Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия

Экскурсия рассказывает о наиболее знаковых моментах в жизни города и всей Восточной Сибири, нашедших...

Экскурсия рассказывает о наиболее знаковых моментах в жизни города и всей Восточной Сибири, нашедших свое отражение в уникальной городской архитектуре.
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия
Вехи истории Иркутска | Пешеходная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Музей В. Распутина
  • Сиропитательный дом
  • Белый дом
  • Михаило-Архангельский Харлампиевский храм
  • Набережная Ангары (бульвар Гагарина)
  • Белый дом
  • Драматический театр им. Охлопкова
  • 130-квартал
Экскурсия рассказывает о наиболее знаковых моментах в жизни города и всей Восточной Сибири, нашедших свое отражение в уникальной городской архитектуре.
🚩 Начало: Сквер им. Кирова
🏁 Место завершения: 130-квартал
 Что входит
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Билеты в музей
  • Обед.
Время проведения: Вторник, суббота, воскресенье
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дарья
Дарья
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