Программа тура по дням
Отъезд в поселок Листвянка, обзорная экскурсия
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в пос. Листвянка (65 км) – одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за доп. плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за доп. плату) по лесному берегу этого живописного озера.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Возвращение в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Протяженность: 65 км в одну сторону.
Питание включено: обед в кафе.
Отъезд на остров Ольхон - поселок Хужир
После завтрака на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
На остров мы будем переправляться на большом пароме.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.
Размещение на турбазе в уютных деревянных домиках.
Протяженность: 320 км. Время в пути: 6 часов. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое Море.
Питание включено: завтрак – в гостинице, ужин – на турбазе.
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Экскурсия на весь день на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
С мыса, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос.
Прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии
Свободные дни на острове.
По желанию (за доп. плату) можно посетить настоящую Бурятскую деревню, где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.
А также совершить водную экскурсию по островам Малого моря или посетить остров Огой (за доп. плату), на котором расположена буддийская ступа.
Поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах или квадроциклах (за доп. плату), а любителей погреться на солнышке ждет песчаный пляж и теплый залив.
Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии
Свободный день или дополнительные активности на острове Ольхон.
Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии
Свободный день или дополнительные активности на острове Ольхон.
Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.
Возвращение в Иркутск
После завтрака сборы и освобождение номеров.
Трансфер в Иркутск на рейсовом автобусе (320 км, ~7 часов).
По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за доп. плату).
Окончание программы в центре города.
Ориентировочное время прибытия – 18:00.
Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак – на турбазе.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостинице в г. Иркутск (1 ночь) и на турбазе на о. Ольхон (5 ночей).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Благоустроенный номер
|Взрослые (осн. место)
|61 500
|Дети до 12 лет (доп. место)
|46 000
|Доплата за одноместное размещение
|29 500
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Кемпинг-отель «Ольхон»
Располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. На территории отеля душ с горячей водой, отдельные благоустроенные туалеты, кафе на 100 мест, волейбольная площадка, место для пикника, беседки, армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
Для размещения предлагаются: номера «Стандарт» в благоустроенном корпусе, домики повышенной комфортности, а также летний корпус «Эконом». Общая вместимость 100 человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики.
Мини-отель «Усадьба Копылова»
Расположен в центральной части поселка Хужир, острова Ольхон. Усадьба выполнена в деревянном исполнении, первые этажи домов из экологически чистого лиственничного круглого бруса. На территории усадьбы находятся отдельно стоящие двухэтажные домики и 2-х этажный корпус.
В домиках на первом этаже возможно размещение до 4х человек, второй этаж – 1-2-местное размещение. У каждого домика имеется свой дворик со столиком и лавочками, где можно собраться и отдохнуть своей компанией. В каждом: стол, стулья, прикроватные тумбочки, коврики, вешалка, зеркало. У каждого домика отдельный умывальник. Удобства (туалет по типу «деревенский» и благоустроенные душевые кабины) расположены на территории.
В двухэтажном корпусе по восемь полублагоустроенных (санузел на этаже) и по два благоустроенных номера на этаже (санузел в номере). В каждом номере: две деревянные кровати, стол, два стула, вешало, зеркало, две тумбочки и прикроватные коврики. Благоустроенные номера оснащены телевизором. В номерах круглосуточное электричество.
К услугам отдыхающих: бесплатный WI-FI, беседка, костровое место, мангал, большая русская баня с парной, комнатой отдыха и надувным бассейном с прохладной Байкальской водой, настольные игры, бадминтон, волейбольные мячи. Для детей на территории усадьбы предусмотрена небольшая детская площадка, на которой имеется песочница и детская качеля.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе двухместного размещения: в гостинице в г. Иркутск (1 ночь) на турбазе на о. Ольхон (5 ночей)
- В гостинице в г. Иркутск (1 ночь)
- На турбазе на о. Ольхон (5 ночей)
- Питание, указанное в программе тура
- Все трансферы и экскурсии, указанное в программе тура (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание до начала маршрута и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии: в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Байкальский экологический музейводная по островам Малого моря и остров Огой
- В архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- В Байкальский экологический музей
- Водная по островам Малого моря и остров Огой
- Услуги и активности, не указанные в программе тура
- Аренда спортивного инвентаря, велосипедов, квадроциклов и др
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце);
- футболки с коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Фото- и видеоаппаратура с герметичной упаковкой на случай дождя.
Возможно ли участие в туре с детьми?
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии и развлечения?
За дополнительную плату вы можете заказать:
- водную экскурсию на о. Огой;
- вечернюю экскурсию на катере по островам Малого Моря (2 часа);
- рыбалку с катера;
Подробную информацию уточняйте при бронировании или на базе отдыха.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.