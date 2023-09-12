Вы посетите уникальное собрание памятников истории – архитектурно-этнографический музей "Тальцы", увидите исток Ангары и Шаман-камень, прогуляетесь по Листвянке и, конечно, посетите уникальную однодневную экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, построенной более 100 лет назад!
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Программа тура по дням
Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка
Сбор группы:
- аэропорт – 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).
- Ж/Д вокзал – 9:00-9:30 (подъезд “Пригородные кассы”, внутри здания у выхода в город).
После завтрака, мы отправимся на Байкал в Листвянку.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.
Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.
Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).
Шаман-Камень – это надводный выступ Ангарского порога.
В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.
Действующая Свято-Никольская Церковь.
Музей Байкала.
Местный рынок.
Размещение в Листвянке.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги
Завтрак в отеле.
Сегодня отправляемся на водную экскурсию на катере, вдоль Кругобайкальской железной дороги, построенной более 100 лет назад и являющейся памятником архитектурно-инженерного искусства.
Программа экскурсии: п. Листвянка – исток Ангары – порт Байкал – вдоль КБЖД – выход на берег на 89 км (падь Каторжанка) – прогулка до мыса Толстый (проход через тоннель 350 м) – посадка на катер – п. Листвянка.
До революции ее называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
После экскурсии, свободное время в Листвянке.
Питание: завтрак.
Гид: во время экскурсии.
Отъезд
Завтрак.
Расчетный час до 12:00.
Групповой трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт ко времени отъезда.
Время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пос. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Категория отеля
|2-3-хместное
|Доплата за одноместное
|Стандарт
|26 520
|6 200
|Комфорт
|29 720
|8 600
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом. Распределение происходит за 2 дня до начала путешествия, заранее выбрать гостиницу невозможно.
Варианты проживания
Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»
Возможные варианты гостиниц: Бриз, Гавань, Парус, усадьба Демидова и другие аналогичные.
Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»
Возможные варианты гостиниц: Крестовая падь, Легенда Байкала, Маяк или аналогичные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Экскурсионная программа: этнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкеэкскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
- Услуги гида по программе
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак3 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак
- Трансферы согласно программе
- 2-3-хместное размещение в Листвянке (благоустроенный номер)
- Входные билеты: в музей Байкалавходные билеты в музей «Тальцы»
- В музей Байкала
- Входные билеты в музей «Тальцы»
Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.