Галина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает
Захватывающие дух панорамы Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии: Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море 🌊. Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания. Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове 🏝️ каменную стену. Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря. Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль. Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета. Организационные детали Транспортные расходы и обед включены в стоимость Билеты в Прибайкальский национальный парк 🌳 оплачиваются отдельно — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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