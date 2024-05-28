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Авторский тур
8 дней
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепие Байкала
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
75 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
113 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 74 290₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Настоящий новый год на Байкале
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
95 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
от 69 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ИИрина24 мая 2024Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ИИрина21 марта 2024Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться в собачьей упряжке, все это мне удалось в данном туре.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на собачьих упряжках»
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