Байкальская астрофизическая обсерватория – туры в Иркутске

Найдено 5 туров в категории «Байкальская астрофизическая обсерватория» в Иркутске, цены от 65 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 79 200 за человека
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 000 за человека
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200 за человека
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 65 900 за человека
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 79 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Байкальская астрофизическая обсерватория»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Весенние красоты Ольхона и Листвянки
  2. Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
  3. Зимние красоты Ольхона и Листвянки
  4. Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
  5. Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Байкальская астрофизическая обсерватория" можно забронировать 5 авторских туров от 65 900 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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