Мыс Хобой - самый северный мыс острова Ольхон.

Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок...

Туда и лежит наш путь. Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу. Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморскиго хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту. Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!