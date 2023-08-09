Джип-тур на остров Ольхон: погрузитесь в первозданную природу Байкала
Двухдневный джип-тур на Ольхон — уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить закат и рассвет на берегу великого озера, почувствовать Байкал, увидеть первозданную природу, услышать тишину и подышать свежим байкальским воздухом.
Прогуляться по ольхонской деревне Хужир, заглянуть в сувенирные магазины, подкрепиться в местных кафе.
Прогуляться по ольхонской деревне Хужир, заглянуть в сувенирные магазины, подкрепиться в местных кафе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бухта Ая
- Долина каменных духов и другие байкальские бухты Тажеранской степи
- Деревня Хужир
- Мыс Бурхан
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
Описание
Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят — коренных жителей острова. О многих прибрежных мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте. Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками. Как будет проходить наше путешествие В первый день вы осмотрите байкальские бухты Тажеранской степи: бухту Ая, долину каменных духов и т. д. Переправившись на пароме, мы попадём в ольхонскую деревню Хужир и встретим закат на мысе Бурхан. С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий. Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации. Поздним вечером второго дня мы вернёмся в Иркутск. Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.
- При желании за дополнительную плату экскурсию можно продлить и остаться на Ольхоне на вторую ночь, чтобы осмотреть его южную часть.
- Время проведения экскурсии: 1 мая – 31 декабря.
Ежедневно, круглогодично в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Ая
- Долина каменных духов и другие байкальские бухты Тажеранской степи
- Деревня Хужир
- Мыс Бурхан
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
Что включено
- Аренда автомобиля на 36 часов
- Сопровождение гидом-водителем 36 часов
- Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя
Что не входит в цену
- Питание в кафе оплачивается отдельно
- Сбор национального парка не включен в стоимость - 500 руб. /чел.
- Пикник - 800 руб. /чел.
- Ваше проживание на Ольхоне. Гостиницу в Хужире туристы бронируют самостоятельно, гид может дать рекомендации
- Авиабилеты до Иркутска
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
9 авг 2023
Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной бухте с петроглифами, и это только по пути на Ольхон.
Хотим сказать спасибо гиду Андрею! Очень приятный и интересный проводник! Благодаря ему поездка получилась комфортной, познавательной и эмоциональной. На Крузере легко заезжали во все места. Очень понравился атмосферный обед с ухой!
Ляден, Карина, Рената, Даниил из Санкт-Петербурга.
Хотим сказать спасибо гиду Андрею! Очень приятный и интересный проводник! Благодаря ему поездка получилась комфортной, познавательной и эмоциональной. На Крузере легко заезжали во все места. Очень понравился атмосферный обед с ухой!
Ляден, Карина, Рената, Даниил из Санкт-Петербурга.
А
Александр
6 июля 2023
Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать нам всю неописуемую красоту озера и Прибайкалья. На удобном внедорожнике мы посетили несколько безумно красивых мест еще по дороге на Ольхон. Чтобы добраться до некоторых на машине, нужно быть прекрасным водителем. На Ольхоне также увидели, кажется, все знаковые места, причем Андрей гибко планировал поездку с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо! Рекомендуем всем!
M
Musin-va
15 июня 2023
I
I_hurumo
14 окт 2022
Понравилось всё.
Е
Екатерина
31 июля 2022
Все прошло на столько замечательно, что даже не пересказать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания!
М
МАРИНА
31 окт 2021
Лучше не бывает. Все очень понравилось. Красота неимоверная. Огромное спасибо Сергею.
M
MariaAgapova
27 сен 2021
Интересно, насыщенно, здорово. Многое успели посмотреть, в разных местах побывать.
Л
Лилия
12 авг 2021
Экскурсия просто замечательная. Вся наша семья в восторге от посещения острова Ольхон и увиденного красавца Байкала. Мы получили массу восхитительных эмоций. Всем советую посетить Ольхон и насладиться видами Байкала и уникальной флорой и фауной.
A
Alina
11 фев 2021
Замечательный тур на Малое море и Ольхон! Много новой информации об озере Байкал!!
Тур входит в следующие категории Иркутска
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