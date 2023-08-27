Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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нужно будет забирать и выслала четкие инструкции по оформлению билета в Национальный парк, поэтому никаких накладок и проблем не было. За день до экскурсии нам сообщили данные водителя и варианты оплаты. Очень повезло и с водителем (Павел) и с автомобилем - новенький УАЗ Патриот. Путешествие к мысу Хобой было не только комфортным, но и обошлось без сюрпризов, чего не скажешь о туристах добиравшихся на "буханках" и своих легковых авто. Дело в том, что накануне прошли хорошие дожди и дорога была сами понимаете в каком состоянии. Асфальта на Ольхоне нет)) На обратном пути дорогу нам преградили позастревавшие в грязи машины. Водители работали топором и тащили валежник, а взволнованные туристы стояли на обочине. Павел, ловко маневрируя, каким-то чудом всё это объехал и доставил нас в гостиницу в целости и сохранности ровно к назначенному времени. Так что экономить на транспорте на Ольхоне точно не стоит.

Так совпало, что в день нашей экскурсии в Хужире с утра отключили электричество - то есть до 18 вечера не было ни света ни воды (насосы не работали). Все кафе были закрыты, работали только 2 продуктовых магазинчика от генераторов, но их еще нужно было найти, оббегав весь поселок. Эти прелести мы на себе ощутили на следующий после экскурсии день - поесть было негде от слова СОВСЕМ, а номера с удобствами превратились в номера без удобств за те же немалые деньги.

В экскурсии по северу острова обед был включен. И это был большой плюс этого дня! Нагулявшись по мысу Хобой, сделав полторы сотни фотографий, мы пришли в беседку, где нас уже ждал за накрытым столом Павел. Свежесваренная уха из омуля на свежем же воздухе, а еще кофе из турки и прянички - пожалуй, самый вкусный наш обед на острове!

Если говорить про маршрут экскурсии, содержание и количество остановок - здесь тоже всё хорошо продумано организаторами и сбалансировано. Получили удовольствие от поездки! Спасибо Галине и Павлу! Однозначно рекомендуем этот тур.