Что вы увидите 🤩
Музей В. Распутина
Сиропитательный дом
Белый дом
Михаило-Архангельский Харлампиевский храм
Набережная Ангары (бульвар Гагарина)
Белый дом
Драматический театр им. Охлопкова
130-квартал
Экскурсия рассказывает о наиболее знаковых моментах в жизни города и всей Восточной Сибири, нашедших свое отражение в уникальной городской архитектуре.
🚩 Начало:
Сквер им. Кирова
🏁 Место завершения:
130-квартал
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Билеты в музей
Обед.
Время проведения:
Вторник, суббота, воскресенье
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дарья
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
🎩
Индивидуальные
👣
Пешком
🏛
История и архитектура
🔭
Обзорные
#
Соборы и храмы
Еще несколько похожих предложений в Иркутске
3ч
1 500
₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутск - уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири
Ежедневно с 10.00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000
₽
за 1-4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
Посетить знаковые места города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч
6 000
₽
за 1-45 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
Вас ждет содержательная трёхчасовая экскурсия по Иркутску как городу, который стал одним из центров...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4.6
23
2ч
2 500
₽
за 1 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Иркутск - не самый очевидный выбор для туриста
В любое удобное для вас время
4.5
47
3ч
1 200
₽
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия "Знакомство с Иркутском"
На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск
См. календарь
Индивидуальная экскурсия
5
4
3ч
6 000
₽
за 1-5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
5ч
17 000
₽
за 1-45 чел.
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Не упустите возможность узнать главное об Иркутске, его истории, увидеть уникальные культурно-исторические...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
3ч
5 000
₽
за 1-4 чел.
Иркутск исторический
Наша автомобильная трёх часовая экскурсия "Иркутск исторический" в топе самых популярных экскурсий:...
Ежедневно, круглогодично
Индивидуальный трансфер
3ч
5 400
₽
за 1-4 чел.
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - столица Восточной Сибири
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2ч
2500
2 125
₽
за 1 чел.
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000
₽
за 1-45 чел.
Обелиски славы Иркутска
Вас ждет экскурсия по памятным историческим местам Иркутска, раскрывающая вклад жителей города в Великую...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч
8 000
₽
за 1-7 чел.
По Иркутску от Московских до Амурских ворот
Иркутск - один из самых крупных городов Сибири
Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
Дарья проводит ещё 1 экскурсию
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
2ч
900
₽
за 1 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
🇷🇺
ХОРОШО
ТАМ