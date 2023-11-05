Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что набирается группа, которую везде возят в одном и том же составе. На самом деле всё оказалось намного лучше. Из Иркутска наш тур курировала Антонина. Она постоянно держала нас в курсе, кто и откуда нас заберет, либо куда надо подойти. Кроме этого, нам давалась информация, что можно успеть самостоятельно посмотреть в свободное время, чем мы тоже не раз воспользовались. Все экскурсии (на катерах, на «буханке») были малыми группами, разными компаниями. Была возможность познакомиться с туристами из разных мест, обменяться с ними впечатлениями и информацией. Так, туристы из Уфы посоветовали нам замечательный ресторан, в который сами бы мы вряд ли догадались зайти. Понравились гиды, которые возили нас на КЖД и в бухту Песчаную (Кристина, и, если правильно запомнила, Тимур). А, начиная с отъезда из Листвянки и до возвращения в Иркутск у нас вообще был индивидуальный гид Татьяна, вместе с которой мы совершили все экскурсии из Байкальска. Ей огромное спасибо, мы получили колоссальное количество не только стандартной экскурсионной информации, но и много других сведений о жизни в тех краях. Конечно, нам ещё очень повезло с погодой. Из поездки привезли массу впечатлений. И, думаю, что и дальше будем продолжать путешествовать по России.