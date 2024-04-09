Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 550 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Возможные способы оплаты оставшейся части стоимости тура: наличными, картой через терминал, QR-кодом, переводом на расчётный счёт или по номеру телефона на Сбер.
Со второй половины марта и до конца апреля не работает ледовая переправа на остров Ольхон и паром, действует водный трансфер, за который взимается плата в размере 500 рублей с человека в одну сторону.
Проживание. В гостинице «Лада», номер «эконом», 1-, 2- или 3-местные номера. Гостиница тёплая и уютная, вкусно кормят, есть баня. В цену включено проживание в номере «эконом», но за доплату можно жить в более комфортных условиях.
Питание. Включены ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак в 3-й день. Обычное или вегетарианское питание на выбор. Дополнительное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан
В первый день тура вы на комфортном автобусе (иногда «газель», но чаще — современные междугородние автобусы-иномарки) отправляетесь на остров Ольхон, в посёлок Хужир. Дорога займёт 6-7 часов: с остановкой на обед в придорожном кафе и технической остановкой, паромной переправой и 35 километрами грунтовой дороги по острову от паромной переправы до гостиницы.
По приезде вас встретит гид, вы разместитесь в гостинице и поужинаете. Перед сном прогуляетесь с гидом до мыса Бурхан, знаменитого священной скалой Шаманка, где, по легенде, обитает главный дух Байкала. Вы сможете ощутить особую энергетику этого места.
Знакомство с достопримечательностями Ольхона, пикник
Сегодня, во второй день тура на остров Ольхон, вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе, сборный тур). По дороге увидите памятник природы — остров Харанцы, с трёх сторон обрывающийся в озеро неприступными скалами. Полюбуетесь песчаными дюнами урочища, которое так и называется — Песчаное. Посмотрите на скалы Три брата. Побываете на мысе Хобой, название которого означает «острый клык» из-за торчащей на нём столбовидной скалы.
На пикнике в живописном месте вы не спеша насладитесь завораживающими пейзажами. Отдохнув, доедете до мыса Шунтэ (мыс Любви) необычной формы. Некоторые считают, что его высокий берег очертаниями похож на сердце, а некоторые видят сходство с беременной женщиной с согнутыми ногами. Есть поверье, что мыс обладает волшебной силой — сюда до сих пор приезжают пары, желающие иметь детей. Отсюда же видно высочайшую точку Ольхона — гору Жиму.
Затем навестите «Хранителя Байкала» — высокое бронзовое дерево с лицом и ветвями, образующими корону. На дереве висят колокольчики, звенящие на ветру. Вы сможете зайти внутрь скульптуры, где установлен большой колокол, и послушать его гулкий звук.
Закончится прогулка посещением посёлка Узуры в одноимённом урочище в заливе Хага-Яман. Место окружено скалами более 50 метров высотой, и привлекает открывающейся чарующей панорамой Байкала. К вечеру вернётесь в гостиницу и поужинаете.
Возвращение в Иркутск
Утром вы сядете в автобус, который заедет за вами прямо на территорию гостиницы, и отправитесь обратно в Иркутск с остановкой на обед. Прибудете в город в 16:00-17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе/Газели из Иркутска до гостиницы и обратно
- Питание: ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день завтрак в 3-й день
- Билет в Прибайкальский национальный парк
- Внедорожная групповая поездка по северной части острова Ольхон с пикником (автомобиль: УАЗ «Буханка»)
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Обед в придорожном кафе (300-500 рублей с человека) по дороге из Иркутска в Хужир и обратно в 1-й и 3-й дни
- Водный трансфер (со второй половины марта до конца апреля) - 500 руб. с человека в одну сторону
- Доплата за одноместное размещение - 5000 руб
- Доплата за номер с индивидуальными удобствами - 5000 руб
- Проведение тура возможно в любой день, от 1 человека
- Есть возможность по вашему желанию продлить тур на 1 или 2 дня: можно отдохнуть, отправиться на морскую экскурсию, сходить в музей или картинную галерею
- С октября по декабрь действуют особые скидки, подробности уточняйте при заказе в переписке
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Огромная благодарность за его организацию в "не сезон" и за такую стоимость!
Все было идеально: трансфер из Иркутска и обратно, проживание на Ольхоне и 2 экскурсии по нему (первая - в день приезда по самому посёлку, вторая - на следующий день по самому острову), а также питание, особенно местной кухни и, конечно же, омулем. От тебя требуется только быть готовым к определенному времени и в определенном месте.
Три дня на Байкале, конечно же, маловато, но если Вы стеснены временными рамками, то этот тур, насыщенный яркими впечатлениями, одно из самых лучших вариантов впервые посетить самое большое озеро в мире!
