Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Ледяное волшебство Байкала

Cталактиты и сталагмиты, наплески, сокуи, торосы, пещеры — формы байкальского льда настолько немыслимы и разнообразны, что за один день охватить всё практически невозможно. Но мы попробуем! Проделав часть пути по асфальтированному шоссе, мы въедем на территорию Байкала — бескрайнюю ледяную гладь. По пути к Ольхону будем часто останавливаться, чтобы сделать фантастические фотографии 📸, полюбоваться трещинами, разломами и россыпями огромных метановых пузырей.

Укрытый снегом Ольхон

Вы окажетесь на единственном обитаемом острове 🏝️ Байкала и посетите его главные места притяжения: деревню Хужир, мыс Бурхан, почитаемый среди сибирских шаманистов, и места силы Ольхона — скалу Три Брата и мыс Хобой. В поисках красивых 🤩 ракурсов для фото мы заедем в ледяные гроты и уединенные бухты острова. А по пути вы услышите легенды Ольхона, узнаете, какие следы оставили здесь люди каменного века и воины Чингисхана. И, конечно, познакомитесь с традициями бурятов и сможете попробовать традиционные местные блюда в кафе Хужира.

А еще мы припасли для вас пару сюрпризов: вы сможете попробовать алкогольный коктейль с байкальским льдом, согреться в джипе травяным чаем и прокатиться по озеру на коньках!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном джипе с внедорожной подготовкой

Гид заберёт вас от места проживания в Иркутске и доставит обратно после экскурсии

Экскурсию проводит гид-водитель из нашей команды с большим опытом езды по байкальскому льду

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включено: трансфер на джипе с опытным гидом-водителем, по бутылке питьевой байкальской воды на человека, горячий чай с сибирскими травами

Дополнительно оплачиваются сборы нацпарка (400 руб. с человека), питание в кафе (по желанию)

По запросу мы бесплатно предоставим вам озерные коньки и покатаем на тюбе по льду

Экипировка

Верхняя одежда — теплая непродуваемая куртка (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, непродуваемые варежки, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, ледоступы

Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе)

В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица

Экскурсия проводится в период с февраля по март.