Туры на собачьих упряжках – туры в Иркутске

Найдено 15 туров в категории «Туры на собачьих упряжках» в Иркутске, цены от 65 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная неделя на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000 за человека
Половина озера Байкал за 9 дней
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000 за человека
Великолепие Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великолепие Байкала
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
90 000 за человека
Сказочная зима на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
75 000 за человека
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500 за человека
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500 за человека
Детский Зимний Байкал. Листвянка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500 за человека
Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
113 500 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 74 290 за человека
Настоящий новый год на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Настоящий новый год на Байкале
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
95 450 за человека
Ледовая одиссея на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000 за человека
Лёд Байкала. Глубь Тайги
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
1 мар в 10:00
216 000 за человека
Новогодний Байкал
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
от 69 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новый год на Байкале
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Новогодний Байкал
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • И
    Ирина
    21 марта 2024
    Сказочная неделя на Байкале
    Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться в собачьей упряжке, все это мне удалось в данном туре.
    Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на собачьих упряжках»

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  10. Краеведческий музей
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