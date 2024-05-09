1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина9 мая 2024Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
- ЛЛера1 апреля 2024Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
- ЕЕкатерина5 марта 2024Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
- ААндрей19 февраля 2024Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
- ЕЕлена3 декабря 2023Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.
- ААлла7 ноября 2023Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
- ВВера13 августа 2023Индивидуальная экскурсия «Адмирал Колчак в Иркутске»Экскурсия была автомобильно- пешеходная, много полезной информации о жизни Колчака и Иркутске в целом. Не удалось посетить тюрьму, потому что
- ККсения9 августа 2023Экскурсия по Иркутску нам понравилась, в меру пешеходная и не много пути на автомобиле! Большое спасибо гиду Николаю!
- ААлександр19 июня 2023Интересная прогулка по Иркутску на автомобилеБольшое спасибо Олегу за экскурсию по г. Иркутск. Узнали много интересного об этом городе и его достопримечательностях!
- TToti7 мая 2023Иркутск - от истоков до наших днейПишем отзыв по нашей экскурсии: 1) вы очень располагающая к себе) разносторонняя, общительная! С вами не скучно на протяжении всей экскурсии 2) очень комфортное вождение, чистая машина 3) не могу назвать минусов) нам все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник адмиралу Колчаку»
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