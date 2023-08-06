По дороге с облаками. Пеший обзорный тур

По дороге с облаками
Рядом с Байкалом не бывает слишком жарко, нет проблем с комарами, зато имеются удобные места для стоянок, живописный ландшафт и кристально чистая вода байкальских ручьев. Хорошая пешеходная тропа идет по
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побережью, то чуть отступая в лес, то спускаясь к самой воде.

Три дня пешего похода будут наполнены великолепными видами, целительным воздухом и неповторимой энергетикой старейшего озера планеты.

А затем – мы исследуем старинный и самобытный поселок Листвянка и насладимся всем многообразием байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

5
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Начать путешествие мы предлагаем со знакомства со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутск.

Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелехова и др.).

По окончании осмотра городских достопримечательностей вы сможете приобрести на память изделия местных умельцев в сувенирной лавке или заглянуть в антикварный магазин.

Кроме того, стоит посетить один из городских музеев (за доп. плату), например:

  • Краеведческий – один из старейших музеев России,
  • Художественный – с богатейшим собранием произведений искусства,
  • Дом-музей декабристов Волконских, рассказывающий о восстании 14 декабря 1825 г., его участниках и их жизни в сибирской ссылке.

Размещение в гостинице.

Питание: самостоятельно за свой счет.

Знакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с Иркутском
2 день

Отъезд в пос. Большое Голоустное

Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное.

По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная.

Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде.

Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил.

Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале.

Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности.

Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным.

Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату).

Ночевка в палатках.

Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час. Трансфер в пос. Большое Голоустное на рейсовом автобусе.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.

Отъезд в пос. Большое ГолоустноеОтъезд в пос. Большое ГолоустноеОтъезд в пос. Большое ГолоустноеОтъезд в пос. Большое Голоустное
3 день

Пеший переход до мыса Большой Кадильный

Начало пешего маршрута в сторону пади Большая Кадильная на одноименном мысе.

В этот день вам предстоит пройти около 18 км.

День разминочный, он позволяет втянуться в ритм движения, распределить вес снаряжения, немного привыкнуть к постоянным красотам тайги и озера вокруг и неспешно с наслаждением заняться фотоохотой.

Для любителей подземных царств есть возможность «заглянуть по дороге» в одну из пещер, расположенных в пади Малая Кадильная.

Для остальных эстетическим удовольствием станет созерцание «белых башенок» северного склона распадка.

На мысе Большой Кадильный расположен кордон Прибайкальского национального парка.

Остались несколько домиков старой турбазы и баня с выходом в Байкал.

На голом мысу довольно ветрено, поэтому для установки лагеря на ночевку нужно будет отойти к границе леса, где мы и его разобьем.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

Пеший переход до мыса Большой КадильныйПеший переход до мыса Большой КадильныйПеший переход до мыса Большой КадильныйПеший переход до мыса Большой Кадильный
4 день

Пеший переход до поселка Большие Коты

После завтрака приготовленного на костре, выход на маршрут.

В этот день предстоит несложный переход по лесной тропе до поселка Большие Коты, расположенный на берегу Байкала в 18 км севернее Листвянки.

Тропа проходит через «Чертов мост» на мысе Соболева, песчано-галечный массив горы Скрипер, заброшенные золотоносные прииски в пади Сенная.

Большая часть пути идет вдоль самого берега Байкала, местами спускаясь к воде.

К вечеру подходя к поселку, выбираем понравившееся нам место для ночлега, и готовим вкусный ужин.

Ночевка в палатках.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

Пеший переход до поселка Большие КотыПеший переход до поселка Большие КотыПеший переход до поселка Большие КотыПеший переход до поселка Большие Коты
5 день

Отдых в пос. Большие Коты

Этот день предлагаем провести, изучая местные достопримечательности пос. Большие Коты.

Любителям узнавать что-то новое мы предлагаем совершить экскурсию в музей байкаловедения (за доп. плату) – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым.

В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала.

Также вместе с инструктором вы сможете продолжить исследование новых невероятных мест, а именно увидете панораму, открывающуюся на поселок и Байкал с горы «Гребешок» (по согласованию с инструктором).

Помимо всего этого, вы сможете побывать на бывшем золотоносном прииске, расположенном в пади Сенная, где сохранились шахты, отвалы, желоба и драга (по согласованию с инструктором).

Совершите несложный треккинг к скалистому утесу Скриппер. Желающие могут подняться на вершину утёса и полюбоваться открывающейся панорамой Байкала (по согласованию с инструктором).

Ночевка в палатках.

Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

Отдых в пос. Большие КотыОтдых в пос. Большие КотыОтдых в пос. Большие КотыОтдых в пос. Большие Коты
6 день

Пеший переход до поселка Листвянка

Выход на маршрут.

Тропа достаточно хорошая и позволяет легко идти, наслаждаясь живописными видами Байкала.

Как и на предыдущем участке пути, местами она спускается к самому урезу воды, так что пополнить питьевые запасы или остановиться на обед не составляет никакой проблемы.

Затем, поднимаясь выше, тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега.

И вот вы уже в одном из самых старых поселений русских на берегах великого озера в поселке Листвянка, который протянулся вдоль озера на 5 км.

