Ваш гид — обладатель дара шамана, владеющий духовными практиками, имеющий своё представление о силе, энергетике, месте человека во Вселенной. И я приглашаю вас отправиться со мной к сердцу великого Байкала, на остров Ольхон. Вы проедете через степи, мимо скал и холмов, полюбуетесь Сибирским морем с высоты, попросите у духов о сокровенном и глубже узнаете наш регион.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к крупнейшему острову Байкала

Мы поедем через завораживающие степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. Полюбуемся загадочными Тажеранскими скальниками и холмами Ольхонского района, увидим таёжную часть Байкальского хребта. По дороге остановимся на обед в посёлке Баяндай или Еланцы: здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.

Об аутентичном Байкале изнутри

За время нашего большого путешествия вы откроете историю коренных жителей Прибайкалья — предков гуннов, курыкан, эвенков и бурят. Узнаете об обычаях поклонения духам, бурханах, местах силы. Погрузитесь в хроники шаманских обрядов сквозь века. Об этом я расскажу не просто как гид: поделюсь тем, как ощутил дар шамана в далёком детстве и как живу с ним.

Захватывающий дух Ольхон

На остров мы попадём на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой). Встретим красивых тотемных птиц — здесь обитают степные орлы. Поговорим об эндемичных животных Байкала и растениях родом из ледникового периода.

На Ольхоне вы пройдёте по песчаном пляжу Сарайский, который порос сосновым лесом, и увидите знаменитые ходульные деревья. Постоите на овеянном легендами священном мысе Бурхан и побываете в посёлке Хужир.

Затем заедем на высотные смотровые площадки, откуда открываются перспективы Байкала, которые не увидеть в ближних районах Иркутска. Как фотограф и видеограф я подскажу локации и помогу вам сделать фото с наиболее удачных ракурсов.

Если захотите и останется время, можно пройти обряд очищения у местного старого шамана, а также посмотреть достопримечательности южного Ольхона и Тажеранских степей.

❄ В зимний сезон поедем на джипе по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи. Развлечения на выбор — коньки, тюбинги, бурение льда с дегустацией байкальской воды, «поцелуй Байкала». Также до договорённости возможно посещение мыса Хобой и многодневное пребывание на острове.

Организационные детали

Путешествие пройдёт на специально подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот или на 6-местном компактвэне Honda Freed или на Renault Duster2 (в зависимости от погодных и дорожных условий в день экскурсии)

Дополнительные расходы: разрешение на въезд в нацпарк (около 300 ₽ с человека) и питание

Дорога в одну сторону занимает около 3-5 часов

Экскурсия на китайском языке будет стоить дороже на 10%

В период отсутствия парома на остров Ольхон и утверждённой МЧС ледовой переправы (примерно с 1 января до начала февраля и в апреле) поездка до Хужира заменяется на один из вариантов:

— поездка по западному берегу Малого Моря — с видом на Ольхон, лед Байкала, заливы Куркутский, Шида и Уюга. В таком маршруте будут песчаные косы, прибрежные скалы, Сарминское ущелье, обзорные точки, остановки в Тажеранах (бухта Змеиная и другие — в зависимости от оставшегося времени и погоды)

— переправа на Ольхон на катере на воздушной подушке (билеты от 1000 ₽/чел в одну сторону) и трансфер на автомобиле по острову (около 10 000 ₽ за группу, в зависимости от количества пассажиров и сезона).

Те же варианты предлагаются — в случае перебоев в работе парома из-за непогоды в ноябре и декабре

Все представленные фотографии сняты автором экскурсии.