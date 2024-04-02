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Авторский тур
8 дней
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 79 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Байкальская астрофизическая обсерватория»
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