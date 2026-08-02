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Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана

Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Ваш гид — обладатель дара шамана, владеющий духовными практиками, имеющий своё представление о силе, энергетике, месте человека во Вселенной. И я приглашаю вас отправиться со мной к сердцу великого Байкала, на остров Ольхон.

Вы проедете через степи, мимо скал и холмов, полюбуетесь Сибирским морем с высоты, попросите у духов о сокровенном и глубже узнаете наш регион.
5
33 отзыва
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана

Описание экскурсии

Путь к крупнейшему острову Байкала

Мы поедем через завораживающие степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. Полюбуемся загадочными Тажеранскими скальниками и холмами Ольхонского района, увидим таёжную часть Байкальского хребта. По дороге остановимся на обед в посёлке Баяндай или Еланцы: здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.

Об аутентичном Байкале изнутри

За время нашего большого путешествия вы откроете историю коренных жителей Прибайкалья — предков гуннов, курыкан, эвенков и бурят. Узнаете об обычаях поклонения духам, бурханах, местах силы. Погрузитесь в хроники шаманских обрядов сквозь века. Об этом я расскажу не просто как гид: поделюсь тем, как ощутил дар шамана в далёком детстве и как живу с ним.

Захватывающий дух Ольхон

На остров мы попадём на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой). Встретим красивых тотемных птиц — здесь обитают степные орлы. Поговорим об эндемичных животных Байкала и растениях родом из ледникового периода.

На Ольхоне вы пройдёте по песчаном пляжу Сарайский, который порос сосновым лесом, и увидите знаменитые ходульные деревья. Постоите на овеянном легендами священном мысе Бурхан и побываете в посёлке Хужир.

Затем заедем на высотные смотровые площадки, откуда открываются перспективы Байкала, которые не увидеть в ближних районах Иркутска. Как фотограф и видеограф я подскажу локации и помогу вам сделать фото с наиболее удачных ракурсов.

Если захотите и останется время, можно пройти обряд очищения у местного старого шамана, а также посмотреть достопримечательности южного Ольхона и Тажеранских степей.

❄ В зимний сезон поедем на джипе по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи. Развлечения на выбор — коньки, тюбинги, бурение льда с дегустацией байкальской воды, «поцелуй Байкала». Также до договорённости возможно посещение мыса Хобой и многодневное пребывание на острове.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на специально подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот или на 6-местном компактвэне Honda Freed или на Renault Duster2 (в зависимости от погодных и дорожных условий в день экскурсии)
  • Дополнительные расходы: разрешение на въезд в нацпарк (около 300 ₽ с человека) и питание
  • Дорога в одну сторону занимает около 3-5 часов
  • Экскурсия на китайском языке будет стоить дороже на 10%

В период отсутствия парома на остров Ольхон и утверждённой МЧС ледовой переправы (примерно с 1 января до начала февраля и в апреле) поездка до Хужира заменяется на один из вариантов:
— поездка по западному берегу Малого Моря — с видом на Ольхон, лед Байкала, заливы Куркутский, Шида и Уюга. В таком маршруте будут песчаные косы, прибрежные скалы, Сарминское ущелье, обзорные точки, остановки в Тажеранах (бухта Змеиная и другие — в зависимости от оставшегося времени и погоды)
— переправа на Ольхон на катере на воздушной подушке (билеты от 1000 ₽/чел в одну сторону) и трансфер на автомобиле по острову (около 10 000 ₽ за группу, в зависимости от количества пассажиров и сезона).

  • Те же варианты предлагаются — в случае перебоев в работе парома из-за непогоды в ноябре и декабре

Все представленные фотографии сняты автором экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В черте города, кроме отдаленных районов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 250 туристов
Мой стаж работы гидом и организатором в путешествиях по России, Монголии и Китаю — с 2015 года. Владение языками — русский (родной), китайский (профессионально), английский (частично). Опыт проведения индивидуальных автоэкскурсий
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(гид-водитель/джип-туры) русским, европейским и китаеязычным туристам. Направления: исторический Иркутск, Байкальский тракт, Листвянка, КБЖД, Б. Коты/Голоустное/Песчаная; Байкал — Малое море/о. Ольхон (юг, север), Бурятия. Посещение коммерческих охотничьих угодий; пешие восхождения в горы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
Анна
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий очень хороший гид, с ним все чётко и слажено, очень эрудированный человек, с широким
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кругозором! С ним была именно экскурсия, было преподнесено много информации, мы очень рады, что именно Василий был нашим гидом! Хорошая комфортная машина, Василий хороший водитель, с ним было комфортно и безопасно. Дорога до Ольхона долгая, но это того стоит! Надеемся, что еще вернёмся 💚

Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий+3
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
Поездка потрясающая, не передать словами в каком восторге мы были от этих видов, от природы! Василий
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Анна
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Василию за невероятное путешествие на остров Ольхон! Мы ездили в начале июня, и это была наша первая поездка на Байкал.

