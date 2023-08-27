Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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Путешествие на джипе по северу острова Ольхон

Песчаные дюны, хвойные леса, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.

Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории.
5
22 отзыва
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон

Описание экскурсии

Фантастический Ольхон

Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по бездорожью и увидите все самые живописные места севера Ольхона. В программе экскурсии:

  • Мыс Харанцы — отличная смотровая площадка, с которой вы увидите острова Лев и Крокодил.
  • Песчанка — красивые песчаные дюны, на которых в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключенных.
  • Мыс Саган-Хушун — вы рассмотрите отвесные мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
  • Мыс Шунтэ — вы оцените живописную скалу в виде сердца.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
    Пока вы наслаждаетесь его завораживающими видами, мы приготовим для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и обед включены в стоимость
  • Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 300 рублей с человека
  • В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2875 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Аркадий
Мы первый раз поехали на Ольхон, незная где что находится заказали экскурсию и не пожалели, у нас был гид-водитель Григорий, это просто человек находка. Он знает всë, на любой вопрос
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у него есть ответ, так же ответит и на вопросы даже не связанные с экскурсией, а уха это просто пальчики оближешь. Очень всем рекомендую его в качестве гида. После общения с ним нам стало намного проще ориентироваться на острове. В следующем году приедем и обязательно возьмем тур.

Мы первый раз поехали на Ольхон, незная где что находится заказали экскурсию и не пожалели, у
Мы первый раз поехали на Ольхон, незная где что находится заказали экскурсию и не пожалели, у
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Ю
Здравствуйте. Джип- тур по северу острова Ольхон оставил очень приятные впечатления. Особая благодарность нашему водителю Алексею. Он составил маршрут так, чтоб мы минимально пересекались с туристами из "буханок" и имели
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возможность насладиться красотами Севера Ольхона индивидуально. Алексей всегда притормаживал автомобиль, когда мы видели что- то необычное, был приятным собеседникам, экскурсоводом, уверенным водителем- с ним было не страшно по бездорожью. Если Алексей прочитает этот отзыв, то передаём ему пламенный привет. А так же хотим сообщить, что мы всё- таки встретили сегодня рассвет на Шаманке!!! И это было восхитительно!!! Также хочу поблагодарить администратора Галину, которая была всегда на связи по Вотсапу. Для меня это было очень важно. По поводу выбора: путешествовать группой или индивидуально- каждый пусть решает сам. Но если у вас Душа художника - поэта- музыканта, то джип- идеальный вариант.

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Н
Заказывали экскурсию с мужем примерно за 10 дней, так как пребывание на Ольхоне ограничивалось тремя днями и хотелось спланировать всё заранее. Организатор Галина ответила очень быстро - уточнила, откуда нас
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нужно будет забирать и выслала четкие инструкции по оформлению билета в Национальный парк, поэтому никаких накладок и проблем не было. За день до экскурсии нам сообщили данные водителя и варианты оплаты. Очень повезло и с водителем (Павел) и с автомобилем - новенький УАЗ Патриот. Путешествие к мысу Хобой было не только комфортным, но и обошлось без сюрпризов, чего не скажешь о туристах добиравшихся на "буханках" и своих легковых авто. Дело в том, что накануне прошли хорошие дожди и дорога была сами понимаете в каком состоянии. Асфальта на Ольхоне нет)) На обратном пути дорогу нам преградили позастревавшие в грязи машины. Водители работали топором и тащили валежник, а взволнованные туристы стояли на обочине. Павел, ловко маневрируя, каким-то чудом всё это объехал и доставил нас в гостиницу в целости и сохранности ровно к назначенному времени. Так что экономить на транспорте на Ольхоне точно не стоит.
Так совпало, что в день нашей экскурсии в Хужире с утра отключили электричество - то есть до 18 вечера не было ни света ни воды (насосы не работали). Все кафе были закрыты, работали только 2 продуктовых магазинчика от генераторов, но их еще нужно было найти, оббегав весь поселок. Эти прелести мы на себе ощутили на следующий после экскурсии день - поесть было негде от слова СОВСЕМ, а номера с удобствами превратились в номера без удобств за те же немалые деньги.
В экскурсии по северу острова обед был включен. И это был большой плюс этого дня! Нагулявшись по мысу Хобой, сделав полторы сотни фотографий, мы пришли в беседку, где нас уже ждал за накрытым столом Павел. Свежесваренная уха из омуля на свежем же воздухе, а еще кофе из турки и прянички - пожалуй, самый вкусный наш обед на острове!
Если говорить про маршрут экскурсии, содержание и количество остановок - здесь тоже всё хорошо продумано организаторами и сбалансировано. Получили удовольствие от поездки! Спасибо Галине и Павлу! Однозначно рекомендуем этот тур.

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Елизавета
Во первых, хочется вылазить огромную благодарность Галине - она все организовала, очень четко. Постоянно была на связи, отвечала на все вопросы.
Гид - местный житель. Экскурсия прошла легко, интересно. Нет такого,
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что постоянно что-то рассказывается, только по приезду уже к самому объекту.
Очень красивые, завораживающие виды. Это стоит увидеть, хотя бы раз в жизни.
Если бы у меня была возможность - взяла бы и юг острова.
Но север - это что-то космическое, нереальное.
В машине всегда печка работала по полной, за это особая благодарность. Потому как мы попали на экстремальные погодные условия: шторм, вьюга, порывы ветра до 25 м/с и температура -15. Застали самую мощь Байкала, так сказать. Это было 4 ноября. А за день до этого даже намёка на такие погодные условия не было.
Соответственно, руки просто отваливались и много кадров сделать было невозможно, да и прогулки не получилось. Но это нисколько не вина гида, погоду не предугадать.
Поэтому, спасибо всей команде за их усилия, это было потрясающе!

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И
Очень понравилась экскурсия. Гид-водитель Матвей - местный житель. Как любой бурят - он не очень разговорчив по натуре, но мы засыпали его вопросами про их аутентичную жизнь доя советской власти,
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во время и после, и он очень много рассказывал (пересказывать не буду - сами спросите). Было очень интересно и невероятно красиво. Водит он машину по жуткому лесному и горному бездорожью великолепно. Шива-Нива с полным приводом вне конкуренций по таким местам. Уха на обед выше всяких похвал. Возможность выбрать индивидуальное время экскурсии и успеть асе, что хочется посмотреть - несомненное преимущество индивидуальных туров.

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Наталья
Отличная экскурсия для тех, кто за короткий промежуток времени намерен увидеть все наземные красоты острова Ольхон. Экскурсия проходит через леса, степи по накатанным путям. Надо сказать, что экстрим в пути
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был на очень хорошем уровне. Сафари туры по сравнению с этим детский сад. Во время пути открываются чудесные виды, панорама Байкала просто потрясающая. На одной из самых живописных точек острова нас ждал сытный и вкусный обед. Понравились дерево-паук и памятник Хозяину острова. Все виды на острове необычные, поражают восприятие. Такое ощущение, что краски вокруг пропущены через хороший фильтр телефона))) испытали восторг и массу положительных эмоций. Очень хочется вернуться и наслаждаться золотыми красками осенних лиственниц и всеми оттенками синих красок Байкала бесконечно.

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