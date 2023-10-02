3 день

КБЖД, Тункинская долина и Аршан

Завтрак.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Отправление на пароме в порт Байкал.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге)

Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России». Пряжкой, потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой, потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Выход в Слюдянке.

Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником. Вот уже более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора.

Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.

Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Она находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.

Аршан — это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами. В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и порхающими разноцветными бабочками. Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом — цветет багульник, а зимой много-много снега…

Курорт горноклиматический. Высокое стояние солнца в горах увеличивает ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.

Прибытие в Аршан, ужин. На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые БУЗЫ!

Размещение на базе отдыха/в усадьбе.

Гид: во время экскурсии по КБЖД — гид КБЖД, во время трансфера — да.

Питание: завтрак, ужин.

Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).

Доплата за гарантированное место со стороны Байкала: 1650 рублей с человека

Обед: в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1000 рублей, трехразовое 1600 рублей), заказать ланч бокс (700 рублей), взять обед с собой.