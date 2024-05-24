И Ирина Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.

И Ирина Новый год на Байкале Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!

М Марина Рождество на Байкале. Зимняя сказка Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

Г Галина Новогодний Байкал Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

А Анжела Новогодняя сказка Байкала Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

Ю Юрий Путешествие к звездам Байкала. Рождество Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

С Софья Настоящий новый год на Байкале читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Настоящий новый год на Байкале Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.

К Константин Новогодний Байкал Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.