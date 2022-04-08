Что вас ожидает

Путь к крупнейшему острову Байкала

Мы поедем через завораживающие степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. Полюбуемся загадочными Тажеранскими скальниками и холмами Ольхонского района, увидим таежную часть Байкальского хребта. По дороге остановимся на обед в поселке Баяндай или Еланцы: здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.

Об аутентичном Байкале изнутри

За время нашего большого путешествия вы откроете историю коренных жителей Прибайкалья — предков гуннов, курыкан, эвенков и бурят. Узнаете об обычаях поклонения духам, бурханах, местах силы. Погрузитесь в хроники шаманских обрядов сквозь века. Об этом я расскажу не просто как гид: поделюсь тем, как ощутил дар шамана в далеком детстве и как живу с ним.

Захватывающий дух Ольхон

На остров мы попадем на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой). Встретим красивых тотемных птиц — здесь обитают степные орлы. Поговорим об эндемичных животных Байкала и растениях родом из ледникового периода.

На Ольхоне вы пройдете по песчаном пляжу Сарайский, который порос сосновым лесом, и увидите знаменитые ходульные деревья. Постоите на овеянном легендами священном мысе Бурхан и побываете в поселке Хужир.

Затем заедем на высотные смотровые площадки, откуда открываются перспективы Байкала, которые не увидеть в ближних районах Иркутска. Как фотограф и видеограф я подскажу локации и помогу вам сделать фото с наиболее удачных ракурсов.

Если захотите и останется время, можно пройти обряд очищения у местного старого шамана, а также посмотреть достопримечательности южного Ольхона и Тажеранских степей.

❄ В зимний сезон джип-тур проходит по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи. Развлечения на выбор — коньки, тюбинги, бурение льда с дегустацией байкальской воды, «поцелуй Байкала». Также до договоренности возможно посещение мыса Хобой и многодневное пребывание на острове.

Организационные детали

Путешествие пройдет на внедорожнике Nissan Navara

Дополнительные расходы: разрешение на въезд в нацпарк (около 300 руб. с человека) и питание

Дорога в одну сторону занимает около 5 часов

В период отсутствия парома на остров Ольхон и утвержденной МЧС ледовой переправы (примерно с 1 января до начала февраля и в апреле) поездка до Хужира заменяется на поездку по западному берегу Малого Моря — с видом на Ольхон, лед Байкала, заливы Куркутский, Шида и Уюга. В таком маршруте будут песчаные косы, прибрежные скалы, Сарминское ущелье, обзорные точки.

Все представленные фотографии сняты автором экскурсии.