В последнее время поселок приобрел черты туристического центра, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По приходу в поселок вас разместят в гостинице.

Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (за доп. плату), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.

Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед. Ужин самостоятельно за свой счет.

Пеший переход до поселка ЛиствянкаПеший переход до поселка ЛиствянкаПеший переход до поселка ЛиствянкаПеший переход до поселка Листвянка
7 день

Экскурсия по Листвянке. Возвращение в Иркутск

Сегодня продолжаем исследовать старинный и самобытный поселок Листвянка.

Обзорная экскурсия по поселку с гидом.

Предлагаем сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.

Также стоит посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей и прогуляться по сувенирному рынку, соседствующему с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Вы можете прогуляться по канатно-кресельной дороге на Камень Черского (за доп. плату), где вам откроется прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Обед в ресторане блюдами байкальской кухни.

После обеда – трансфер в Иркутск.

Окончание программы в центре города в 16:00.

Протяженность переезда: 70 км. Время в пути: ~1 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также проживание в гостиницах в г. Иркутск (1 ночь) и пос. Листвянка (1 ночь) на базе двухместного размещения.

Возможно одноместное размещение за дополнительную плату 6 200 руб.

Кроме того, за дополнительную плату вы можете:

  • добавить размещение в пос. Большое Голоустное (2-й день) и в пос. Большие Коты (4-й и 5-й день) в гостинице или на турбазе;
  • продлить проживание в Листвянке и вернуться в Иркутск на туристическом поезде по Кругобайкальской ж/д.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Ночевки в палатках.

Гостиница «Ангара» или аналогичная

1 ночь

Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.

К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".

Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).

Гостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичная

Кемпинг-отель «Прошлый век»

1 ночь

Кемпинг-отель "Прошлый век" находится в п. Листвянка, (70 км от Иркутска).
Уют деревянного дома в стиле прошлого века в сочетании с современным комфортом. Тишина и свежий воздух соснового леса в окружении гор и Байкала Гостиница "Прошлый Век" включает:

- 8 благоустроенных двухместных номеров в отдельных домиках
- кафе на 20 мест, фирменные блюда из байкальской рыбы
- жаркая баня
- удобная парковка
- пикниковая площадка
- охраняемая территория

Кемпинг-отель «Прошлый век»Кемпинг-отель «Прошлый век»Кемпинг-отель «Прошлый век»Кемпинг-отель «Прошлый век»Кемпинг-отель «Прошлый век»Кемпинг-отель «Прошлый век»

Гостиница «Парус»

1 ночь

"Парус" - одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.
В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.
В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман - камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м. и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.

Гостиница «Парус»Гостиница «Парус»Гостиница «Парус»Гостиница «Парус»Гостиница «Парус»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в г. Иркутск (1 ночь) и пос. Листвянка (1 ночь) на базе двухместного размещения, в палатке (4 ночи)
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение инструкторами в пешем походе
  • Аренда снаряжения и необходимого оборудования
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
  • Посещение музеев в г. Иркутске, не предусмотренное программой
  • Экскурсия в музей байкаловедения (пос. Болшие коты)
  • Баня
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсия в Байкальский экологический музей
  • Экскурсия по канатно-кресельной дороге на Камень Черского
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 80-100 литров;
  • головной убор (теплая шапочка и кепка от солнца);
  • не менее двух пар обуви: трекинговые ботинки, легкие тапочки (сланцы);
  • комплект вещей для спортивного отдыха, в том числе комплект теплой одежды;
  • куртку;
  • купальные принадлежности;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • ветрозащитный костюм;
  • накидку от дождя;
  • «Неприкосновенный запас» (в нем вы будете спать): теплая кофта, рубашка или футболка, запасной комплект нижнего белья, теплые штаны, носки х/б и шерстяные;
  • предметы личной гигиены;
  • фонарик со сменными батарейками;
  • спички;
  • нож; личный комплект посуды (миску, кружку, ложку);
  • индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
  • Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или видеокамеру – будет, что вспомнить долгими зимними вечерами и показать друзьям;
  • Личное туристское снаряжение (спальник, коврик) приветствуется.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы.

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет. Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано проживание и питание?

В Иркутске и Листвянке размещение предоставляется в благоустроенных гостиницах не ниже уровня 2** в двухместных номерах, завтрак в ресторане/кафе гостиницы. Расчетный час в гостиницах – 12:00. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы. При наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.

На активной части маршрута проживание в 2-3-х местных палатках. На стоянках туристы участвуют в обустройстве лагеря и в сборе дров. Туристы несут свои спальники, коврики, палатки и часть продуктов.

На активной части маршрута приготовление пищи осуществляется на костре или газовой горелке.

В некоторых случаях возможна замена горячих обедов сухим пайком. Туристы, по своему желанию, и с разрешения инструктора могут помогать в приготовлении пищи. В рацион входят: мясные продукты, свежие овощи, консервированные продукты, супы, каши, чай, кофе, какао, молочная кухня, кондитерские изделия, шоколад, орехи, сублиматы и др.

Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 авг 2023
Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.
И невероятный человек - наш инструктор в походе - Павел! Был внимательным и заботливым. Очень вкусно готовил и рассказывал интересные истории.
Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин.
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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