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Путешерсвие по острову Ольхон

Любовь П.
Любовь П. – Гид из Иркутска
Путешерсвие по острову Ольхон
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 11 700 ₽ за экскурсию

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Путешерсвие по острову Ольхон
Путешерсвие по острову Ольхон

Что вы увидите

  • Мыс харанцы(острова крокодил и лев)
  • урочище песчаное
  • мыс три брата
  • мыс хобой(самая Северная часть острова)
  • мыс Шунтэ левый(скала любви)
  • скульптура Даши Намдакова (хранитель Ольхона)
Мыс Хобой - самый северный мыс острова Ольхон.
Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок...
Туда и лежит наш путь. Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу. Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморскиго хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту. Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Что входит
  • Транспорт
  • обед
Что не входит
  • Гид зависит от экскурсии
  • оплата за нац. парк(300р с человека)
Начало
🚩 Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Место завершения
🏁 Отель
Путешерсвие по острову Ольхон
Путешерсвие по острову Ольхон
Путешерсвие по острову Ольхон

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Любовь П.
Любовь П.
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