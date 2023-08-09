Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.

При желании за дополнительную плату экскурсию можно продлить и остаться на Ольхоне на вторую ночь, чтобы осмотреть его южную часть.

Время проведения экскурсии: 1 мая – 31 декабря.

Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят — коренных жителей острова. О многих прибрежных мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте. Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками. Как будет проходить наше путешествие В первый день вы осмотрите байкальские бухты Тажеранской степи: бухту Ая, долину каменных духов и т. д. Переправившись на пароме, мы попадём в ольхонскую деревню Хужир и встретим закат на мысе Бурхан. С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий. Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации. Поздним вечером второго дня мы вернёмся в Иркутск. Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.