Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Начать путешествие мы предлагаем со знакомства со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутск.
Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелехова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей вы сможете приобрести на память изделия местных умельцев в сувенирной лавке или заглянуть в антикварный магазин.
Кроме того, стоит посетить один из городских музеев (за доп. плату), например:
- Краеведческий – один из старейших музеев России,
- Художественный – с богатейшим собранием произведений искусства,
- Дом-музей декабристов Волконских, рассказывающий о восстании 14 декабря 1825 г., его участниках и их жизни в сибирской ссылке.
Размещение в гостинице.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Отъезд в пос. Большое Голоустное
Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное.
По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная.
Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде.
Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил.
Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале.
Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности.
Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным.
Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату).
Ночевка в палатках.
Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час. Трансфер в пос. Большое Голоустное на рейсовом автобусе.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.
Пеший переход до мыса Большой Кадильный
Начало пешего маршрута в сторону пади Большая Кадильная на одноименном мысе.
В этот день вам предстоит пройти около 18 км.
День разминочный, он позволяет втянуться в ритм движения, распределить вес снаряжения, немного привыкнуть к постоянным красотам тайги и озера вокруг и неспешно с наслаждением заняться фотоохотой.
Для любителей подземных царств есть возможность «заглянуть по дороге» в одну из пещер, расположенных в пади Малая Кадильная.
Для остальных эстетическим удовольствием станет созерцание «белых башенок» северного склона распадка.
На мысе Большой Кадильный расположен кордон Прибайкальского национального парка.
Остались несколько домиков старой турбазы и баня с выходом в Байкал.
На голом мысу довольно ветрено, поэтому для установки лагеря на ночевку нужно будет отойти к границе леса, где мы и его разобьем.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
Пеший переход до поселка Большие Коты
После завтрака приготовленного на костре, выход на маршрут.
В этот день предстоит несложный переход по лесной тропе до поселка Большие Коты, расположенный на берегу Байкала в 18 км севернее Листвянки.
Тропа проходит через «Чертов мост» на мысе Соболева, песчано-галечный массив горы Скрипер, заброшенные золотоносные прииски в пади Сенная.
Большая часть пути идет вдоль самого берега Байкала, местами спускаясь к воде.
К вечеру подходя к поселку, выбираем понравившееся нам место для ночлега, и готовим вкусный ужин.
Ночевка в палатках.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
Отдых в пос. Большие Коты
Этот день предлагаем провести, изучая местные достопримечательности пос. Большие Коты.
Любителям узнавать что-то новое мы предлагаем совершить экскурсию в музей байкаловедения (за доп. плату) – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым.
В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала.
Также вместе с инструктором вы сможете продолжить исследование новых невероятных мест, а именно увидете панораму, открывающуюся на поселок и Байкал с горы «Гребешок» (по согласованию с инструктором).
Помимо всего этого, вы сможете побывать на бывшем золотоносном прииске, расположенном в пади Сенная, где сохранились шахты, отвалы, желоба и драга (по согласованию с инструктором).
Совершите несложный треккинг к скалистому утесу Скриппер. Желающие могут подняться на вершину утёса и полюбоваться открывающейся панорамой Байкала (по согласованию с инструктором).
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
Пеший переход до поселка Листвянка
Выход на маршрут.
Тропа достаточно хорошая и позволяет легко идти, наслаждаясь живописными видами Байкала.
Как и на предыдущем участке пути, местами она спускается к самому урезу воды, так что пополнить питьевые запасы или остановиться на обед не составляет никакой проблемы.
Затем, поднимаясь выше, тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега.
И вот вы уже в одном из самых старых поселений русских на берегах великого озера в поселке Листвянка, который протянулся вдоль озера на 5 км.
В последнее время поселок приобрел черты туристического центра, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
По приходу в поселок вас разместят в гостинице.
Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (за доп. плату), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.
Пеший переход: ~ 18 км.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед. Ужин самостоятельно за свой счет.
Экскурсия по Листвянке. Возвращение в Иркутск
Сегодня продолжаем исследовать старинный и самобытный поселок Листвянка.
Обзорная экскурсия по поселку с гидом.
