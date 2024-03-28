Рождество на Байкале
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по Иркутску. Обед с традиционной бурятской кухней
Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:
- аэропорт 8-8:30 внутри аэровокзала, напротив выдачи багажа;
- ж/д вокзал 9-9:30 внутри здания подъезд Пригородные кассы.
Важно предоставить актуальный номер телефона и данные по прибытию. Если вы планируете прибыть накануне начала программы – просим сообщить название отеля. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
Вы увидите самые интересными места Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.
Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы).
После экскурсии и размещения в отеле, в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города.
А также прогуляться по ледяному городку на центральной площади города – сквере имени Кирова.
Свободное время, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Музей «Тальцы». Листвянка. Рыбный рынок. Музей Байкала
После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в пос. Листвянка, который расположен у истока единственной вытекающей из озера реки Ангары.
По пути посещение архитектурно-этнографического музея “Тальцы”, здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки.
Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты, покачаться на огромных качелях или просто прогуляться по заснеженной деревне.
А после – согреваемся горячим чаем.
Прибытие в Листвянку, остановка у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду о любви Ангары и Енисея.
Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).
В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.
Экскурсия по Листвянке, посещение действующей Свято-Никольской Церкви, рыбного рынка (здесь мы попробуем местную рыбку), сувенирных рядов, и музея Байкала с аквариумами, в которых Вы увидите обитателей Байкала: омуля, хариуса, осетров и даже нерпу.
Возвращение в Иркутск.
Обед во время экскурсии.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Остров Ольхон
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, едва покрытую снегом Тажеранскую степь, возраст которой 300-400 млн. лет, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона, полюбуемся на степной массив с высоты.
Сделаем остановку в священном месте местного народа, узнаем, что такое «бурханить».
Далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Прибытие на переправу.
В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или хивусе.
На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ).
Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала.
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые приношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Это место необычайной силы и энергетики!
Загадывайте свое самое сокровенное желание!
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и поселком Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Доп. опция: катание на коньках по льду Байкала.
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Автомобильная экскурсия до мыса Хобой
Завтрак на базе отдыха.
Сегодня, нас ждет насыщенный день с захватывающей экскурсионной программой.
Автомобильная экскурсия на самый север острова – до мыса Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Во время экскурсии, Вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала.
По пути до мыса, вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже скованно льдом.
Во время экскурсии у нас будет несколько остановок, вы увидите:
- Урочище Песчаное – (миниатюра известной Бухты Песчаная). Место где лед встречается с песчаными дюнами. На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
- Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой трекинг по тропе (800 м), и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал.
Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале.
Именно в средней чаше Байкала, находится самое глубокое место – 1642 м.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник.
После обеда, возвращаемся в поселок.
Ужин.
В зависимости от снежной обстановки и погодных условий, программа экскурсии может меняться.
Гид: да. Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Ледяные наплески и гроты. Поездка на хивусе
Завтрак на базе.
После завтрака, Вас ожидает экскурсия к Южной части острова, где Вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.
Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на хивус – это судно на воздушной подушке.
В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.
Сразу едем смотреть сокуи.
Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.
Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек или на спирально закрученные ледяные иголки.
Здесь же, мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.
После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом возвращаемся в пос. Хужир.
Свободное время.
Вечером ужин.
Доп. опция: катание на коньках по льду Байкала. Стоимость от 1000 руб. /чел. (аренда в пункте проката).
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Переезд в Иркутск. Свободный вечер
Завтрак.
Свободное время.
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00.
Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.
Обратный трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице (ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00).
Самостоятельные прогулки по Иркутску, покупка рыбы и сувениров.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Отъезд
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу.
Мы уверены, что зимний Байкал влюбил Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал персонально ко времени вашего отъезда.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске и на базе отдыха на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|64 915
|83 660
Гостиница определяется туроператором за несколько дней до начала тура по наличию мест, не ниже уровнем, представленных ниже гостиниц. Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Европа»
Этот элегантный отель находится в Иркутске, рядом с торговым центром «Новый» и Новым рынком. В числе удобств круглосуточный ресторан, бесплатный Wi-Fi и бесплатный тренажерный зал. Оформленные в классическом стиле номера и люксы отеля «Европа» оснащены кондиционером и спутниковым телевидением. В распоряжении гостей стильная ванная комната. Ко всем номерам можно подняться на лифте. Гости отеля «Европа» могут бесплатно пользоваться современным тренажерным залом. За посещение солярия взимается небольшая дополнительная плата. По утрам в ресторане отеля «Европа» накрывают завтрак «шведский стол».
Гостиница «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни. Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро. Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками. По утрам в ресторане отеля «Виктория» сервируют континентальный завтрак по меню.
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар. Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты. Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол».
Гостиница «Купеческий двор»
Отель «Купеческий двор» расположен в историческом центре Иркутска и 130 квартала. Здание отеля представляет собой уникальную историческую реконструкцию традиционного сибирского загородного дома. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и парковка. Современные номера оснащены телевизором с плоским экраном, технологией Smart TV, доступом в Интернет и кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки и халаты. Все номера звукоизолированы.
Гостевой дом «LakePlace»
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.
В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Шаманка»
Гостиница "Shamanka" располагается на живописном берегу Байкала, на окраине рыбацкого посёлка Хужир, являющимся административным и географическим центром единственного обитаемого острова Ольхон. Всего в 7 минутах неспешной ходьбы находится многокилометровый песчаный пляж, который золотым ожерельем обрамляет прозрачные воды Малого моря. К востоку раскинулись голубые дали хвойных лесов. Вдали от пыльного и шумного поселка, воздух насыщен смесью изумительных ароматов моря, леса и живительных трав.
Для проживания предоставляются уютные номера и отдельные деревянные шале. Во всех типах размещения имеется телевизор, кровати и тумбочки, а также имеется бесплатный доступ в интернет.
Ежедневно, по утрам, для всех проживающих накрывается континентальный завтрак или завтрак по меню.
Отель «Ирбис»
Отель "Ирбис" располагается в Хужире, в непосредственной близости от красивейшего озера Байкал. Это прекрасный вариант для семейного или отдыха с друзьями. Для Вашего удобства работает круглосуточная стойка регистрации.
Размещение осуществляется в уютных и светлых номерах. В каждом установлена качественная мебель и современная техника.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, где подают традиционные блюда. Также имеется возможность разогреть или приготовить еду на общей кухне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание по программе (благоустроенное по всему маршруту):в Иркутске - отель 3*на о. Ольхон - база отдыха, благоустроенные номера
- В Иркутске - отель 3
- На о. Ольхон - база отдыха, благоустроенные номера
- Питание по программе:1-2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед-пикник, ужин5 день - завтрак, ужин6-7 день - завтрак
- 1-2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 5 день - завтрак, ужин
- 6-7 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание и развлечения по программе: экскурсия по Иркутскуэкскурсия в Тальцы, Листвянкуэкскурсия на мыс Бурхан - скала Шаманкапрогулка на Хивусе по льду Байкала на ледяные наплески, зеркальный ледбайкальские ледяные гротыавтомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Экскурсия по Иркутску
- Экскурсия в Тальцы, Листвянку
- Экскурсия на мыс Бурхан - скала Шаманка
- Прогулка на Хивусе по льду Байкала на ледяные наплески, зеркальный лед
- Байкальские ледяные гроты
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Сбор за посещение нац. парка
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии и услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.