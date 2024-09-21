Странное чувство испытываешь в местах, где спит история.
Когда-то в порту Байкал жизнь бурлила: мелькали лица, швартовались и разгружались по несколько раз в сутки огромные ледоколы… Мы поговорим о событиях, датах и личностях уникального края у истока Ангары. Вы увидите с воды Шаман-камень, первую каменную галерею КБЖД, побываете на рынке и не только.
Когда-то в порту Байкал жизнь бурлила: мелькали лица, швартовались и разгружались по несколько раз в сутки огромные ледоколы… Мы поговорим о событиях, датах и личностях уникального края у истока Ангары. Вы увидите с воды Шаман-камень, первую каменную галерею КБЖД, побываете на рынке и не только.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание водной прогулки
- Живописная дорога из Иркутска через Прибайкальский нацпарк до посёлка Листвянка, к пристани на Байкале.
- Прогулка по воде на катере повышенного комфорта:
— к сакральному истоку Ангары и скале Шаман-камень
— историческому месту былой государственной важности: дремлющему порту Байкал в заливе Лиственничный
— самой первой каменной галерее на КБЖД, возведённой к осени 1904 года (её протяжённость составляет более 80 м)
— пристани ж/д станции Серебряный ключ с остановкой и выходом на берег для пешей прогулки и фотографий на берегу Байкала и у родникового ключа (по желанию).
- Красивый обратный путь по глубоководной части озера в посёлок Листвянка.
- Уличный рынок сувениров, байкальской рыбы и чая.
- Обед с национальными блюдами (по желанию).
- Обратный трансфер в город под беседы об истории края.
Организационные детали
- Трансфер (2 часа туда-обратно) — на современном безопасном хэтчбеке KIA Soul.
- Мы можем увеличить время экскурсии, чтобы вы подольше побыли в Листвянке. Стоимость — 1500 ₽ за час. Согласовывается заранее.
- Выход в море в зависимости от погодных условий подтверждается капитаном судна не ранее чем за 1 сутки до даты поездки.
Как проходит водная часть экскурсии:
- вы отправитесь на двухпалубной моторной яхте повышенной устойчивости и комфорта EVA.
- вы будете в составе группы из 8–11 человек. Возможна индивидуальная прогулка по воде, стоимость аренды катера в таком случае составит от 15000 ₽ за час.
- продолжительность — 1,5 часа.
Дополнительные расходы:
- прогулка на катере — 2000 ₽ за взрослого, 1000 ₽ за ребёнка до 11 лет.
- национальный обед (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре или от аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 640 туристов
Я — Анна. Коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с Вами красотой и историей нашего города и края. Наличие действующего удостоверения гида ИОКМ им. Муравьева-Амурского Н. Н., машина KIA SOUL 2020 г, опыт вождения а/м 16 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
21 сен 2024
Хочу поблагодарить Анну за экскурсию. Это был отличный способ провести время между рейсами и узнать больше о Байкале и Иркутске.
Кроме того, Анна забрала нас из аэропорта и учла наши пожелания и адаптировала маршрут под наши интересы, что сделало экскурсию еще более персонализированной.
Анна, спасибо за прекрасные впечатления!
Кроме того, Анна забрала нас из аэропорта и учла наши пожелания и адаптировала маршрут под наши интересы, что сделало экскурсию еще более персонализированной.
Анна, спасибо за прекрасные впечатления!
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