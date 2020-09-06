Этот тур создан специально для тех, кто хочет посмотреть не только Байкальский лед, но и погрузиться в страноведение и шаманизм. Вы будете любоваться бело-синими наплесками на скалах, посетите байкальские гроты, увидите мраморный карьер и попробуете традиционную бурятскую кухню. Вас ждет насыщенное и разнообразное путешествие!
Добро пожаловать в Иркутск.
Встреча в аэропорту с 08-08:30, на ж/д вокзале с 09:9:30 – с табличкой «Байкальский лед топ».
Завтракаем, знакомимся, обсуждаем программу и маршрут, и отправляемся сразу на Байкал.
Наш путь не близкий – 250 км. На протяжении всего пути, вы сможете наблюдать смену пейзажа, что несомненно сделает дорогу увлекательным путешествием.
В сопровождении будет много интересной информации о Иркутске, коренном населении, животном и растительном мире и конечно о Байкале.
По пути, мы сделаем несколько остановок.
И первое, с чем нам предстоит познакомиться это местное верование и религия – Шаманизм.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы остановимся в специальном месте и обязательно «побурханим».
Далее сворачиваем с трассы в направлении Байкала и перед нами: Настоящий Мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Фотографируемся и едем к Байкалу – гулять по льду!
После первого знакомства с Байкалом едем дальше
Обед у нас будет в пути, дегустируем традиционную бурятскую кухню и конечно же знаменитые позы (или буузы).
Далее сделаем еще несколько остановок у значимых памятников, которые встретятся нам на пути.
Первый – это памятник Орлу – хранителю степей, а следующий – будет уже на месте где произойдёт первое знакомство с Байкалом.
Памятник Бродяге – установлен на смотровой площадке. Здесь мы и услышим стихи увековеченные в камне и которые являются сейчас самой известной песней про Байкал «По диким степям Забайкалья…».
Прибытие на Малое Море, размещаемся на базе отдыха (благоустроенные номера), отдыхаем после дороги!
Перед закатом предлагаем вам прогуляться, подышать свежим воздухом и насладиться великолепными пейзажами.
Возвращаемся на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
После завтрака, полные сил и хорошо утеплившись отправляемся в наше путешествие.
Сегодня нас ждет целодневная экскурсия, вдоль острова Ольхон до самого его севера мыса Хобой.
За один день, увидим все самые главные достопримечательности острова.
Наш маршрут будет следующим:
Сначала сделаем остановку у мыса Кобылья Голова с которым, как вы уже наверное поняли по названию, связаны весьма интересные легенды.
Здесь, мы сможем полюбоваться бело-синими наплесками на скалах – замерзшие на скалах Байкальские волны.
А проехав чуть дальше, мы зайдем с вами в гроты, которые промыла вода, и к которым летом просто так не подобраться.
Гроты наполнены сокуями (наплесками, сосульками), которые как сталагмиты свисают вниз и излучают невероятно нежный бело-голубой цвет.
Далее, более продолжительную остановку мы сделаем у мыса Бурхан.
Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.
Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
Наш путь лежит дальше, на север острова, к цели нашего путешествия – к мысу Хобой.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок на гротах и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»).
По прибытию на север Ольхона и прогулок вокруг Хобоя, нас пригласят на самый настоящий костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Экскурсия на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года, официально именуется как ступа Просветления.
Строительством руководил лама из Бутана.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест, тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Еще, с недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон».
Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале.
Возвращаемся на базу.
Обед.
После обеда отправляемся по Тажеранским степям на Большой Байкал.
Сначала полюбуемся на него с высоты: необъятные ледяные просторы.
Выезжаем на лед.
Пройдем вдоль отвесных скал, здесь в гротах мы тоже встретим уже знакомые вам сокуи.
Отойдя чуть глубже – а глубина Байкала в этих местах измеряется уже в сотнях метров, пробурим лед.
Для самых смелых и сильных, будет предоставлена возможность пробурить лед самостоятельно.
Сразу же, после того как попробуем лед и заодно измерим толщину (а поверьте будет не меньше метра) мы наберем в кружки и изопьём свежую и кристально чистую воду Байкала.
А потом пойдем изучать и фотографироваться еще с одним интересным явлением – торосы.
После всех активностей, для нас уже будет приготовлен самовар прямо на льду Байкала – мы согреемся горячим чаем с Байкальскими травками, дегустируем Байкальские закуски и попробуем самый ледовый коктейль.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
И сегодня мы отправляемся в очередное ледовое приключение, но уже на необычном транспорте – у нас будет часовая прогулка на хивусе по Байкалу!
Хивус – это судно на воздушной подушке, которое является самым безопасным средством продвижения по льду, особенно в осеннее и весеннее время.
В данное время года мы по льду проедем на хивусе с ветерком через пролив Ольхонские ворота, туда где безграничный Байкал, чтоб еще раз поблагодарить Байкал за гостеприимство и потрясающие эмоции!
По бокальчику игристого в честь завершения нашей программы на Байкале.
12:00 освобождение номеров и трансфер в Иркутск
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице в центре города.
В вечернее время вы можете прогуляться по историческому центру и по набережной красавицы Ангары.
Питание: завтрак.
Завтрак в отеле.
Мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного звездного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии, сделали и получили самые красивые и яркие фотографии, а главное получили впечатления, которые еще долго будут всплывать в вашей памяти!
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал к выезду.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 13 800 рублей.
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Уютные теплые номера. Из каждого номера открывается панорамный вид на Байкал и южную часть острова Ольхон. В ресторане отеля домашняя кухня с изысканными акцентами в формате шведского стола
Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостевой дом «Панорамный» с террасой расположен на берегу моря в селе Сахюрта. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В гостевом доме сервируется континентальный завтрак.
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Необходимые одежда и обувь
Туристическое снаряжение
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».