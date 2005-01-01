Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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К острову Ольхон — по льду Байкала!

Зимний джип-тур к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря

Наталья
Наталья – представитель из Иркутска
Приготовьтесь за один день увидеть чудеса байкальского льда и места силы острова Ольхон.

Комфортабельный джип позволит нам добраться до самых красивых 🤩 и труднодоступных мест озера: вы увидите паутины трещин и россыпи пузырьков, зайдете в ледяные гроты и прокатитесь по озеру на коньках.

И, конечно, побываете на легендарных мысах Бурхан и Хобой, почитаемых шаманистами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2667024 003 ₽ за экскурсиюскидка10%

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К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!

Что вас ожидает

Ледяное волшебство Байкала
Cталактиты и сталагмиты, наплески, сокуи, торосы, пещеры — формы байкальского льда настолько немыслимы и разнообразны, что за один день охватить всё практически невозможно. Но мы попробуем! Проделав часть пути по асфальтированному шоссе, мы въедем на территорию Байкала — бескрайнюю ледяную гладь. По пути к Ольхону будем часто останавливаться, чтобы сделать фантастические фотографии 📸, полюбоваться трещинами, разломами и россыпями огромных метановых пузырей.

Укрытый снегом Ольхон
Вы окажетесь на единственном обитаемом острове 🏝️ Байкала и посетите его главные места притяжения: деревню Хужир, мыс Бурхан, почитаемый среди сибирских шаманистов, и места силы Ольхона — скалу Три Брата и мыс Хобой. В поисках красивых 🤩 ракурсов для фото мы заедем в ледяные гроты и уединенные бухты острова. А по пути вы услышите легенды Ольхона, узнаете, какие следы оставили здесь люди каменного века и воины Чингисхана. И, конечно, познакомитесь с традициями бурятов и сможете попробовать традиционные местные блюда в кафе Хужира.

А еще мы припасли для вас пару сюрпризов: вы сможете попробовать алкогольный коктейль с байкальским льдом, согреться в джипе травяным чаем и прокатиться по озеру на коньках!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном джипе с внедорожной подготовкой
  • Гид заберёт вас от места проживания в Иркутске и доставит обратно после экскурсии
  • Экскурсию проводит гид-водитель из нашей команды с большим опытом езды по байкальскому льду

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер на джипе с опытным гидом-водителем, по бутылке питьевой байкальской воды на человека, горячий чай с сибирскими травами
  • Дополнительно оплачиваются сборы нацпарка (400 руб. с человека), питание в кафе (по желанию)
  • По запросу мы бесплатно предоставим вам озерные коньки и покатаем на тюбе по льду

Экипировка

  • Верхняя одежда — теплая непродуваемая куртка (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, непродуваемые варежки, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, ледоступы
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе)
  • В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица

Экскурсия проводится в период с февраля по март.

Начало и место завершения
🚩 ваше место проживания в Иркутске
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!
К острову Ольхон — по льду Байкала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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