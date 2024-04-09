Сегодня, во второй день тура на остров Ольхон, вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе, сборный тур). По дороге увидите памятник природы — остров Харанцы, с трёх сторон обрывающийся в озеро неприступными скалами. Полюбуетесь песчаными дюнами урочища, которое так и называется — Песчаное. Посмотрите на скалы Три брата. Побываете на мысе Хобой, название которого означает «острый клык» из-за торчащей на нём столбовидной скалы.

На пикнике в живописном месте вы не спеша насладитесь завораживающими пейзажами. Отдохнув, доедете до мыса Шунтэ (мыс Любви) необычной формы. Некоторые считают, что его высокий берег очертаниями похож на сердце, а некоторые видят сходство с беременной женщиной с согнутыми ногами. Есть поверье, что мыс обладает волшебной силой — сюда до сих пор приезжают пары, желающие иметь детей. Отсюда же видно высочайшую точку Ольхона — гору Жиму.

Затем навестите «Хранителя Байкала» — высокое бронзовое дерево с лицом и ветвями, образующими корону. На дереве висят колокольчики, звенящие на ветру. Вы сможете зайти внутрь скульптуры, где установлен большой колокол, и послушать его гулкий звук.

Закончится прогулка посещением посёлка Узуры в одноимённом урочище в заливе Хага-Яман. Место окружено скалами более 50 метров высотой, и привлекает открывающейся чарующей панорамой Байкала. К вечеру вернётесь в гостиницу и поужинаете.