Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта и увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке.
Сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха и прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое.
Сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха и прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши. Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.
Ежедневно с 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
- Черные реликтовые тополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
- Обед в кафе. Средний чек - 600-1000 руб. /чел.
- Входной билет на территорию экопарка - июнь 500 руб. /чел, июль, август 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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