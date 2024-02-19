Рождественские каникулы на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Рождество – самый добрый и волшебный праздник года.

Мы приглашаем вас встретить его в настоящей зимней сказке, на самом чистом и красивом озере планеты, у берегов Байкала. Гулять по заснеженной тайге, любоваться узорами льда, загадывать самые важные желания.
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Погружение в бурятскую кухню
Погружение в бурятскую кухню
Нас ждет вкуснейший обед в бурятской семье и мастер-класс по лепке поз
"Поцелуй Байкала"
"Поцелуй Байкала"
Пройдем посвящение в ледовые путешественники
Покатушки на Хивусе
Покатушки на Хивусе
Преодолеем ледовую переправу на аэроходе
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Встретим праздник в настоящей зимней сказке Байкала

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

До 09:45 Встреча группы с гидом.

10:00 Выезд в сторону пос. Листвянка.

10:00–11:00 Трансфер в музей «Тальцы».

11:00–12:30 Экскурсия в этнографический музей «Тальцы».

Побываете в настоящей сибирской деревне, где воссоздана атмосфера 18 века: мастерские, тройки лошадей, ярмарки, народные гулянья.

12:30–12:45 Трансфер в ресторан.

12:45–14:15 Обед в ресторане с видом на Ангару.

14:15–14:30 Трансфер к обзорной площадке.

14:30–15:30 Подъем на подвесной канатной дороге на обзорную площадку «Камень Черского».

15:30–16:00 Трансфер в отель.

16:00 Заселение в отель «Байкал».

16:00 Свободное время, прогулки по поселку Листвянка (рыбный рынок, набережная на о. Байкал).

Питание: комплексный обед в ресторане при отеле «Анастасия», ужин — самостоятельно.
Размещение: отель «Байкал», двухместные номера делюкс.
2,5 часа переездов, 3,5 часа автомобильно-пешеходных экскурсий.
Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка - Иркутск - о. Ольхон

08:00 Завтрак.

09:00–10:30 Отправляемся на экскурсию в Байкальский Лимнологический Музей.

Вы увидите нерпу и других обитателей озера, редкие растения и даже виртуально погрузитесь на дно Байкала в батискафе!

10:30 Выезд из пос. Листвянка на о. Ольхон.

10:30–13:00 Переезд в этнографический парк на обед.

13:00–14:00 Обед в этнокафе «Золотая Орда».

Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.

14:00–16:30 Переезд до переправы на о. Ольхон.

16:30–17:00 Переправа на судне на воздушной подушке «Хивус» по первому льду через пролив Ольхонские ворота на остров Ольхон.

17:00–18:00 Трансфер по Ольхону в отель.

18:00 Размещение в отеле «Порт Ольхон».

Питание: завтрак в ресторане при отеле «Байкал», комплексный обед в этнокафе «Золотая Орда», ужин — самостоятельно.
Размещение: отель «Порт Ольхон», номер стандарт двухместный.
6 часов переездов, 3,5 часа экскурсий.
Листвянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. Ольхон
3 день

Ольхон

09:00 Завтрак в отеле «Порт Ольхон», далее отправляемся на мыс Бурхан (скала Шаманка).

10:00–12:00 Пешая прогулка до мыса Бурхан (скала «Шаманка») – по желанию.

Увидите 13 священных столбов сэргэ в разноцветных ленточках и одну из 9 святынь Азии, скалу Шаманка

12:00–12:30 Выезд в Бурятскую деревню.

12:30–14:30 Экскурсия в Бурятской деревне с мастер-классом и национальным обедом.

Познакомитесь с традициями и бытом бурятского народа, соприкоснетесь с их жизненным укладом и сделаете множество уютных фотографий.

14:30–15:00 Трансфер в отель.

15:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Питание: завтрак по системе шведский стол в ресторане при отеле «Порт Ольхон», комплексный обед в Бурятской деревне, ужин – самостоятельно.
Размещение: отель «Порт Ольхон», номер стандарт двухместный.
30 мин. переездов и 4 часа автомобильно-пешеходных экскурсий, прогулок.
ОльхонОльхонОльхон
4 день

о. Ольхон - Иркутск

09:00 Завтрак.

