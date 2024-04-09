Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Авторский тур в Иркутске

Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте

5
43 отзыва
Перезагрузиться и ощутить сибирское гостеприимство, изучить таинственный сакральный остров и почувствовать его особую атмосферу — всего за 3 дня вы откроете для себя одно из самых красивых мест на Байкале. В турах на Ольхон вы увидите уникальные памятники природы: остров Харанцы, мысы Три брата и Хобой. Узнаете легенды Ольхона и познакомитесь с посёлком Хужир. Прогуляетесь до мыса Бурхан и увидите священную скалу Шаманку. А жить будем в уютной гостинице около леса, с баней и вкусной домашней едой.
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Возможные способы оплаты оставшейся части стоимости тура: наличными, картой через терминал, QR-кодом, переводом на расчётный счёт или по номеру телефона на Сбер.
Со второй половины марта и до конца апреля не работает ледовая переправа на остров Ольхон и паром, действует водный трансфер, за который взимается плата в размере 500 рублей с человека в одну сторону.

Проживание. В гостинице «Лада», номер «эконом», 1-, 2- или 3-местные номера. Гостиница тёплая и уютная, вкусно кормят, есть баня. В цену включено проживание в номере «эконом», но за доплату можно жить в более комфортных условиях.

Питание. Включены ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак в 3-й день. Обычное или вегетарианское питание на выбор. Дополнительное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан

В первый день тура вы на комфортном автобусе (иногда «газель», но чаще — современные междугородние автобусы-иномарки) отправляетесь на остров Ольхон, в посёлок Хужир. Дорога займёт 6-7 часов: с остановкой на обед в придорожном кафе и технической остановкой, паромной переправой и 35 километрами грунтовой дороги по острову от паромной переправы до гостиницы.

По приезде вас встретит гид, вы разместитесь в гостинице и поужинаете. Перед сном прогуляетесь с гидом до мыса Бурхан, знаменитого священной скалой Шаманка, где, по легенде, обитает главный дух Байкала. Вы сможете ощутить особую энергетику этого места.

Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан
2 день

Знакомство с достопримечательностями Ольхона, пикник

Сегодня, во второй день тура на остров Ольхон, вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе, сборный тур). По дороге увидите памятник природы — остров Харанцы, с трёх сторон обрывающийся в озеро неприступными скалами. Полюбуетесь песчаными дюнами урочища, которое так и называется — Песчаное. Посмотрите на скалы Три брата. Побываете на мысе Хобой, название которого означает «острый клык» из-за торчащей на нём столбовидной скалы.

На пикнике в живописном месте вы не спеша насладитесь завораживающими пейзажами. Отдохнув, доедете до мыса Шунтэ (мыс Любви) необычной формы. Некоторые считают, что его высокий берег очертаниями похож на сердце, а некоторые видят сходство с беременной женщиной с согнутыми ногами. Есть поверье, что мыс обладает волшебной силой — сюда до сих пор приезжают пары, желающие иметь детей. Отсюда же видно высочайшую точку Ольхона — гору Жиму.

Затем навестите «Хранителя Байкала» — высокое бронзовое дерево с лицом и ветвями, образующими корону. На дереве висят колокольчики, звенящие на ветру. Вы сможете зайти внутрь скульптуры, где установлен большой колокол, и послушать его гулкий звук.

Закончится прогулка посещением посёлка Узуры в одноимённом урочище в заливе Хага-Яман. Место окружено скалами более 50 метров высотой, и привлекает открывающейся чарующей панорамой Байкала. К вечеру вернётесь в гостиницу и поужинаете.

Знакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикникЗнакомство с достопримечательностями Ольхона, пикник
3 день

