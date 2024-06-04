Туры подходящие для зимних прогулок по Иркутску

Найдено 16 туров в категории «Зимние» в Иркутске, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
«Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он превращается в настоящую сокровищницу — его замёрзшая гладь сверкает как драгоценности на солнце и поражает с первого взгляда»
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила»
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Зимние чудеса Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
«Зимой поверхность озера покрывается льдом с пузырьками»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Рождественские каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественские каникулы на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Рождество – самый добрый и волшебный праздник года»
1 янв в 10:00
79 000 за человека
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы сделать уникальные зимние фото, поваляться в мягких сугробах или обрушить на себя снег, окутывающий могучие деревья»
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
«По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи»
31 дек в 10:00
51 300 за человека
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«Гид с табличкой “Рождественское Байкальское путешествие”»
1 янв в 10:00
62 890 за человека
Новогодняя сказка Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230 за человека
Новогодняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
«Эта по-настоящему доступная новогодняя программа не требует никакой специальной подготовки»
30 дек в 10:00
44 350 за человека
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
«Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:»
2 янв в 10:00
64 915 за человека
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200 за человека
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 73 400 за человека
Новогодний Байкал
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
от 69 600 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
«Приглашаем вас отправиться туда, где зимой царит сказочная атмосфера»
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Рождество на Байкале. Зимняя сказка
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Зимние чудеса Ольхона
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Зимние чудеса Ольхона
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Зимние красоты Ольхона и Листвянки
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Зимние красоты Ольхона и Листвянки
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Алмазное сияние байкальского льда
  2. Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
  3. Зимние чудеса Ольхона
  4. Рождественские каникулы на Байкале
  5. Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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