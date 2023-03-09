Отправьтесь в зимнее приключение на Байкал! Вас ждут километры прозрачного льда, катание на хивусе, загадочные гроты и пещеры, остров Ольхон и легендарный мыс Хобой.
Вы увидите знаменитые «байкальские пузырьки», покатаетесь на самом большом катке в мире, познакомитесь с культурой Прибайкалья и попробуете национальную кухню. Байкал подарит вам эмоции, которые останутся с вами навсегда!
Вы увидите знаменитые «байкальские пузырьки», покатаетесь на самом большом катке в мире, познакомитесь с культурой Прибайкалья и попробуете национальную кухню. Байкал подарит вам эмоции, которые останутся с вами навсегда!
Ближайшие даты:10
фев
Время начала: 09:00
Описание тура
Тур по льду Байкала: прикоснитесь к волшебству зимнего озера Хотите увидеть Байкал таким, каким его знают лишь избранные? Зимой Байкал превращается в ледяное царство, где прозрачный лёд напоминает стекло, трещины создают неповторимые узоры, а белоснежные наледи на скалах похожи на взбитые сливки. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу — на хивусах, пешком и даже на коньках! Вас ждёт ледовая трасса, гроты и пещеры невероятной красоты, знаменитые «байкальские пузырьки», золотые закаты и волшебные рассветы. Гарантируем сотни уникальных фотографий и эмоции, которые останутся с вами навсегда! Что входит в программу тура?
- посещение музея «Тальцы» – этнографического комплекса под открытым небом;
- ледовое путешествие на скоростном судне на воздушной подушке Хивус;
- обзорная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка) – символ Байкала;
- путешествие к мысу Хобой – самому северному мысу Ольхона;
- экскурсия по южной части острова Ольхон и поездка на остров Огой;
- прогулки по ледяным гротам и пещерам;
- встреча с гигантскими торосами;
- обед прямо на берегу Байкала;
- катание на коньках по самому большому катку в мире;
- этнопарк-музей «Золотая Орда» – знакомство с культурой коренных народов Прибайкалья;
- дегустация национальной кухни;
- проживание в уютных гостиницах с современными удобствами;
- и, конечно, километры кристально прозрачного льда! Почему стоит выбрать этот тур?
- Насыщенная программа – за несколько дней вы увидите все главные зимние достопримечательности Байкала.
- Уникальные впечатления – только здесь можно услышать дыхание Байкала и покататься на коньках по озеру.
- Удобный формат – катание на хивусах, экскурсии, питание и проживание уже включены.
- Фотографии, которых нет у других – ледяные узоры, гроты и знаменитые пузырьки Байкала станут украшением вашего альбома. Этот тур по Байкалу — полная перезагрузка, новые открытия и эмоции, которые вы будете вспоминать всю жизнь. Зимний Байкал ждёт вас!
Фотографии, которых нет у других – ледяные узоры, гроты и знаменитые пузырьки Байкала станут украшением вашего альбома. Этот тур по Байкалу — полная перезагрузка, новые открытия и эмоции, которые вы будете вспоминать всю жизнь. Зимний Байкал ждёт вас!
·Фотографии, которых нет у других – ледяные узоры, гроты и знаменитые пузырьки Байкала станут украшением вашего альбома. Этот тур по Байкалу — полная перезагрузка, новые открытия и эмоции, которые вы будете вспоминать всю жизнь. Зимний Байкал ждёт вас!
Даты тура: 10.02.2026 – 15.02.2026; 24.02.2026 – 01.03.2026; 10.03.2026 – 15.03.2026.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Барисаны
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Уюга
- Скалы «Три брата»
- Остров Огой
- Посёлок Листвянка
- Бухта Песчаная
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Питание по программе
- Проживание по программе
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
- Переход на хивусе п. Листвянка - о. Ольхон
Что не входит в цену
- Личные расходы экскурсанта
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 10.02.2026 – 15.02.2026; 24.02.2026 – 01.03.2026; 10.03.2026 – 15.03.2026.
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
9 мар 2023
Ходила в несколько походов с Байкал Про. Очень душевная компания, позитивные и профессиональные гиды, всё хорошо организовано и продумано. Рекомендую 👍
А
Анна
20 фев 2023
Спасибо вам, вы лучшие в своем деле! Всё туры подобраны максимально под потребности конечного потребителя. Никакой воды и лишних довесков. По факту ценный контент и максимум комфорта на протяжении всего
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завтра в 08:00
8 ноя в 08:00
45 000 ₽ за человека
-
10%
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
53 100 ₽
59 000 ₽ за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром, точное время по договорённост...
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.