Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10:00.
Отъезд в Тункинскую долину.
По пути Вы увидите прекрасные пики Восточных Саян, на многих еще лежит снег.
Восточный Саян – это горная система которая тянется от Байкала и до Енисея, около 1000 км.
Ранее, предполагается, это было дно океана.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Приезд в п. Нилову Пустынь (около 15:00).
Основную часть поселка занимает одноименный курорт, использующий Ниловские горячие источники.
Остановимся мы недалеко от горной реки.
Распределение продуктов по участникам.
Участники принимают активное участие.
Ужин готовим все вместе.
Вечером – знакомство, отдых.
Рекомендуем прибывать за день до начала тура. Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства. В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Завтрак.
Подготовка к походу и распределение продуктов.
Для тех, кто взял лошадей (оплачивается заранее), укладка снаряжения.
С собой каждый участник берет, теплую куртку, накидку от дождя и посуду на перекус.
Гид берет котлы и еду на обед.
Те, кто не берет коней, идут со своими вещами, а также распределенными продуктами и групповым снаряжением.
Обед на половине пути, поэтому у каждого участника должна быть посуда.
После обеда переход до удивительных по красоте озер.
Если подойти к озеру, то вдали будут видны пики Восточных Саян, завтра наш путь будет лежать именно туда.
Ужин.
Дневной переход: 3 – 5 часов.
После завтрака (около 9 утра), собрав палатки, мы отправляемся к горам.
Идет небольшой набор высоты и путь наш лежит по живописной тропе. Изредка нам открывается вид сверху на долину реки Эхе-Гэр.
Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины.
Отдых, ужин у костра.
Ночь в горах, рядом огромные пики и удивительно чистая река.
Дневной переход: 8 – 9 часов.
Ранний завтрак до 7 утра.
Сегодня нам предстоит переход через перевал Шумакский (2870 м).
С утра наш путь будет лежать по горной долине, с минимальным набором высоты.
Можно не спеша осмотреть всю красоту этих мест.
При подходе к перевалу нас ждет переправа, после чего тропа начинает подниматься вверх.
Красота, окружающие соседние пики, горные озера - все это открывается тому, кто взойдет на перевал.
Горы есть горы, движемся вверх соблюдая осторожность.
Подъем на перевал от начало взлета до верха занимает от одного до двух часов.
Обед во время переходов.
С перевала видны озера, куда предстоит спуск, а с другой стороны долина, откуда мы пришли.
Спуск до одного из самых красивых водопадов реки Шумак (3-4 часа).
Вода огромным потоком падает с большой высоты (30 м) и шум водопада слышен издалека.
Ужин на водопаде притока р. Шумак.
Дневной переход: 12 – 16 часов (поэтому переход при раннем выходе или с доп. ночевкой в горах).
После завтрака вдоль реки по тропе – переход к Шумакским источникам.
Более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией, ежегодно притягивают множество людей из разных стран как для лечения так и для обзора этих удивительных мест.
На источниках много поделок сделанных своими руками и оставленных в дар Шумаку.
По легенде, когда-то один охотник привез на Шумак двух дочерей Должон и Молжон, чтобы вылечить их.
Но произошла трагедия, и девушки погибли.
Духи сестер стали хозяйками местности.
Они гневаются, когда люди ссорятся, загрязняют их «дом» и губят лес, и любят, когда их гости поют, веселятся.
На протяжении всей тропы встречаются места поклонения сестрам.
Подношение обязательно нужно делать каждой девушке.
Обед.
Свободное время, экскурсия на источники.
Отдых, ужин у костра.
Дневной переход: 5 – 6 часов.
Рассвет – лучшее время для посещение источников.
Вы сможете посетить минеральные источники, попробовать каждый источник и убедится, что они все различны как по температуре, так и по минерализации.
После обеда – прогулка на Мраморные водопады.
Река создала удивительный каскад водопадов в скалах, где есть большие отложения мрамора.
При этом мы посетим лишь небольшую их часть, так как на посещения всех водопадов уйдет весь день.
Ужин.
Отдых, развлечения, посиделки у костра.
Завтрак.
Прогулка-трекинг «Священные столбы» ( «Хуухэйин-хада» или «Гора-ребенок»).
Столбы расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак.
Считается, что дух-хранитель Шумака обитает в этом месте.
Здесь люди оставляют свои просьбы, желания, подносят сувениры.
Место обладает целебной силой.
Считается если посидеть с закрытыми глазами, то можно увидеть свое будущее.
Обед.
Возвращение на источники.
Дневной переход: 7 – 9 часов.
Завтрак.
Посещение источников.
Обед.
Сборы и переход до водопада.
Тропа идет вдоль реки.
Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.
Для индивидуальных групп или по решению всей сборной группы (на усмотрение руководителя) возможен выход по другому маршруту через другой перевал.
Окончательное решение принимает гид, сход с маршрута считается расторжением договора.
Ранний выход до 7 утра.
Переход через перевал Шумак.
Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.
Завтрак.
После обеда отъезд в Иркутск.
Завершение программы.
Время приезда как правило вечером после 19:00.
На активной части маршрута ночевки в туристических палатках.
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение:
В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура! Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства!
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг. (Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы общественного транспорта и др.)
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) - координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре - туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Лошадь необходимо оплатить за ранее, чтоб на маршруте к нам вовремя подошел конюх с лошадьми. Несколько слов о том, как берутся лошади. Каждая лошадь берет 3-4 рюкзака, или примерно 70 кг. веса. Данную услугу предлагает местное население, фирма отношения к прокату и заброске на лошадях отношение не имеет. Но! мы всячески будем помогать Вам договорится с арендой, зная специфику проката именно в этом месте. Примерная стоимость составляла 25000 за лошадь на 2-3 чел. туда и обратно для переноски продуктов и снаряжения. На маршруте делаются закладки продуктов на обратный путь. Туристы при помощи гида договариваются о стоимости и количестве лошадей. Обсуждают как будут идти лошади, рядом или уйдут вперед до определенного места.