Туры на новогодние праздники 2024 в Иркутске

Найдено 12 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Иркутске, цены от 42 230 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказочный Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«У вас есть удивительная возможность встретить Новый год на берегу Байкала, и провести первые дни года на самом чистом и красивом озере планеты»
29 дек в 10:00
95 500 за человека
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000 за человека
Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке»
28 дек в 10:00
113 500 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год в отеле на берегу Байкала»
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
«Новогодние каникулы – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке»
31 дек в 10:00
51 300 за человека
Новогодняя сказка Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
«Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала»
30 дек в 10:00
42 230 за человека
Новогодняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона»
30 дек в 10:00
44 350 за человека
Настоящий новый год на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Настоящий новый год на Байкале
Начало: Иркутск
«д вокзале (9:00-9:30) с табличкой «Новый год на Байкале»
30 дек в 10:00
95 450 за человека
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:»
2 янв в 10:00
64 915 за человека
Новогодний Байкал
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год на Байкале – это незабываемое путешествие и насыщенный экскурсионный тур»
28 дек в 10:00
от 69 600 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька»
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Новый год 2025 на льду Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Хотите встретить Новый год ярко и радостно»
31 дек в 10:00
121000108 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новый год на Байкале
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Рождество на Байкале. Зимняя сказка
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Новогодний Байкал
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Новогодняя сказка Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Путешествие к звездам Байкала. Рождество
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Настоящий новый год на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
    читать дальше

    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Настоящий новый год на Байкале
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Новогодний Байкал
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Путешествие к звездам Байкала. Рождество
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Новогодние туры 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
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  5. Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 12 авторских туров от 42 230 до 113 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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