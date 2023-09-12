1 день

Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка

Сбор группы:

аэропорт – 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).

Ж/Д вокзал – 9:00-9:30 (подъезд “Пригородные кассы”, внутри здания у выхода в город).

После завтрака, мы отправимся на Байкал в Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.

Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).

Шаман-Камень – это надводный выступ Ангарского порога.

В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.

Действующая Свято-Никольская Церковь.

Музей Байкала.

Местный рынок.

Размещение в Листвянке.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.