10:00–11:00 Выезд из отеля «Порт Ольхон», переезд до переправы на юге острова Ольхон.

11:00–11:30 Переправа с о. Ольхон через пролив Ольхонские ворота на СВП «Хивус».

11:30–12:00 Посадка в микроавтобус, переезд до одной из бухт Малого Моря (в зависимости от ледовой обстановки).

12:00–13:00 Прогулка по первому байкальскому льду, катание на коньках.

13:30–14:30 Обед в кафе бурятской кухни.

Дегустация местных напитков – тарасун, хорзо, монгольского и бурятского чая.

14:30–19:00 Продолжение пути до Иркутска, в том числе небольшая экскурсия по Иркутску с остановками и прогулками по вечернему городу.

Вы можете самостоятельно отметить светлый праздник Рождества в теплой компании за праздничным столом в одном из ресторанов в Иркутске. Просто обратитесь к вашему менеджеру, мы поможем подобрать и забронировать место.

19:00 Размещение в отеле Ibis.

Свободное время.

Питание: завтрак по системе шведский стол в ресторане при отеле «Порт Ольхон», комплексный обед в этнокафе.
Место проживания: отель Ibis, номер стандарт двухместный.
6,5 часов автомобильно-пешеходных экскурсий, прогулок.
о. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутск
5 день

Отъезд

В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (самостоятельно, время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, с удовольствием порекомендуем интересные маршруты и вкусные заведения.

Питание: завтрак по системе шведский стол в ресторане при отеле Ibis.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
обычная стоимость (после 1.12)79 00021 000
акция РБ до 1.1275 000

Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального тура, руб:

обычная стоимость (после 1.12)акция РБ до 1.12
при группе 885 00080 500
при группе 694 00089 000
при группе 4117 000111 000
при группе 2185 000175 500

Варианты проживания

Отель «Baikal»

1 ночь
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности Байкальский музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Номер категории Deluxe Twin Baikal View:
  • Две отдельные кровати размером 900х200 см
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайная станция
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»

Арт-отель «Порт Ольхон»

2 ночи
Единственный отель на острове «Ольхон» с открытым доступом к первой береговой линии Парк с уникальными арт-объектами. Ресторан байкальской кухни и кофейня.
Двухместный номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Фен;
  • Уникальный интерьер;
  • оформленный природными;
  • Тапочки;
  • материалами — идеально;
  • для фотографий;
  • TV;
  • Бутилированная вода;
  • Бесплатный Wi-Fi;
Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»

Отель «Ибис»

1 ночь
Отель построен по всем международным стандартам. Центр города, 10 минут до аэропорта, 10 минут до ж/д вокзала. Ресторан.
Двухместный номер делюкс:
  • Кровать-трансформер
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайные принадлежности
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 4 обеда)
  • Трансферы по программе
  • Услуги профессионального гида по Байкалу, 4 дня
  • Переправа на хивусе на остров Ольхон
  • Фольклорная программа в бурятской деревне на Ольхоне
  • Экскурсии в музеях: «Тальцы», Байкальский Лимнологический
  • Билеты на подъемник «Камень Черского»
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
  • Питание, не включенное в программу (ужины)
  • Аренда коньков
  • Сауна
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Увидим ли мы в туре лёд?

В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.

Какая погода в это время на Байкале?

Средние температуры января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 30, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.

Сколько наличных необходимо иметь при себе?

Программа тура включает в себя практически все необходимые расходы, кроме питания в отдельные дни. Ужины, кроме Рождественского, на самостоятельный выбор (средний чек - 950-2000 рублей на человека). В остальном – личные расходы по желанию.

Будет ли время на покупку сувениров?

Тайминг программы не предусматривает специального времени для покупки сувениров. В свободное время можно будет посетить сувенирные лавки в г. Иркутске, в п. Хужир.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

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