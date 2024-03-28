1 день

Сибирский Париж и местные традиции

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30), на ж/д вокзале (9:00 – 9:30) с табличкой.

Знакомство с гидом, трансфер в кафе, где мы вкусно позавтракаем, обсудим программу и выпьем чашечку ароматного кофе или чая!

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города и самыми красивыми местами.

После экскурсии отправляемся на Байкал.

Трансфер (250 км) в центральную часть Байкала – в сторону острова Ольхон, на Малое море.

Малое море – одно из лучших мест на Байкале, с песчаными пляжами, теплой водой, степным разнотравьем.

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.

По пути заезжаем в этно-комплекс Золотая Орда.

Кухня – это как визитная карточка, через нее познаются традиции и культура народов.

Познакомимся с бурятской культурой.

Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.

Едем дальше.

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Далее сделаем еще пару остановок.

У стелы с орлом, который как бы парит над Тажеранской степью, защищая и оберегая Ольхонский район.

Орел издревле был тотемной птицей многих народов, для Ольхона эта птица имеет особое значение, легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.

И проехав ещё 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи остановимся на площадке, здесь перед нами открывается вид на Байкал, а слева четырехметровая фигура — это Бродяга, и вот уже в мыслях звучат слова: «Славное море, священный Байкал, Славный корабль - омулёвая бочка…».

Сделаем фото и едем дальше.

Размещение в эко отеле с видом на Байкал в комфортных полностью благоустроенных номерах.

Отдых.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.