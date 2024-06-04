1 чел.
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Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
«Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он превращается в настоящую сокровищницу — его замёрзшая гладь сверкает как драгоценности на солнце и поражает с первого взгляда»
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила»
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
«Зимой поверхность озера покрывается льдом с пузырьками»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественские каникулы на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Рождество – самый добрый и волшебный праздник года»
1 янв в 10:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы сделать уникальные зимние фото, поваляться в мягких сугробах или обрушить на себя снег, окутывающий могучие деревья»
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
«По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи»
31 дек в 10:00
51 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«Гид с табличкой “Рождественское Байкальское путешествие”»
1 янв в 10:00
62 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
«Эта по-настоящему доступная новогодняя программа не требует никакой специальной подготовки»
30 дек в 10:00
44 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:»
2 янв в 10:00
64 915₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 73 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
от 69 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
«Приглашаем вас отправиться туда, где зимой царит сказочная атмосфера»
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Зимние»
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