2 день

Отъезд в пос. Большое Голоустное

Попрощавшись на неделю с городской суетой, отправляемся на озеро Байкал, в пос. Большое Голоустное.

По дороге вас будут радовать красочные поляны и необычно заросшие кустарником берега реки Голоустная.

Путь будет лежать по грунтовой дороге, сменяясь иногда асфальтом, поэтому будьте готовы к непривычной для вас городской езде.

Дельта реки Голоустной поражает пространством, отвоеванным рекой у леса и скал, а сам поселок – уютностью и скромностью творения человеческих рук на фоне буйства природных сил.

Притаившись в уголке широкой долины, поселок Большое Голоустное известен своей историей старинного перевалочного пункта, базовой территории для различных международных экологических проектов и нереализованными планами создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале.

Первым делом надо поздороваться с Байкалом, а затем стоит посетить местные достопримечательности.

Сухое озерко с целебной чистой родниковой водой, рощу реликтовых тополей и укрытые между гор пади с их уникальным сочетанием растительности «альпийских лугов» с флорой и фауной сибирской тайги и скал. Величественные кедры и режущая глаз яркость красок полян таежных цветов не оставят никого равнодушным.

Вечером желающие могут попробовать горячего пара в русской баньке (за доп. плату).

Ночевка в палатках.

Протяженность переезда: 120 км. Время в пути: ~ 2 час. Трансфер в пос. Большое Голоустное на рейсовом автобусе.

Питание включено: завтрак в гостинице, обед в лагере, горячий ужин на костре.