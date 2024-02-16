Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро

Как всякий старинный город, Иркутск полон тайн и легенд. Большинство из них «обитают» в старейшей его части. Туда мы с вами и отправимся. На прогулке вы поймёте этот «город с характером». Я покажу вам главные места и локации, скрытые от туристов.

Расскажу легенды о дуэлях и спиритических сеансах, а также реальные истории о миллионерах, писателях, художниках и политических деятелях.
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Аптеку Моисея Писаревского, открытую в 1900 году и до сих пор сохранившую первозданный интерьер.
  • Дом-замок миллионера Исая Файнберга, в котором, по слухам, обитает привидение.
  • Место, где после трагической гибели адмирала Колчака жила его любимая женщина Анна Васильевна Тимирёва.
  • Витраж работы художника А. П. Артюшкова, с которым связана печальная история любви.
  • Дворы-колодцы иркутского «Гранд-отеля», полные собственных тайн и загадок.

Вы узнаете:

  • Как в 1879 году Иркутск сгорел в огне, возродился и приобрёл свой нынешний вид.
  • Как на рубеже 19 и 20 столетий он превратился в столицу Сибири, куда стремились искатели богатств со всего мира.
  • Почему Иркутск стал единственным городом Сибири, который понравился Чехову.
  • На что Фидель Кастро не мог и смотреть после 2 дней пребывания в городе.

Я расскажу легенды:

  • О «внебрачной дочери Эйзенхауэра».
  • Спиритических сеансах в салоне госпожи Дадиановой.
  • Итальянце Антонио Дон-Отелло, подарившем Иркутску синематограф.
  • Иркутских дуэлях.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • Если потребуется отдых или посещение туалета, на пути будет несколько уютных кафе, где мы можем передохнуть и выпить кофе (не входит в стоимость).
  • В зимнее время оденьтесь потеплее — температура порой опускается до −20°C и ниже.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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