Галина проводит ещё 3 экскурсии

Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей.
Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы, скалы и голубой лед. А мы согреем вас травяным чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы, скалы и голубой лед. А мы согреем вас травяным чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
Описание экскурсии
Захватывающие дух панорамы
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии:
- Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море.
- Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания.
- Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове каменную стену.
- Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря.
- Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль.
- Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета.
Организационные детали
- Транспортные расходы и обед включены в стоимость
- Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 120 рублей с человека
- В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на все вопросы. Подчеркну, что если вы хотите насладиться процессом созерцания и ощутить себя ребенком
+2
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Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был молчаливым. Но этот отзыв не отрицателен, совсем. Невероятной красоты зимний Байкал и мощь его льдов, легенды и истории которые я помнил и поведал своей компании друзей - затмили неловкое молчание гида-водителя)
+2
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Н
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал, накормил вкусной ухой! В общем рекомендую эту экскурсию!
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Ю
Отличная поездка! Водитель гид чутко прислушивался к нам, старался не возить туда, где много туристов. Маршрут получился очень насыщенный, но оно того стоило!
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Н
Тур был выбран для 2-го дня пребывания на Ольхоне, после программы по северной части. Галина очень помогла с выбором и каждый день была на связи, давала рекомендации по жилью и
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Т
Путешествовали мы с родителями по острову Ольхон под руководством экскурсовода Матвея - коренного жителя,, отважного водителя и просто хорошего человека. Представшие перед нами виды я не смогу вам описать словами
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