Как всякий старинный город, Иркутск полон тайн и легенд. Большинство из них «обитают» в старейшей его части. Туда мы с вами и отправимся. На прогулке вы поймёте этот «город с характером». Я покажу вам главные места и локации, скрытые от туристов.



Расскажу легенды о дуэлях и спиритических сеансах, а также реальные истории о миллионерах, писателях, художниках и политических деятелях.