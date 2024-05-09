Памятник адмиралу Колчаку – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник адмиралу Колчаку» в Иркутске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Иркутск - город столичный
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
  • Л
    Лера
    1 апреля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
  • Е
    Екатерина
    5 марта 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
  • А
    Андрей
    19 февраля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
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    историческим местам Иркутска и Листвянки. Ольга не только очень интересно, ярко и подробно рассказала историю и рассказы о Байкале, но и приготовила каждому туристу в пути изысканные маленькие сюрпризы, чтобы вы могли в полной мере ощутить ее энтузиазм и дружелюбие. Какой чудесный день, мы всегда будем помнить историю Байкала и солнечную доброту иркутян благодаря этой экскурсии! Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Всем ее очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    3 декабря 2023
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.
  • А
    Алла
    7 ноября 2023
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
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    если хотите узнать то, что отличает этот город от других. Машина - отличная, маршрут скорректировали по нашим пожеланиям. Хорошо, что в Иркутске есть такие люди, как Наталья, искренне любящие и знающие свой город! Спасибо! Приятный бонус всем участникам экскурсии в подарок бутылочка воды.

  • В
    Вера
    13 августа 2023
    Индивидуальная экскурсия «Адмирал Колчак в Иркутске»
    Экскурсия была автомобильно- пешеходная, много полезной информации о жизни Колчака и Иркутске в целом. Не удалось посетить тюрьму, потому что
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    был выходной день. Об этом сказали в день экскурсии, а хотелось бы чтоб предупреждали заранее. В основном всё было чётко и интересно. Всё что можно было увидеть, я увидела.

  • К
    Ксения
    9 августа 2023
    Иркутск - город столичный
    Экскурсия по Иркутску нам понравилась, в меру пешеходная и не много пути на автомобиле! Большое спасибо гиду Николаю!
  • А
    Александр
    19 июня 2023
    Интересная прогулка по Иркутску на автомобиле
    Большое спасибо Олегу за экскурсию по г. Иркутск. Узнали много интересного об этом городе и его достопримечательностях!
  • T
    Toti
    7 мая 2023
    Иркутск - от истоков до наших дней
    Пишем отзыв по нашей экскурсии: 1) вы очень располагающая к себе) разносторонняя, общительная! С вами не скучно на протяжении всей экскурсии 2) очень комфортное вождение, чистая машина 3) не могу назвать минусов) нам все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник адмиралу Колчаку»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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