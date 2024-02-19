2 день

Листвянка - Иркутск - о. Ольхон

08:00 Завтрак.

09:00–10:30 Отправляемся на экскурсию в Байкальский Лимнологический Музей.

Вы увидите нерпу и других обитателей озера, редкие растения и даже виртуально погрузитесь на дно Байкала в батискафе!

10:30 Выезд из пос. Листвянка на о. Ольхон.

10:30–13:00 Переезд в этнографический парк на обед.

13:00–14:00 Обед в этнокафе «Золотая Орда».

Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.

14:00–16:30 Переезд до переправы на о. Ольхон.

16:30–17:00 Переправа на судне на воздушной подушке «Хивус» по первому льду через пролив Ольхонские ворота на остров Ольхон.

17:00–18:00 Трансфер по Ольхону в отель.

18:00 Размещение в отеле «Порт Ольхон».

Питание: завтрак в ресторане при отеле «Байкал», комплексный обед в этнокафе «Золотая Орда», ужин — самостоятельно.

Размещение: отель «Порт Ольхон», номер стандарт двухместный.

6 часов переездов, 3,5 часа экскурсий.