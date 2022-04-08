Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана

Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток

Индивидуальная
Ваш гид — обладатель дара шамана, владеющий духовными практиками, имеющий свое представление о силе, энергетике, месте человека во Вселенной.

И я приглашаю вас отправиться со мной к сердцу великого Байкала, на остров Ольхон.

Вы проедете через степи, мимо скал и холмов, полюбуетесь Сибирским морем с высоты, попросите у духов о сокровенном и глубже узнаете наш регион.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь к крупнейшему острову Байкала

Мы поедем через завораживающие степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. Полюбуемся загадочными Тажеранскими скальниками и холмами Ольхонского района, увидим таежную часть Байкальского хребта. По дороге остановимся на обед в поселке Баяндай или Еланцы: здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.

Об аутентичном Байкале изнутри

За время нашего большого путешествия вы откроете историю коренных жителей Прибайкалья — предков гуннов, курыкан, эвенков и бурят. Узнаете об обычаях поклонения духам, бурханах, местах силы. Погрузитесь в хроники шаманских обрядов сквозь века. Об этом я расскажу не просто как гид: поделюсь тем, как ощутил дар шамана в далеком детстве и как живу с ним.

Захватывающий дух Ольхон

На остров мы попадем на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой). Встретим красивых тотемных птиц — здесь обитают степные орлы. Поговорим об эндемичных животных Байкала и растениях родом из ледникового периода.

На Ольхоне вы пройдете по песчаном пляжу Сарайский, который порос сосновым лесом, и увидите знаменитые ходульные деревья. Постоите на овеянном легендами священном мысе Бурхан и побываете в поселке Хужир.

Затем заедем на высотные смотровые площадки, откуда открываются перспективы Байкала, которые не увидеть в ближних районах Иркутска. Как фотограф и видеограф я подскажу локации и помогу вам сделать фото с наиболее удачных ракурсов.

Если захотите и останется время, можно пройти обряд очищения у местного старого шамана, а также посмотреть достопримечательности южного Ольхона и Тажеранских степей.

❄ В зимний сезон джип-тур проходит по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи. Развлечения на выбор — коньки, тюбинги, бурение льда с дегустацией байкальской воды, «поцелуй Байкала». Также до договоренности возможно посещение мыса Хобой и многодневное пребывание на острове.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на внедорожнике Nissan Navara
  • Дополнительные расходы: разрешение на въезд в нацпарк (около 300 руб. с человека) и питание
  • Дорога в одну сторону занимает около 5 часов

В период отсутствия парома на остров Ольхон и утвержденной МЧС ледовой переправы (примерно с 1 января до начала февраля и в апреле) поездка до Хужира заменяется на поездку по западному берегу Малого Моря — с видом на Ольхон, лед Байкала, заливы Куркутский, Шида и Уюга. В таком маршруте будут песчаные косы, прибрежные скалы, Сарминское ущелье, обзорные точки.

Все представленные фотографии сняты автором экскурсии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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