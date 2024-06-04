Ю Юлия Рождественское байкальское путешествие и горячие источники Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.

И Ирина Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.

М Марина Рождество на Байкале. Зимняя сказка Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

А Ася Зимние чудеса Ольхона Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Зимние чудеса Ольхона Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Г Галина Зимние красоты Ольхона и Листвянки Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

А Анжела Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.