Предлагаем сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Также стоит посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей и прогуляться по сувенирному рынку, соседствующему с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Вы можете прогуляться по канатно-кресельной дороге на Камень Черского (за доп. плату), где вам откроется прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Обед в ресторане блюдами байкальской кухни.
После обеда – трансфер в Иркутск.
Окончание программы в центре города в 16:00.
Протяженность переезда: 70 км. Время в пути: ~1 час.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также проживание в гостиницах в г. Иркутск (1 ночь) и пос. Листвянка (1 ночь) на базе двухместного размещения.
Возможно одноместное размещение за дополнительную плату – 6 200 руб.
Кроме того, за дополнительную плату вы можете:
- добавить размещение в пос. Большое Голоустное (2-й день) и в пос. Большие Коты (4-й и 5-й день) в гостинице или на турбазе;
- продлить проживание в Листвянке и вернуться в Иркутск на туристическом поезде по Кругобайкальской ж/д.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Кемпинг-отель «Прошлый век»
Кемпинг-отель "Прошлый век" находится в п. Листвянка, (70 км от Иркутска).
Уют деревянного дома в стиле прошлого века в сочетании с современным комфортом. Тишина и свежий воздух соснового леса в окружении гор и Байкала Гостиница "Прошлый Век" включает:
- 8 благоустроенных двухместных номеров в отдельных домиках
- кафе на 20 мест, фирменные блюда из байкальской рыбы
- жаркая баня
- удобная парковка
- пикниковая площадка
- охраняемая территория
Гостиница «Парус»
"Парус" - одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.
В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.
В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман - камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м. и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в г. Иркутск (1 ночь) и пос. Листвянка (1 ночь) на базе двухместного размещения, в палатке (4 ночи)
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы по программе
- Сопровождение инструкторами в пешем походе
- Аренда снаряжения и необходимого оборудования
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
- Посещение музеев в г. Иркутске, не предусмотренное программой
- Экскурсия в музей байкаловедения (пос. Болшие коты)
- Баня
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсия в Байкальский экологический музей
- Экскурсия по канатно-кресельной дороге на Камень Черского
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 80-100 литров;
- головной убор (теплая шапочка и кепка от солнца);
- не менее двух пар обуви: трекинговые ботинки, легкие тапочки (сланцы);
- комплект вещей для спортивного отдыха, в том числе комплект теплой одежды;
- куртку;
- купальные принадлежности;
- солнцезащитные очки и крем;
- ветрозащитный костюм;
- накидку от дождя;
- «Неприкосновенный запас» (в нем вы будете спать): теплая кофта, рубашка или футболка, запасной комплект нижнего белья, теплые штаны, носки х/б и шерстяные;
- предметы личной гигиены;
- фонарик со сменными батарейками;
- спички;
- нож; личный комплект посуды (миску, кружку, ложку);
- индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
- Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или видеокамеру – будет, что вспомнить долгими зимними вечерами и показать друзьям;
- Личное туристское снаряжение (спальник, коврик) приветствуется.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет. Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано проживание и питание?
В Иркутске и Листвянке размещение предоставляется в благоустроенных гостиницах не ниже уровня 2** в двухместных номерах, завтрак в ресторане/кафе гостиницы. Расчетный час в гостиницах – 12:00. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы. При наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.
На активной части маршрута проживание в 2-3-х местных палатках. На стоянках туристы участвуют в обустройстве лагеря и в сборе дров. Туристы несут свои спальники, коврики, палатки и часть продуктов.
На активной части маршрута приготовление пищи осуществляется на костре или газовой горелке.
В некоторых случаях возможна замена горячих обедов сухим пайком. Туристы, по своему желанию, и с разрешения инструктора могут помогать в приготовлении пищи. В рацион входят: мясные продукты, свежие овощи, консервированные продукты, супы, каши, чай, кофе, какао, молочная кухня, кондитерские изделия, шоколад, орехи, сублиматы и др.
Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
И невероятный человек - наш инструктор в походе - Павел! Был внимательным и заботливым. Очень вкусно готовил и рассказывал интересные истории.