Возвращение в Иркутск

Утром вы сядете в автобус, который заедет за вами прямо на территорию гостиницы, и отправитесь обратно в Иркутск с остановкой на обед. Прибудете в город в 16:00-17:00.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе/Газели из Иркутска до гостиницы и обратно
  • Питание: ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день завтрак в 3-й день
  • Билет в Прибайкальский национальный парк
  • Внедорожная групповая поездка по северной части острова Ольхон с пикником (автомобиль: УАЗ «Буханка»)
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Обед в придорожном кафе (300-500 рублей с человека) по дороге из Иркутска в Хужир и обратно в 1-й и 3-й дни
  • Водный трансфер (со второй половины марта до конца апреля) - 500 руб. с человека в одну сторону
  • Доплата за одноместное размещение - 5000 руб
  • Доплата за номер с индивидуальными удобствами - 5000 руб
  • Проведение тура возможно в любой день, от 1 человека
  • Есть возможность по вашему желанию продлить тур на 1 или 2 дня: можно отдохнуть, отправиться на морскую экскурсию, сходить в музей или картинную галерею
  • С октября по декабрь действуют особые скидки, подробности уточняйте при заказе в переписке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугородних автобусов (между центральным рынком и торговым комплексом, примыкает к улице Тимирязева), 10:00. Если вы уже проживаете в Иркутске, можем встретить вас в центре города
Завершение: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугородних автобусов (между центральным рынком и торговым комплексом, примыкает к улице Тимирязева), 16:00. Возможна небольшая задержка по погодным условиям
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Александр)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Сергей)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Наталья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Дарья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Дарья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Дарья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Дарья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Дарья)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Анна)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Анна)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Анна)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Анна)Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» (Анна)
А
9 апр 2024
Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.
С
21 мар 2024
Дмитрий лучший 👍
Дмитрий лучший 👍Дмитрий лучший 👍Дмитрий лучший 👍Дмитрий лучший 👍Дмитрий лучший 👍
Александр
18 мар 2024
Отдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну и конечно сам Байкал и природа, это волшебно, рекомендую однозначно)
Отдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну иОтдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну иОтдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну иОтдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну иОтдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну иОтдыхал с 13 по 15 марта, путешествие, проживание, экскурсии, питание все было на уровне, ну и
Л
17 фев 2024
Благодарю за прекрасный тур, все замечательно от программы до места проживания, гостиница отличная, кормят на убой и невероятно вкусно, программа очень интересная, все люди потрясающие, знают своё дело, одним словом - восторг!
Галина
5 фев 2024
Спасибо вам большое! Вы лучшие!
С
3 фев 2024
Спасибо! Все прекрасно и организовано! Получили удовольствие от поездки!
Спасибо! Все прекрасно и организовано! Получили удовольствие от поездки!Спасибо! Все прекрасно и организовано! Получили удовольствие от поездки!
Н
1 фев 2024
Большое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личное общение! Очень повезло с погодой, поскольку была возможность отправиться на экскурсию прямо по льду. Незабываемый фантастический голубой лед Байкала! А какая была уха, приготовленная нашим водителем Леонидом! Никогда до этого не обедала на льду среди скал… Интересные экскурсии от Анны (по Ольхону) и Елизаветы (по Иркутску). Им удалось влюбить нас в эти места. Огромное спасибо Маргарите и тем, кто нас кормил в гостинице "Лада". Это было вкусно и изысканно. И попутно нас познакомили с некоторыми традиционными местными блюдами. Проживание в гостинице в эти морозные дни было комфортным: тепло, уютно в комнате, доброжелательные люди, приятная музыка в столовой зоне, уютный внутренний дворик, тишина…. Очень понравилась баня! Мы перезагрузились за эти 3 дня. Дмитрий и Маргарита создают приятную атмосферу для отдыха и позитивного общения. Еще раз огромное всем спасибо! Я не сказала про Байкал… А что тут говорить? Он величественен, прекрасен, могуч, неповторим… Приезжайте, сами все увидите!
Большое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личноеБольшое спасибо Дмитрию и его команде за прекрасную организацию тура, информационную поддержку и интересное доброжелательное личное
Юлия
30 янв 2024
Всё было прекрасно, спасибо!
М
4 янв 2024
Огромное спасибо Дмитрию за организацию увлекательного путешествия по острову Ольхон. Понравилось всё, уютная и теплая гостиница, вкусная и разнообразная еда, интересная экскурсионная программа, необыкновенная природа, прозрачный воздух. Мечтаем снова вернуться.
Дарья
28 ноя 2023
Просто замечательный тур!!!

Огромная благодарность за его организацию в "не сезон" и за такую стоимость!

Все было идеально: трансфер из Иркутска и обратно, проживание на Ольхоне и 2 экскурсии по нему (первая - в день приезда по самому посёлку, вторая - на следующий день по самому острову), а также питание, особенно местной кухни и, конечно же, омулем. От тебя требуется только быть готовым к определенному времени и в определенном месте.

