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Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенды священного Байкала. Лето-осень
Начало: г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 103 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды осени на Байкале
Начало: Иркутск
«Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея»
6 сен в 10:00
29 сен в 10:00
77 700₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 102 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Ольхон и Листвянка – это настоящие легенды Байкала»
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Легенды Байкала и священные источники
Начало: Иркутск
«Вместе с нашим гидом вы погрузитесь в мир древних мифов и легенд»
23 июля в 10:00
27 июля в 10:00
63 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Легенды Байкала и священные источникиВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ИИрина15 марта 2024Легенды Байкала и священные источникиОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга9 марта 2024Легенды Байкала и священные источникиХорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММария3 мая 2023Хочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратную связь, давали советы и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Иркутске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 авторских туров от 63 800 до 103 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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