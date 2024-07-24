Галина проводит ещё 3 экскурсии

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по погоде. Экскурсовод и водитель - Матвей очень много отвечал на наши вопросы) рассказывал про остров и кормил обедом! Эмоций осталось много и они все позитивные! Юг острова отличается от северной его части и по ландшафту и по кол-ву туристов (хотя, возможно, это у нас так совпало, но показалось, что туристических групп в эту часть ездят меньше).

Индивидуальный подход, доброжелательность Галины и Матвея, а также сам Ольхон оставили также позитивный заряд надолго)