1 день

Встреча. Экскурсия по Иркутску. Обед с традиционной бурятской кухней

Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой “Рождество на Байкале”:

аэропорт 8-8:30 внутри аэровокзала, напротив выдачи багажа;

ж/д вокзал 9-9:30 внутри здания подъезд Пригородные кассы.

Важно предоставить актуальный номер телефона и данные по прибытию. Если вы планируете прибыть накануне начала программы – просим сообщить название отеля. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

После сбора группы, отправляемся на завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

Вы увидите самые интересными места Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.

Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы).

После экскурсии и размещения в отеле, в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города.

А также прогуляться по ледяному городку на центральной площади города – сквере имени Кирова.

Свободное время, ужин самостоятельно.

Питание: завтрак, обед. Гид: да.