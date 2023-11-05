Места силы. Зимнее или весеннее путешествие

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Вы отправьтесь на удивительный Байкал! В этом туре можно сделать множество фотографий разных мест Байкала: побываем на острове Ольхон, в Тункинской долине, погуляем по берегу Кынгарги, где увидим таинственные сооружения из камней, приносящие удачу.
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Ближайшие даты:
21
ноя
30
ноя
8
дек
16
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Что вас ожидает:

Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя мощнейшими телескопами в стране
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Многие шаманы приезжают на остров для проведения всевозможных обрядов
Живописный мыс Хобой
Живописный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий

Программа тура по дням

1 день

Иркутс - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутс - ОльхонИркутс - ОльхонИркутс - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км

Автотранспортом: примерно 120 км

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
5 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
6 день

Иркутск - Аршан

Встреча гостинице города Иркутска. Переезд в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

Питание: завтрак.

Автотранспортом: примерно 200 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
7 день

Свободнвй день в Аршане

Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.

Она питательна и весьма вкусна.

Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.

Питание включено: завтрак

Свободнвй день в АршанеСвободнвй день в АршанеСвободнвй день в Аршане
8 день

Аршан - Иркутск

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер65 90071 00070 30075 400
доплата за одноместное размещение15 50019 00018 50022 000

Частично благоустроенное размещение – ЭКОНОМ:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Аршан – Гостиница Марьина роща, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)

Благоустроенное размещение – СТАНДАРТ:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Аршан – Гостиница Марьина роща, 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5, 7-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5, 7-8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон - Иркутск День 6: Иркутск - Аршан День 8: Аршан - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 6: Иркутск - Аршан
  • День 8: Аршан - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ирскутска и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 ноя 2023
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий, задержек, опозданий Гид и водитель Иван -только положительные и добрые слова Вам, Отличные знания, на все темы о этой прекрасной земле На острове Ольхон - водителям, гидам и поварам в одном лице, низкий поклон, поразительно ездят по острову, где бездорожье и ямы в пол роста. Интересные рассказы, очень хорошие отношение к туристам Также хочу написать о гостиницах в Байкальске и Ольхоне - кормили хорошо, заботились как о родных Единственный негатив - это, нет асфальтированных дорог на острове Ольхон, хотя государство выделяли огромную сумму на дороги - пыль столбом, одежда, обувь не очистить;(Надеюсь, что асфальт будет до следующего приезда моего на остров;)
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,
В
5 ноя 2023
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех. Огромная всем благодарность за прекрасную поездку на о. Байкал!
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.
Е
21 окт 2023
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что набирается группа, которую везде возят в одном и том же составе. На самом деле всё оказалось намного лучше. Из Иркутска наш тур курировала Антонина. Она постоянно держала нас в курсе, кто и откуда нас заберет, либо куда надо подойти. Кроме этого, нам давалась информация, что можно успеть самостоятельно посмотреть в свободное время, чем мы тоже не раз воспользовались. Все экскурсии (на катерах, на «буханке») были малыми группами, разными компаниями. Была возможность познакомиться с туристами из разных мест, обменяться с ними впечатлениями и информацией. Так, туристы из Уфы посоветовали нам замечательный ресторан, в который сами бы мы вряд ли догадались зайти. Понравились гиды, которые возили нас на КЖД и в бухту Песчаную (Кристина, и, если правильно запомнила, Тимур). А, начиная с отъезда из Листвянки и до возвращения в Иркутск у нас вообще был индивидуальный гид Татьяна, вместе с которой мы совершили все экскурсии из Байкальска. Ей огромное спасибо, мы получили колоссальное количество не только стандартной экскурсионной информации, но и много других сведений о жизни в тех краях. Конечно, нам ещё очень повезло с погодой. Из поездки привезли массу впечатлений. И, думаю, что и дальше будем продолжать путешествовать по России.
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что

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