Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
Как всякий старинный город, Иркутск полон тайн и легенд. Большинство из них «обитают» в старейшей его части. Туда мы с вами и отправимся. На прогулке вы поймёте этот «город с характером». Я покажу вам главные места и локации, скрытые от туристов.
Расскажу легенды о дуэлях и спиритических сеансах, а также реальные истории о миллионерах, писателях, художниках и политических деятелях.
Расскажу легенды о дуэлях и спиритических сеансах, а также реальные истории о миллионерах, писателях, художниках и политических деятелях.
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Аптеку Моисея Писаревского, открытую в 1900 году и до сих пор сохранившую первозданный интерьер.
- Дом-замок миллионера Исая Файнберга, в котором, по слухам, обитает привидение.
- Место, где после трагической гибели адмирала Колчака жила его любимая женщина Анна Васильевна Тимирёва.
- Витраж работы художника А. П. Артюшкова, с которым связана печальная история любви.
- Дворы-колодцы иркутского «Гранд-отеля», полные собственных тайн и загадок.
Вы узнаете:
- Как в 1879 году Иркутск сгорел в огне, возродился и приобрёл свой нынешний вид.
- Как на рубеже 19 и 20 столетий он превратился в столицу Сибири, куда стремились искатели богатств со всего мира.
- Почему Иркутск стал единственным городом Сибири, который понравился Чехову.
- На что Фидель Кастро не мог и смотреть после 2 дней пребывания в городе.
Я расскажу легенды:
- О «внебрачной дочери Эйзенхауэра».
- Спиритических сеансах в салоне госпожи Дадиановой.
- Итальянце Антонио Дон-Отелло, подарившем Иркутску синематограф.
- Иркутских дуэлях.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Если потребуется отдых или посещение туалета, на пути будет несколько уютных кафе, где мы можем передохнуть и выпить кофе (не входит в стоимость).
- В зимнее время оденьтесь потеплее — температура порой опускается до −20°C и ниже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 286 туристов
Честь имею! Роман — коренной иркутянин, журналист, краевед, антиквар и писатель. Выбранная в юности профессия и всепоглощающая страсть к собирательству помогли мне изучить родной город со всеми его проходными, подвалами, чердаками, коммуналками и старыми предместьями. В итоге информации накопилось столько, что грех не делиться ею с другими. Уже пять лет я вожу экскурсии по Иркутску и раскрываю гостям его тайны.
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