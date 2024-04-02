Откройте для себя мифы и легенды Иркутска с нашими турми

Найдено 8 туров в категории «Мифы и легенды» в Иркутске, цены от 63 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600 за человека
Легенды священного Байкала. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенды священного Байкала. Лето-осень
Начало: г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 103 000 за человека
Легенды осени на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды осени на Байкале
Начало: Иркутск
«Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея»
6 сен в 10:00
29 сен в 10:00
77 700 за человека
Легенда Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 102 300 за человека
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500 за человека
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Ольхон и Листвянка – это настоящие легенды Байкала»
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 92 900 за человека
Легенды Байкала и священные источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Легенды Байкала и священные источники
Начало: Иркутск
«Вместе с нашим гидом вы погрузитесь в мир древних мифов и легенд»
23 июля в 10:00
27 июля в 10:00
63 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Легенда Байкала
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Легенды осени на Байкале
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Легенды Байкала и священные источники
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Легенды осени на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Легенды осени на Байкале
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Легенда Байкала
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Легенды Байкала и священные источники
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Легенды Байкала и священные источники
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
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    аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Легенда Байкала
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Мария
    3 мая 2023
    Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
    Хочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратную связь, давали советы и
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    рассказывали об интересных местах. Несмотря на то, что мы посещали Байкал не в сезон, поездка получилась отличная! Порадовали отели на всех этапах путешествия, уютные номера, вкусная еда и приветливый персонал! И конечно же Байкал, он великолепен в любое время года!

    Хочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратнуюХочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратнуюХочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратнуюХочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратнуюХочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратнуюХочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратную

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
  2. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
  3. Легенды священного Байкала. Лето-осень
  4. Легенды осени на Байкале
  5. Легенда Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 авторских туров от 63 800 до 103 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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