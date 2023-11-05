Корпоративный тур на Ольхон
Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи.
Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны — недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.
Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня.
Чудесные виды на Байкал — исследование множества очень красивых и уникальных мысов, Байкальский лед и священные места. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Питание включено: обед, ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке
Выезд с острова Ольхон,посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом.
Прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проводы в аэропорт
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|76 400
|78 500
|79 300
|81 400
|20 человек
|65 900
|68 200
|68 800
|71 000
|30 человек
|64 00
|66 300
|67 000
|69 200
|40 человек
|58 900
|61 000
|61 800
|63 900
Размещение ЭКОНОМ:
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже);
- Иркутск - Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение СТАНДАРТ:
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере);
- Иркутск - Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле.
На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц — Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание:День 1: обед, ужинДень 2-3: завтрак, обед, ужинДень 4: завтрак, обедДень 5: завтрак.
- День 1: обед, ужин
- День 2-3: завтрак, обед, ужин
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак.
- Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: По ОльхонуДень 4: Ольхон - ИркутскДень 5: по Иркутску.
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: По Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск
- День 5: по Иркутску.
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон.
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
- Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Во сколько начинается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
- Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
- Есть ли скидке в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
- Какие есть скидки за раннее бронирование?
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
- Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору