Экскурсионный тур «Легенды осени на Байкале» на 10 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Программа, пронизанная историей и легендами — так можно описать этот насыщенный и яркий тур по Байкалу.
Мы откроем ворота Байкала — Листвянку, прогуляемся по этнографическому и байкальскому музеям и прокатимся по Кругобайкальской железной дороге. После попадём в Аршан — настоящую сибирскую Швейцарию, проедем по всему побережью Малого моря и насладимся пейзажами Прибайкалья.
А ещё мы посетим места силы острова Ольхон и даже сможем выбрать дополнительные экскурсии или покататься на квадроциклах.
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском и экскурсия по городу
Прибытие в Иркутск, сбор группы. Встреча проходит в 2 этапа.
08:00-08:30 В аэропорту (внутри здания у выхода в город с табличкой «Байкальские Сказания»).
09:00-09:30 На ж/д вокзале (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).
При бронировании тура просим сообщать рейс туристов.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Знакомство с гидом, завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска — Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам. Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название — Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок — здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) — дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками — «Иркутская слобода» (или так называемый 130-ый квартал). Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в ресторане во время экскурсии.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время, отдых.
Ужин самостоятельно.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Тальцы и Листвянка
После завтрака отправляемся в поселок Листвянка.
Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангары и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большого количества растущих вокруг лиственниц.
Ничем не примечательный ранее в настоящее время он стал визитной карточкой Байкала, экскурсионным центром Прибайкалья, местом, сочетающим в себе и дикую прекрасную природу Байкала, и современную развитую инфраструктуру.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути мы посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Здесь можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.
Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея.
После — посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гаммарусы, бычки, губка — вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Далее отправляемся на рынок (рыбный и сувенирный рынок в одном месте) — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу — омуля, хариуса, сига холодного и горячего копчения.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке.
Самостоятельно, пешком или на кресельном подъемнике, можно подняться на смотровую площадку на камень Черского, с которой открывается красивый вид на Байкал и исток Ангары.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
КБЖД, Тункинская долина и Аршан
Завтрак.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге)
Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение.
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России». Пряжкой, потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой, потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Выход в Слюдянке.
Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником. Вот уже более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Она находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.
Аршан — это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами. В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и порхающими разноцветными бабочками. Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом — цветет багульник, а зимой много-много снега…
Курорт горноклиматический. Высокое стояние солнца в горах увеличивает ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, ужин. На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые БУЗЫ!
Размещение на базе отдыха/в усадьбе.
Гид: во время экскурсии по КБЖД — гид КБЖД, во время трансфера — да.
Питание: завтрак, ужин.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Доплата за гарантированное место со стороны Байкала: 1650 рублей с человека
Обед: в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1000 рублей, трехразовое 1600 рублей), заказать ланч бокс (700 рублей), взять обед с собой.
Водопады на реке Кынгарга
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по живописной тропе на водопады на реке Кынгарга.
Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как «барабан» составляет 27 км. В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги. Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки. Выше по тропинке расположено речное ущелье, стиснутое каменными стенами и «декорированное» замысловатыми скальными образованиями.
Дно ущелья покрыто мрамором желто-розового оттенка, отполированным до гладкости водой — этот отрезок русла так и зовут: «Мраморное дно».
Гид: во время пешеходной экскурсии местный гид.
Питание: завтрак.
Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
В этот день вы можете присоединиться на автомобильную экскурсию (горячие источники Жемчуг, Долина потухших вулканов, Нилова Пустынь).
Самостоятельно можно прогуляться по поселку, по тропе вдоль реки Кынгарга до следующих водопадов, подняться на пик любви (треккинг).
Гид: нет.
Питание: завтрак.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Иркутск.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Малое море
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в центральную часть Байкала — на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями, задобрив местных духов. Поэтому мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла — покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу — героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни. Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.
По прибытии на Малое Море размещение в отеле и обед.
Небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии вы узнаете легенды о нашем Священном озере. Гид расскажет вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
В один из дней по графику (экскурсия включена в тур):
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Маршрут: отель — паромная переправа через Ольхонские ворота — Загли — Кобылья голова — мыс Бурхан — Урочище Песчаное — Саган-Хушун — Хобой — отель.
Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал — это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.
Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и преданий.
Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.
Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.
Ольхон — самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной — легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, мы посетим самые значимые места острова:
Мыс Бурхан — это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас. На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях. Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда, подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до отеля. Окончание экскурсии.
Экскурсия может быть перенесена на 9 день.
Свободный день
В свободные дни вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильные экскурсии.
Рекомендуем вам обратить внимание на следующие экскурсии за дополнительную плату.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3 часов).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы — на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 3 000 рублей с человека).
Сарминское ущелье — одно из легендарных мест Байкала. Сарма — самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога — это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5 000 рублей с человека).
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.
Перед вами откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Чтобы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: на время доп. экскурсий.
Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа)
Окончание программы тура: центр / ж/д вокзал / аэропорт.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00-20:00).
Примечание: возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице Иркутска (2 ночи), в гостинице или на базе отдыха в Листвянке (1 ночь), на базе отдыха или в гостевом доме на Аршане (3 ночи) и на базе отдыха на Малом море (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб: 77 700 рублей.
Доплата за одноместное размещение — 24 000 рублей.
Варианты проживания
Яковлев / Грин / Матрешка / Бизнес холл или аналог
Размещение в одном из мест в Иркутске.
Яковлев: фото 1, 2 — Яковлев, Бизнес холл: 3-5 фото, Грин: 6-7, Матрёшка: 8-10.
Усадьба Демидова / Бриз / Маячок или аналогичная
Размещение в одном из мест в Листвянке.
Усадьба Демидова: 1-3 фото, Бриз: 4-6 фото, Маячок: 7-8 фото.
Иркут / Марьина Роща / Хрустальный ручей / Гармония или аналогичная
Размещение в одном из мест на Аршане.
Иркут: фото 1-3, Марьина Роща: 4-5 фото, Хрустальный ручей: 6-7 фото,
Мир Байкала / Байкальская радуга / Панорама / Базарка или аналогичная
Размещение в одном из мест на Малом море.
Мир Байкала: 1-2 фото, Байкальская радуга: 3-4 фото, Панорама: 5-6 фото, Базарка: 7 фото
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе:в Иркутске — гостиницав Листвянке — гостиница или база отдыхана Аршане — база отдыха или гостевой домна Малом Море — база отдыха.
- В Иркутске — гостиница
- В Листвянке — гостиница или база отдыха
- На Аршане — база отдыха или гостевой дом
- На Малом Море — база отдыха.
- Питание по программе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы»музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)Тункинская долина и Аршанэкскурсия на водопады в поселке Аршанпешеходная экскурсия по побережью Малого моряоднодневная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Тункинская долина и Аршан
- Экскурсия на водопады в поселке Аршан
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Однодневная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии:экскурсия на остров Огой — 3 500 рублейСарминское ущелье — 3 000 рублейПо Тажеранам к Анге — 5 000 рублей.
- Экскурсия на остров Огой — 3 500 рублей
- Сарминское ущелье — 3 000 рублей
- По Тажеранам к Анге — 5 000 рублей
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивэны и микроавтобусы на трассах с асфальтовым покрытием, на бездорожье — уазы (буханки). Транспорт рассчитан от 8 до 16 мест.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).
- Когда стоит прибывать в Иркутск?
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем следующие варианты:
- выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы;
- индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 9 000 рублей за легковой автомобиль — до 3 туристов);
- дополнительная ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- С какими заболеваниями нельзя в тур?
Не принимаем людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом и серьезными хроническими заболеваниями.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.