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Экскурсия по Иркутску
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30)/на ж. д вокзале (9:00-9:30) с табличкой «Новый год на Байкале!» (внутри здания)
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
Вы увидите самые интересными места Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а так же известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.
Обед сибирская кухня.
Размещение в отеле 4*.
Вечером, в свободное время, советуем посетить центральную Елку и Ледовый городок на Сквере Кирова.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Листвянка. Музей "Тальцы". Смотровая "камень Черского"
После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в пос. Листвянка, который расположен у истока единственной вытекающей из озера реки – Ангары.
По пути посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно- приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки.
Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты, поводить хороводы и поучаствовать в новогодних конкурсах.
После прогулки по снежному музею, обед в настоящем Сибирском трактире.
Отправляемся дальше, к Байкалу.
Прибытие в Листвянку, остановка у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду о любви Ангары и Енисея, подъем на подъемнике на камень Черского, с которого открывается великолепный вид на исток Ангары, размещение в гостинице.
Свободное время.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Свободное время. Катание на собачьих упряжках
Завтрак в гостинице.
В первой половине дня, после встречи Нового Года, вы можете отдохнуть или прогуляться по снежной Листвянке.
Во второй половине дня, мы знакомимся с жизнерадостными и энергичными байкальскими хаски.
Это особая порода собак, не совсем похожи на привычных для нашего взора Аляскинских хасок, на то они и Байкальские - обладающие повышенной выносливостью и скоростью.
Море положительных эмоций Вам будет обеспечено, ведь Вас ждет не только общение, фотографирование и прогулка с ездовыми собаками.
Здесь Вы прокатитесь в санях, управлять которыми будет опытный инструктор.
А если вы проявите себя как смелый и уверенный в себе каюр, то может вам повезет самим управлять упряжкой!
После у нас будет дегустация байкальской рыбки с вкусной настойкой.
Гид: да. Питание: завтрак.
Малое море. Лед Байкала. Дегустация Байкальской кухни
После завтрака мы отправляемся на другую часть Байкала, ту, что расположена ближе к середине озера рядом с островом Ольхон – на Малое море.
По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
Мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.
Прибытие на Малое Море и размещение в теплых благоустроенных уютных номерах с видом на Байкал.
Обед во время которого Вы попробуете вкуснейшие блюда Байкальской кухни.
Во второй половине дня, когда вы уже успели отдохнуть после пути, нас ждет прогулка на лед Байкала.
Байкальский лед известен всему миру.
Из-за удивительных свойств воды этого озера, лед остается прозрачным на большую глубину.
Это зрелище поражает и захватывает.
В некоторых местах можно увидеть ледовые гроты, трещины и другие природные чудеса озера.
После прогулки горячий и вкусный ужин – дегустация Байкальской кухни.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Водная гладь Большого Байкала
Захватывающий день с насыщенной экскурсионной программой.
Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.
Выезд на Большое море, где увидите необъятные байкальские просторы!
Вы думаете зимой весь Байкал покрыт льдом?
А вот и нет, в январе промерзают только заливы, а Большой Байкал только готовится, он парит и начинает промерзать около берегов.
И вот буквально час назад из своего номера вы видели ледяное зеркало, а тут – вода!
После экскурсии мы приглашаем Вас в настоящую сибирскую баньку.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Поездка на Ольхон
После завтрака Вас ожидает автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Бурхан.
А до самого острова мы будем добираться на хивусе, так безопаснее в это время года, да и поездка на этом виде транспорта очень интересна!
Хивус – это судно на воздушной подушке.
По пути мы увидим удивительные особенности Байкальского льда.
Одна из таких особенностей – сокуи.
Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.
Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
Далее едем смотреть ледяные гроты!
Это что-то невероятное, как другой мир!
Целью нашей поездки станет мыс Бурхан, овеянный мифами и легендами, мистикой и поверьями.
Мыс Бурхан является визитной карточкой озера Байкал.
Расположен он в средней части острова Ольхон, где раскинулся рядом поселок Хужир – самый большой и многочисленный поселок на острове.
Это место необычайной силы и энергетики!
Загадывайте свое самое сокровенное желание.
Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем.
После осмотра достопримечательностей Вы вернетесь в эко-отель.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободное время. Отправление в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
Любуемся Байкалом, еще раз сходим прогуляться по льду и после обеда, наполненные прекрасными впечатлениями и эмоциями, отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле 4*.
Ужин самостоятельно.
Гид: нет. Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу.
Мы уверены, что зимний Байкал влюбил Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака персональный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к Вашему рейсу (расчётный час в отеле 12:00, возможно продление проживания за дополнительную оплату).
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске, Листвянке и на Малом море.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|Обычная стоимость
|95 450
|122 100
|Акция раннего бронирования до 25.11.23 (при полной оплате)
|90 300
|117 390
Варианты проживания
Гостиница «Байкал Форест» 4* или аналогичная
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера. В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Гостиница «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Загородный отель «Мир Байкала»
Эко-отель построен из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак4-6 день: завтрак, обед, ужин7 день: завтрак, обед8 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак
- 4-6 день: завтрак, обед, ужин
- 7 день: завтрак, обед
- 8 день: завтрак
- Транспортное обслуживание по программе (автобус, хивус, УАЗ)
- Экскурсии и развлечения: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» подъем на подъемнике на камень Черскогознакомство с хаски, катание на собачьих упряжкахпрогулка по льду БайкалаБайкальские ледяные гротынаплески и сокуисафари по Тажеранским степямавтомобильная экскурсия на остров Ольхон (прогулка на Хивусе + УАЗ)
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Подъем на подъемнике на камень Черского
- Знакомство с хаски, катание на собачьих упряжках
- Прогулка по льду Байкала
- Байкальские ледяные гроты
- Наплески и сокуи
- Сафари по Тажеранским степям
- Автомобильная экскурсия на остров Ольхон (прогулка на Хивусе + УАЗ)
- Сибирская и байкальская кухня
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», канатная дорога
- Катание на собачьей упряжке
- Сбор за посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодний банкет: взрослые 16 000 руб. /чел. дети от 12 до 16 лет 8 000 руб. /чел., взрослое менюдети от 7 до 11 лет 3 500 руб. /чел., детское менюдети до 7 лет бесплатно, без предоставления меню
- Взрослые 16 000 руб. /чел
- Дети от 12 до 16 лет 8 000 руб. /чел., взрослое меню
- Дети от 7 до 11 лет 3 500 руб. /чел., детское меню
- Дети до 7 лет бесплатно, без предоставления меню
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли новогодний банкет?
Новогодний банкет в стоимость не входит. При желании вы можете заказать его дополнительно.
Новогодняя программа “В поисках Дракона или Новогодние приключения 2024!”
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.