С первой минуты знакомства Василий
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расположил к себе всю группу позитивной энергией. Он оказался настоящим профессионалом своего дела. Маршрут был выстроен идеально: мы успели увидеть все знаковые места — мыс Хобой, скалу Шаманка и другие места- без спешки и суеты.

Особенно хочется отметить глубокие познания нашего гида. Его рассказы о легендах Ольхона, шаманизме и уникальной природе Байкала сделали поездку не просто красивой прогулкой, а настоящим погружением в культуру края. Он отвечал на любые наши вопросы и всегда находил самые живописные ракурсы для фотографий.

Но главное — это человеческое отношение. Василий проявлял искреннюю заботу о каждом участнике группы. Благодаря ему мы чувствовали себя одной дружной командой.

Однозначно рекомендую Василия всем, кто хочет получить от поездки максимум впечатлений, знаний и тепла. Спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Василию за невероятное путешествие на остров Ольхон! Мы ездили в
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Василию за невероятное путешествие на остров Ольхон! Мы ездили в
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Ольга
Всем составом нашей мини-группы говорим Василию огромное спасибо за незабываемый однодневный тур на Ольхон!
Организация на высшем уровне — спасибо за чёткую памятку по одежде: мы были готовы и к солнцу,
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и к прохладному ветру на переправе.
Понравилось, что за время переездов в машине получили огромное информационное обозрение с интересными остановками:выполнили обряд Бурхана, увидели, потрясающие видв на Приморский хребет и Тажеранскую степь. Паромная переправа — отдельное приключение! А сам мыс Бурхан и скала Шаманка — это магия, которую нужно видеть своими глазами. Смотровая над Хужиром дала лучшие фото всей поездки.
Заехали на обед в кафе с бурятской кухней — очень вкусно, позы и чай на травах спасли после ветра. Спасибо за гибкость: узнали про расширенный тур до Хобоя и Тажеранов — в следующий раз обязательно останемся на два дня. Рекомендуем вас всем, кто ценит душу Байкала и комфорт в дороге! Будем скучать и вернёмся. ✨

Всем составом нашей мини-группы говорим Василию огромное спасибо за незабываемый однодневный тур на Ольхон!
Всем составом нашей мини-группы говорим Василию огромное спасибо за незабываемый однодневный тур на Ольхон!
Василий
Василий
Ответ организатора:
Благодарю Вас Ольга за хорошую оценку! . рад что Вам понравилась наша поездка и сам остров Ольхон. И погода была
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в этот день прекрасная, с насыщенными цветами воды (такое бывает не всегда). Желаю в дальнейшем найти возможность побывать и в многодневном туре, чтоб увидеть ещё больше видов разных частей острова и видовых направлений на Малом и Большом море Байкала!)

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В
С 10-11 марта, в компании с гидом Василием посетили остров Ольхон, окрестности Байкала. На Байкале, мы впервые, поэтому от поездки ожидали много положительных эмоций!!! В течение всего маршрута, мы узнали
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много исторических фактов об Иркутске и Иркутской области, а так же об истории Байкала. Василий большой профессионал, открыл для нас всю красоту Байкала, культуру и ценности коренных народов! Благодарим за организацию поездки!!! Вернемся вновь обязательно!

Василий
Василий
Ответ организатора:
Благодарю вас Валентина и Роман!. . мне тоже было приятно с вами общаться!
Надеюсь, ещё побываете в наших краях, в другой
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сезон или на большее количество дней, чтобы увидеть и другие объекты - север острова Ольхон, Аршан и листвянку и юг Байкала! А также Баргузин и Монголия)
Летний и зимний маршрут похож по направлениям, но точки могут быть разные.

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Л
Естественно, для каждого все индивидуально. Но с этим гидом все будет чётко, интересно, логично и глубоко. Будьте уверенны, что все запланированное получится! Василий внимателен к деталям, отзывчив в трудных ситуациях, готов решать незапланированные случайности.
Василий
Василий
Ответ организатора:
Благодарю за оценку, и благодарственный отзыв, Лариса!. . желаю Вам, вашей семье продолжать активно путешествовать, находя для этого возможности, здоровье и время в тч. . Байкал, Сибирь, Бурятия насыщена интересными местами; в разные сезоны и красота своя.)
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Е
При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более поездка с детьми. Но опасения оказались напрасными. Путь туда и обратно был очень комфортным.
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И даже по самому Ольхону. Остров - потрясающий! Как жаль, что удалось провести там так мало времени. Но в планах в будущем приехать на несколько дней. Наш гид- великолепный рассказчик и прекрасный собеседник. А какие фото он нам сделал! Нужно было, чтобы только Василий нас фотографировал. Рекомендую экскурсию с нашим замечательным гидом!

При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более
При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более
При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более
При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более
При планировании поездки на Байкал посещение Ольхона было обязательным пунктом. Переживала как перенесём дорогу, тем более
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