Мы увидим первозданную природу острова Ольхон и ощутим неповторимую энергетику Байкала.
Путешествие начнётся с Тажеранских степей, где открываются виды на Малое море и величественный остров. Вы увидите сакральную скалу Шаманка у мыса Бурхан — легендарное место силы. Здесь можно ощутить дух Байкала и обратиться к древним духам с заветным желанием.
Путешествие начнётся с Тажеранских степей, где открываются виды на Малое море и величественный остров. Вы увидите сакральную скалу Шаманка у мыса Бурхан — легендарное место силы. Здесь можно ощутить дух Байкала и обратиться к древним духам с заветным желанием.
Описание экскурсииВеликолепие Ольхона Вас ожидает великолепие раздолья древних Тажеранских степей возрастом более 300 миллионов лет, непостижимые по великолепию виды Малого моря и острова Ольхон. Мы увидим знаменитую скалу Шаманка — сакральное место для жителей Ольхона. Побываем у мыса Бурхан – место силы, где можно обратиться к духам за исполнением сокровенных желаний. Важная информация:
- Экскурсия может быть утомительной для пожилых людей и детей из-за длительных переездов.
- Пожалуйста, одевайтесь как можно теплее. Также возьмите черные очки от ветра и солнца.
- Захватите power bank для телефона, бесконечно много красивых видов, телефон устанет снимать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тажеранские степи
- Пролив Малое море
- Поселок Хужир
- Мыс Бурхан
- Памятник Бродяге
- Скульптура орла
- Скала Шаманка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории - 300 руб.
- Обед в кафе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну Вас обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия может быть утомительной для пожилых людей и детей из-за длительных переездов
- Пожалуйста, одевайтесь как можно теплее. Также возьмите черные очки от ветра и солнца
- Захватите power bank для телефона, бесконечно много красивых видов, телефон устанет снимать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в центральной части Иркутска
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
2 янв в 08:00
3 янв в 20:30
34 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 35 500 ₽ за всё до 8 чел.