Я спонтанно отправилась в эту поездку, поэтому мне нужна была идеальная организация тура, и я не прогадала, выбрав именно этот вариант.
Дмитрий задал вопросы об аллергии и предпочтениях в еде, и я сразу поняла, что еду в место, в котором о гостях заботятся!
Всё было под ключ: трансфер из Иркутска и обратно (дорога вообще не выматывает!), проживание в замечательном чистом номере, невероятно вкусная еда (ну просто 10/10, омуль — вообще сказка), пешая прогулка с экскурсоводом один на один (я приехала не в сезон), а на следующий день — путешествие на машине по острову. Каждая остановка — захватывающий вид на Байкал, дышать забываешь порой от красоты. Не думаю, что когда-либо испытывала что-то подобное. Очень много переосмысливаешь, Байкал — действительно магнит, как заметил наш гид Леонид. Хочется вернуться и снова прочувствовать магию этого места!
Всем рекомендую этот тур, незабываемые впечатления. Байкал — особое место силы.
как хорошо мы придумали, что купили тур. Маму я пугала поездками на УАЗике, хождению в туалет на улицу и ночевкой в палатке, но она была непреклонна, даже обрадовалась "буханке"после работы на скорой. Однако немного удивилась. когда нас забирал с гостиницы пежо, но весь второй день придавалась ностальгии пока мы пробирались на экскурсию. Машина была новой, специально модифицирована для поездки по острову (намного выше обычной, мне с моим ростом 180 было высоковато). Посетили знаковые места, пообщались с местными жителями, наслаждались красотами Байкала. В номерах тепло, есть холодильник в общем холле, 2 санузла (на этаже) и душ. ООООООчень большие и вкусные порции, возвращались в номер уставшие и сытые. Спасибо Дмитрию и всем участникам тура за отдых и за исполнение мечты моей мамы - посетить Ольхон - сердце Байкала!
С самого начала организация тура оказалась профессиональной и безупречной. Мне задали вопросы по поводу моих пищевых привычек и аллергий, и все было подготовлено заранее, не оставив места для хаоса или неудобств.
В первый день Дмитрий лично проводил мне экскурсию по Хужиру. Так как я заехала одна, то и экскурсия у меня была индивидуальная. Что понравилось больше всего, так это формат экскурсии, это была неспешная прогулка с интересным рассказом про Ольхон и Байкал.
Остров Ольхон сам по себе просто волшебен. Его природная красота поразила меня с первого взгляда. Так как я приехала не в сезон, то я смогла насладиться не только красотами, но и тишиной.
Организация проживания была также первоклассной. Все было чисто, комфортно и удобно, у меня не было никаких проблем или жалоб во время всего путешествия. Отдельное спасибо хочу сказать девушкам на кухне, так вкусно меня давно не кормили.
Остров Ольхон и этот тур дали мне возможность уйти от городской суеты и полностью погрузиться в природу. Я вернулась обновленной и восстановившейся, заряженной энергией и вдохновением. Это действительно одно из лучших путешествий, которые я когда-либо совершала, и я с удовольствием порекомендую этот тур.
Дима - шикарный организатор, очень приятный собеседник. Он помог во всех вопросах, он знает историю, географию и геологию… эрудированный и вежливый человек.
Питание и проживание на базе Лада - просто отличные. Вкусно, сытно, уютно -однозначно рекомендую остановиться именно у них. От воды минут 20 пешком, но нет ветров, которыми балует Байкал. А сосновый воздух придает особого шарма.
Тур абсолютно самодостаточный, но единственное, что хочется посоветовать тем, кто впервые на остров поедет - продлите себе проживание, остров стоит того, чтобы на нем задержаться.
Спасибо за отдых, за эмоции и впечатления!
Путешествие началось у центрального рынка Иркутска. Ехали долго с одной остановкой на обед и уже в середине дня были на месте. А вечром - пешеходная экскурсия вдоль берега Байкала к скале Шаманка. Поскольку заехало на в этот день двое, и экскурсия была почти индивидуальная. Конечно любоваться Байкалом из Листвянки - это совершенно не то, что находиться на Ольхоне, когда бездонное синее небо и такая же бездонная чистая вода вокруг.
На следующий день в составе группы из 10 человек я на "буханке" отправилась в национальный парк. Вот тут хочется предупредить людей со слабым здоровьем: правильно оценивайте свои силы, запаситесь средствами от укачивания, если они нужны. Забираться в буханку высоко, в дороге сильно трясет, но иначе до этих потрясающих мест не добраться.
И гостиница мне понравилась: номер удобный, еда вкусная и порции большие.