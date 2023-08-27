Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.
Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории.
Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории.
Описание экскурсии
Фантастический Ольхон
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по бездорожью и увидите все самые живописные места севера Ольхона. В программе экскурсии:
- Мыс Харанцы — отличная смотровая площадка, с которой вы увидите острова Лев и Крокодил.
- Песчанка — красивые песчаные дюны, на которых в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключенных.
- Мыс Саган-Хушун — вы рассмотрите отвесные мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
- Мыс Шунтэ — вы оцените живописную скалу в виде сердца.
- Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
Пока вы наслаждаетесь его завораживающими видами, мы приготовим для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.
Организационные детали
- Транспортные расходы и обед включены в стоимость
- Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 300 рублей с человека
- В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2875 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы первый раз поехали на Ольхон, незная где что находится заказали экскурсию и не пожалели, у нас был гид-водитель Григорий, это просто человек находка. Он знает всë, на любой вопрос
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Ю
Здравствуйте. Джип- тур по северу острова Ольхон оставил очень приятные впечатления. Особая благодарность нашему водителю Алексею. Он составил маршрут так, чтоб мы минимально пересекались с туристами из "буханок" и имели
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Н
Заказывали экскурсию с мужем примерно за 10 дней, так как пребывание на Ольхоне ограничивалось тремя днями и хотелось спланировать всё заранее. Организатор Галина ответила очень быстро - уточнила, откуда нас
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Во первых, хочется вылазить огромную благодарность Галине - она все организовала, очень четко. Постоянно была на связи, отвечала на все вопросы.
Гид - местный житель. Экскурсия прошла легко, интересно. Нет такого,
Гид - местный житель. Экскурсия прошла легко, интересно. Нет такого,
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И
Очень понравилась экскурсия. Гид-водитель Матвей - местный житель. Как любой бурят - он не очень разговорчив по натуре, но мы засыпали его вопросами про их аутентичную жизнь доя советской власти,
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Отличная экскурсия для тех, кто за короткий промежуток времени намерен увидеть все наземные красоты острова Ольхон. Экскурсия проходит через леса, степи по накатанным путям. Надо сказать, что экстрим в пути
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