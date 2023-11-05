Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна

Корпоративный тур на Ольхон

5
3 отзыва
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Остров Ольхон — сердце Байкала.

Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи.

Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны — недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.

Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня.

Чудесные виды на Байкал — исследование множества очень красивых и уникальных мысов, Байкальский лед и священные места. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Путешествие для своих
Путешествие для своих
Вы сможете сами выбрать дату, скорректировать маршрут и отправиться своей компанией
Бурятская культура
Бурятская культура
Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня
Потрясающие панорамы Байкала
Потрясающие панорамы Байкала
Увидим очень красивые мысы, Байкальский лед и священные места

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Питание включено: обед, ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
4 день

Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке

Выезд с острова Ольхон,посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом.

Прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопаркеОльхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопаркеОльхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке
5 день

Проводы в аэропорт

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек76 40078 50079 30081 400
20 человек65 90068 20068 80071 000
30 человек64 0066 30067 00069 200
40 человек58 90061 00061 80063 900

Размещение ЭКОНОМ:

  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Иркутск - Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение СТАНДАРТ:

  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Иркутск - Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).

    Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле.

На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц — Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание:День 1: обед, ужинДень 2-3: завтрак, обед, ужинДень 4: завтрак, обедДень 5: завтрак.
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак.
  • Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: По ОльхонуДень 4: Ольхон - ИркутскДень 5: по Иркутску.
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • День 5: по Иркутску.
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 ноя 2023
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий, задержек, опозданий Гид и водитель Иван -только положительные и добрые слова Вам, Отличные знания, на все темы о этой прекрасной земле На острове Ольхон - водителям, гидам и поварам в одном лице, низкий поклон, поразительно ездят по острову, где бездорожье и ямы в пол роста. Интересные рассказы, очень хорошие отношение к туристам Также хочу написать о гостиницах в Байкальске и Ольхоне - кормили хорошо, заботились как о родных Единственный негатив - это, нет асфальтированных дорог на острове Ольхон, хотя государство выделяли огромную сумму на дороги - пыль столбом, одежда, обувь не очистить;(Надеюсь, что асфальт будет до следующего приезда моего на остров;)
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,
В
5 ноя 2023
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех. Огромная всем благодарность за прекрасную поездку на о. Байкал!
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.
Е
21 окт 2023
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что набирается группа, которую везде возят в одном и том же составе. На самом деле всё оказалось намного лучше. Из Иркутска наш тур курировала Антонина. Она постоянно держала нас в курсе, кто и откуда нас заберет, либо куда надо подойти. Кроме этого, нам давалась информация, что можно успеть самостоятельно посмотреть в свободное время, чем мы тоже не раз воспользовались. Все экскурсии (на катерах, на «буханке») были малыми группами, разными компаниями. Была возможность познакомиться с туристами из разных мест, обменяться с ними впечатлениями и информацией. Так, туристы из Уфы посоветовали нам замечательный ресторан, в который сами бы мы вряд ли догадались зайти. Понравились гиды, которые возили нас на КЖД и в бухту Песчаную (Кристина, и, если правильно запомнила, Тимур). А, начиная с отъезда из Листвянки и до возвращения в Иркутск у нас вообще был индивидуальный гид Татьяна, вместе с которой мы совершили все экскурсии из Байкальска. Ей огромное спасибо, мы получили колоссальное количество не только стандартной экскурсионной информации, но и много других сведений о жизни в тех краях. Конечно, нам ещё очень повезло с погодой. Из поездки привезли массу впечатлений. И, думаю, что и дальше будем продолжать путешествовать по России.
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что

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