Хотите покорить восточные Альпы? Тогда отправляйтесь в пеший поход с рюкзаками на Тункинские гольцы. Насладитесь чистым горным воздухом и незабываемыми пейзажами, испробуйте целебные источники реки Шумак.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Тункинская долина – пос. Ниловая Пустынь

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10:00. Отъезд в Тункинскую долину. По пути Вы увидите прекрасные пики Восточных Саян, на многих еще лежит снег. Восточный Саян – это горная система которая тянется от Байкала и до Енисея, около 1000 км. Ранее, предполагается, это было дно океана. Обед в кафе (оплачивается самостоятельно). Приезд в п. Нилову Пустынь (около 15:00). Основную часть поселка занимает одноименный курорт, использующий Ниловские горячие источники. Остановимся мы недалеко от горной реки. Распределение продуктов по участникам. Участники принимают активное участие. Ужин готовим все вместе. Вечером – знакомство, отдых. Рекомендуем прибывать за день до начала тура. Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства. В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.

2 день Прозрачные горные озера и горные реки

Завтрак. Подготовка к походу и распределение продуктов. Для тех, кто взял лошадей (оплачивается заранее), укладка снаряжения. С собой каждый участник берет, теплую куртку, накидку от дождя и посуду на перекус. Гид берет котлы и еду на обед. Те, кто не берет коней, идут со своими вещами, а также распределенными продуктами и групповым снаряжением. Обед на половине пути, поэтому у каждого участника должна быть посуда. После обеда переход до удивительных по красоте озер. Если подойти к озеру, то вдали будут видны пики Восточных Саян, завтра наш путь будет лежать именно туда. Ужин. Дневной переход: 3 – 5 часов.

3 день Величественные горы Восточных Саян

После завтрака (около 9 утра), собрав палатки, мы отправляемся к горам. Идет небольшой набор высоты и путь наш лежит по живописной тропе. Изредка нам открывается вид сверху на долину реки Эхе-Гэр. Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины. Отдых, ужин у костра. Ночь в горах, рядом огромные пики и удивительно чистая река. Дневной переход: 8 – 9 часов.

4 день Переход через Шумакский перевал, спуск до водопада

Ранний завтрак до 7 утра. Сегодня нам предстоит переход через перевал Шумакский (2870 м). С утра наш путь будет лежать по горной долине, с минимальным набором высоты. Можно не спеша осмотреть всю красоту этих мест. При подходе к перевалу нас ждет переправа, после чего тропа начинает подниматься вверх. Красота, окружающие соседние пики, горные озера - все это открывается тому, кто взойдет на перевал. Горы есть горы, движемся вверх соблюдая осторожность. Подъем на перевал от начало взлета до верха занимает от одного до двух часов. Обед во время переходов. С перевала видны озера, куда предстоит спуск, а с другой стороны долина, откуда мы пришли. Спуск до одного из самых красивых водопадов реки Шумак (3-4 часа). Вода огромным потоком падает с большой высоты (30 м) и шум водопада слышен издалека. Ужин на водопаде притока р. Шумак. Дневной переход: 12 – 16 часов (поэтому переход при раннем выходе или с доп. ночевкой в горах).

5 день Переход к Шумакским источникам

После завтрака вдоль реки по тропе – переход к Шумакским источникам. Более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией, ежегодно притягивают множество людей из разных стран как для лечения так и для обзора этих удивительных мест. На источниках много поделок сделанных своими руками и оставленных в дар Шумаку. По легенде, когда-то один охотник привез на Шумак двух дочерей Должон и Молжон, чтобы вылечить их. Но произошла трагедия, и девушки погибли. Духи сестер стали хозяйками местности. Они гневаются, когда люди ссорятся, загрязняют их «дом» и губят лес, и любят, когда их гости поют, веселятся. На протяжении всей тропы встречаются места поклонения сестрам. Подношение обязательно нужно делать каждой девушке. Обед. Свободное время, экскурсия на источники. Отдых, ужин у костра. Дневной переход: 5 – 6 часов.

6 день Прогулка на Мраморные водопады

Рассвет – лучшее время для посещение источников. Вы сможете посетить минеральные источники, попробовать каждый источник и убедится, что они все различны как по температуре, так и по минерализации. После обеда – прогулка на Мраморные водопады. Река создала удивительный каскад водопадов в скалах, где есть большие отложения мрамора. При этом мы посетим лишь небольшую их часть, так как на посещения всех водопадов уйдет весь день. Ужин. Отдых, развлечения, посиделки у костра.

7 день Прогулка-трекинг «Священные столбы»

Завтрак. Прогулка-трекинг «Священные столбы» ( «Хуухэйин-хада» или «Гора-ребенок»). Столбы расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак. Считается, что дух-хранитель Шумака обитает в этом месте. Здесь люди оставляют свои просьбы, желания, подносят сувениры. Место обладает целебной силой. Считается если посидеть с закрытыми глазами, то можно увидеть свое будущее. Обед. Возвращение на источники. Дневной переход: 7 – 9 часов.

8 день Переход к водопаду

Завтрак. Посещение источников. Обед. Сборы и переход до водопада. Тропа идет вдоль реки.

9 день Начало обратного маршрута

Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь. Для индивидуальных групп или по решению всей сборной группы (на усмотрение руководителя) возможен выход по другому маршруту через другой перевал. Окончательное решение принимает гид, сход с маршрута считается расторжением договора.

10 день Переход через Шумакский перевал

Ранний выход до 7 утра. Переход через перевал Шумак.

11 день Возвращение в Нилову Пустынь

Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.

12 день Отъезд в Иркутск. Завершение программы