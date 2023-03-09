Тур по льду Байкала: прикоснитесь к волшебству зимнего озера Хотите увидеть Байкал таким, каким его знают лишь избранные? Зимой Байкал превращается в ледяное царство, где прозрачный лёд напоминает стекло, трещины создают неповторимые узоры, а белоснежные наледи на скалах похожи на взбитые сливки. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу — на хивусах, пешком и даже на коньках! Вас ждёт ледовая трасса, гроты и пещеры невероятной красоты, знаменитые «байкальские пузырьки», золотые закаты и волшебные рассветы. Гарантируем сотни уникальных фотографий и эмоции, которые останутся с вами навсегда! Что входит в программу тура?

посещение музея «Тальцы» – этнографического комплекса под открытым небом;

ледовое путешествие на скоростном судне на воздушной подушке Хивус;

обзорная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка) – символ Байкала;

путешествие к мысу Хобой – самому северному мысу Ольхона;

экскурсия по южной части острова Ольхон и поездка на остров Огой;

прогулки по ледяным гротам и пещерам;

встреча с гигантскими торосами;

обед прямо на берегу Байкала;

катание на коньках по самому большому катку в мире;

этнопарк-музей «Золотая Орда» – знакомство с культурой коренных народов Прибайкалья;

дегустация национальной кухни;

проживание в уютных гостиницах с современными удобствами;

и, конечно, километры кристально прозрачного льда! Почему стоит выбрать этот тур?

Насыщенная программа – за несколько дней вы увидите все главные зимние достопримечательности Байкала.

Уникальные впечатления – только здесь можно услышать дыхание Байкала и покататься на коньках по озеру.

Удобный формат – катание на хивусах, экскурсии, питание и проживание уже включены.

Фотографии, которых нет у других – ледяные узоры, гроты и знаменитые пузырьки Байкала станут украшением вашего альбома. Этот тур по Байкалу — полная перезагрузка, новые открытия и эмоции, которые вы будете вспоминать всю жизнь. Зимний Байкал ждёт вас!

