Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Джип-путешествие по югу острова Ольхон

Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей.

Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы, скалы и голубой лед. А мы согреем вас травяным чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
4.9
25 отзывов
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Джип-путешествие по югу острова Ольхон

Описание экскурсии

Захватывающие дух панорамы

Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии:

  • Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море.
  • Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания.
  • Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове каменную стену.
  • Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря.
  • Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль.
  • Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и обед включены в стоимость
  • Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 120 рублей с человека
  • В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
1
Дарт
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на все вопросы. Подчеркну, что если вы хотите насладиться процессом созерцания и ощутить себя ребенком
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среди первобытной природы - НЕ БЕРИТЕ отдельного гида. Константин не первый день на острове, многое знает и не скатывается в ненужный академизм.
Покатались по южным степям, нафоткались, сходили на небольшую гору, а в конце поели местную уху из омуля и хариуса.
Крайне благодарен Константину, котэ рекоммандэ!

Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на+2
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
Прежде всего, хочется отметить пунктуальность команды и личный рахмат Константину за ангельское терпение и ответы на
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Александр
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был молчаливым. Но этот отзыв не отрицателен, совсем. Невероятной красоты зимний Байкал и мощь его льдов, легенды и истории которые я помнил и поведал своей компании друзей - затмили неловкое молчание гида-водителя)
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был+2
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
Тот самый экспириенс, когда ты рассказываешь друзьям, все, что знаешь о Байкале, потому как водитель был
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Н
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал, накормил вкусной ухой! В общем рекомендую эту экскурсию!
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
Организатор учел пожелания по туру и пошел на встречу. Гид Алексей - хороший, очень интересно рассказывал,
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Ю
Отличная поездка! Водитель гид чутко прислушивался к нам, старался не возить туда, где много туристов. Маршрут получился очень насыщенный, но оно того стоило!
Отличная поездка! Водитель гид чутко прислушивался к нам, старался не возить туда, где много туристов. Маршрут
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Н
Тур был выбран для 2-го дня пребывания на Ольхоне, после программы по северной части. Галина очень помогла с выбором и каждый день была на связи, давала рекомендации по жилью и
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по погоде. Экскурсовод и водитель - Матвей очень много отвечал на наши вопросы) рассказывал про остров и кормил обедом! Эмоций осталось много и они все позитивные! Юг острова отличается от северной его части и по ландшафту и по кол-ву туристов (хотя, возможно, это у нас так совпало, но показалось, что туристических групп в эту часть ездят меньше).
Индивидуальный подход, доброжелательность Галины и Матвея, а также сам Ольхон оставили также позитивный заряд надолго)

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Т
Путешествовали мы с родителями по острову Ольхон под руководством экскурсовода Матвея - коренного жителя,, отважного водителя и просто хорошего человека. Представшие перед нами виды я не смогу вам описать словами
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(и это не потому что у меня скудный словарный запас), просто их красота не поддаётся никаким прилагательным. Раньше я думала, что это просто выражение такое, но нет. Этот день мы запомним на всю жизнь, а может и на чуть-чуть дольше.

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