Три дня на Байкале, конечно же, маловато, но если Вы стеснены временными рамками, то этот тур, насыщенный яркими впечатлениями, одно из самых лучших вариантов впервые посетить самое большое озеро в мире!
Просто замечательный тур!!!Просто замечательный тур!!!Просто замечательный тур!!!Просто замечательный тур!!!Просто замечательный тур!!!
А
13 ноя 2023
Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!
Я спонтанно отправилась в эту поездку, поэтому мне нужна была идеальная организация тура, и я не прогадала, выбрав именно этот вариант.
Дмитрий задал вопросы об аллергии и предпочтениях в еде, и я сразу поняла, что еду в место, в котором о гостях заботятся!
Всё было под ключ: трансфер из Иркутска и обратно (дорога вообще не выматывает!), проживание в замечательном чистом номере, невероятно вкусная еда (ну просто 10/10, омуль — вообще сказка), пешая прогулка с экскурсоводом один на один (я приехала не в сезон), а на следующий день — путешествие на машине по острову. Каждая остановка — захватывающий вид на Байкал, дышать забываешь порой от красоты. Не думаю, что когда-либо испытывала что-то подобное. Очень много переосмысливаешь, Байкал — действительно магнит, как заметил наш гид Леонид. Хочется вернуться и снова прочувствовать магию этого места!
Всем рекомендую этот тур, незабываемые впечатления. Байкал — особое место силы.
Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!Увидеть Байкал — это мечта для многих. Мечты нужно обязательно претворять в жизнь!
Д
13 ноя 2023
Первый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать и поесть, искать информацию про достопримечательности, как до них добраться и тд. Как только мы (я и мама) сели в автобус, единственное что требовалось это не потеряться. Нас катали, где забирали туда же и отвозили, буквально передавали из рук в руки. Нам же оставалось только радоваться
как хорошо мы придумали, что купили тур. Маму я пугала поездками на УАЗике, хождению в туалет на улицу и ночевкой в палатке, но она была непреклонна, даже обрадовалась "буханке"после работы на скорой. Однако немного удивилась. когда нас забирал с гостиницы пежо, но весь второй день придавалась ностальгии пока мы пробирались на экскурсию. Машина была новой, специально модифицирована для поездки по острову (намного выше обычной, мне с моим ростом 180 было высоковато). Посетили знаковые места, пообщались с местными жителями, наслаждались красотами Байкала. В номерах тепло, есть холодильник в общем холле, 2 санузла (на этаже) и душ. ООООООчень большие и вкусные порции, возвращались в номер уставшие и сытые. Спасибо Дмитрию и всем участникам тура за отдых и за исполнение мечты моей мамы - посетить Ольхон - сердце Байкала!
Первый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать иПервый опыт отдыха по туру в котором действительно отдыхаешь. Не надо планировать маршрут, где переночевать и
Е
16 окт 2023
Это путешествие стало для меня удивительным и незабываемым опытом, который я никогда не забуду.
С самого начала организация тура оказалась профессиональной и безупречной. Мне задали вопросы по поводу моих пищевых привычек и аллергий, и все было подготовлено заранее, не оставив места для хаоса или неудобств.
В первый день Дмитрий лично проводил мне экскурсию по Хужиру. Так как я заехала одна, то и экскурсия у меня была индивидуальная. Что понравилось больше всего, так это формат экскурсии, это была неспешная прогулка с интересным рассказом про Ольхон и Байкал.
Остров Ольхон сам по себе просто волшебен. Его природная красота поразила меня с первого взгляда. Так как я приехала не в сезон, то я смогла насладиться не только красотами, но и тишиной.
Организация проживания была также первоклассной. Все было чисто, комфортно и удобно, у меня не было никаких проблем или жалоб во время всего путешествия. Отдельное спасибо хочу сказать девушкам на кухне, так вкусно меня давно не кормили.
Остров Ольхон и этот тур дали мне возможность уйти от городской суеты и полностью погрузиться в природу. Я вернулась обновленной и восстановившейся, заряженной энергией и вдохновением. Это действительно одно из лучших путешествий, которые я когда-либо совершала, и я с удовольствием порекомендую этот тур.
О
12 сен 2023
Огромнейшее спасибо за такой познавательный и увлекательный маршрут. Ольхон покорил и занял свое место в моем сердце. Этот остров обязательно стоит посетить каждому. Сила Байкала, красота природы, воздух… - не сравнить ни с каким другим местом.
Дима - шикарный организатор, очень приятный собеседник. Он помог во всех вопросах, он знает историю, географию и геологию… эрудированный и вежливый человек.
Питание и проживание на базе Лада - просто отличные. Вкусно, сытно, уютно -однозначно рекомендую остановиться именно у них. От воды минут 20 пешком, но нет ветров, которыми балует Байкал. А сосновый воздух придает особого шарма.
Тур абсолютно самодостаточный, но единственное, что хочется посоветовать тем, кто впервые на остров поедет - продлите себе проживание, остров стоит того, чтобы на нем задержаться.
Спасибо за отдых, за эмоции и впечатления!
Г
29 авг 2023
Большое спасибо Дмитрию, Михаилу, Александру и всему персоналу гостиницы Лада! Я даже не ожидала, что помимо интересных экскурсий, будет так уютно, вкусно и приятно) Особенно понравилось внимание организаторов, которые уточнили все ньюансы, вплоть до того, что я ем или не ем и ответили на все возникшие вопросы.
Путешествие началось у центрального рынка Иркутска. Ехали долго с одной остановкой на обед и уже в середине дня были на месте. А вечром - пешеходная экскурсия вдоль берега Байкала к скале Шаманка. Поскольку заехало на в этот день двое, и экскурсия была почти индивидуальная. Конечно любоваться Байкалом из Листвянки - это совершенно не то, что находиться на Ольхоне, когда бездонное синее небо и такая же бездонная чистая вода вокруг.
На следующий день в составе группы из 10 человек я на "буханке" отправилась в национальный парк. Вот тут хочется предупредить людей со слабым здоровьем: правильно оценивайте свои силы, запаситесь средствами от укачивания, если они нужны. Забираться в буханку высоко, в дороге сильно трясет, но иначе до этих потрясающих мест не добраться.
И гостиница мне понравилась: номер удобный, еда вкусная и порции большие.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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