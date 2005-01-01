Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Ледяное волшебство Байкала
Cталактиты и сталагмиты, наплески, сокуи, торосы, пещеры — формы байкальского льда настолько немыслимы и разнообразны, что за один день охватить всё практически невозможно. Но мы попробуем! Проделав часть пути по асфальтированному шоссе, мы въедем на территорию Байкала — бескрайнюю ледяную гладь. По пути к Ольхону будем часто останавливаться, чтобы сделать фантастические фотографии 📸, полюбоваться трещинами, разломами и россыпями огромных метановых пузырей.
Укрытый снегом Ольхон
Вы окажетесь на единственном обитаемом острове 🏝️ Байкала и посетите его главные места притяжения: деревню Хужир, мыс Бурхан, почитаемый среди сибирских шаманистов, и места силы Ольхона — скалу Три Брата и мыс Хобой. В поисках красивых 🤩 ракурсов для фото мы заедем в ледяные гроты и уединенные бухты острова. А по пути вы услышите легенды Ольхона, узнаете, какие следы оставили здесь люди каменного века и воины Чингисхана. И, конечно, познакомитесь с традициями бурятов и сможете попробовать традиционные местные блюда в кафе Хужира.
А еще мы припасли для вас пару сюрпризов: вы сможете попробовать алкогольный коктейль с байкальским льдом, согреться в джипе травяным чаем и прокатиться по озеру на коньках!
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
Экипировка
Экскурсия проводится в период с февраля по март.