Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Джип-тур по югу острова Ольхон

Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху

Галина
Галина – экскурсионное агентство из Иркутска
Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей.

Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы, скалы и голубой лед.

А мы согреем вас травяным чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело 🥳 и комфортно.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 700 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по югу острова Ольхон
Джип-тур по югу острова Ольхон

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии:

  • Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море 🌊.
  • Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания.
  • Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове 🏝️ каменную стену.
  • Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря.
  • Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль.
  • Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и обед включены в стоимость
  • Билеты в Прибайкальский национальный парк 🌳 оплачиваются отдельно — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Джип-тур по югу острова Ольхон
Джип-тур по югу острова Ольхон
Джип-тур по югу острова Ольхон
Джип-тур по югу острова Ольхон
Джип-тур по югу острова Ольхон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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Галина проводит ещё 3 экскурсии

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