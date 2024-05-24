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Авторский тур
5 дней
Сказочный Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«У вас есть удивительная возможность встретить Новый год на берегу Байкала, и провести первые дни года на самом чистом и красивом озере планеты»
29 дек в 10:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке»
28 дек в 10:00
113 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год в отеле на берегу Байкала»
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
«Новогодние каникулы – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке»
31 дек в 10:00
51 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
«Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала»
30 дек в 10:00
42 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона»
30 дек в 10:00
44 350₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Настоящий новый год на Байкале
Начало: Иркутск
«д вокзале (9:00-9:30) с табличкой «Новый год на Байкале»
30 дек в 10:00
95 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:»
2 янв в 10:00
64 915₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Новый год на Байкале – это незабываемое путешествие и насыщенный экскурсионный тур»
28 дек в 10:00
от 69 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька»
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Хотите встретить Новый год ярко и радостно»
31 дек в 10:00
121000108 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ИИрина24 мая 2024Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Путешествие к звездам Байкала. РождествоВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ИИрина15 марта 2024Путешествие к звездам Байкала. РождествоОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Новогодние туры 2024»
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