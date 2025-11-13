1 ДЕНЬ ТУРА Наше путешествие начинается в Иркутске, где вас заберет гид-водитель непосредственно от вашего места проживания (в центре города). Мы отправимся по Качугскому тракту до поселка Баяндай, а затем повернем к Сахюрте, пересекая Приморский хребет. Первая остановка – у священного места Барисаны. Здесь мы проведем традиционный обряд, чтобы задобрить духов местности и обеспечить удачное путешествие. Дорога в Тажеранские степи: По пути из окна микроавтобуса вы сможете наблюдать смену живописных ландшафтов, которыми так богата природа Байкала. Мы сделаем остановку в кафе для обеда. Миновав поселок Еланцы, мы въедем в Тажеранские степи. Тажеранские степи: Уникальное место: Тажеранские степи – это обширная территория, протянувшаяся более чем на 35 км. с севера на юг и до 15 км. в ширину, зажатая между Байкалом и Приморским хребтом. Ученые оценивают возраст Тажеранского массива в 300-400 миллионов лет. Это уникальное место отличается разнообразием минералов, небольшими солеными озерами и реликтовыми растениями. Миллионы лет назад здесь плескались волны древнего океана. Свернув с главной дороги, мы окунемся в захватывающий мир байкальских пейзажей, степей, рек и следов древних цивилизаций. Основные достопримечательности:

Гора Ехэ-Ёрдо: Наша первая остановка в Тажеранских степях – гора Ехэ-Ёрдо, где и сегодня проводятся Ёрдынские игры.

Бухта Ая: Затем мы отправимся в бухту Ая – одну из красивейших бухт западного берега Байкала.

Наскальные рисунки и соленые озера: Нас ждет посещение наскальных рисунков и уникальных соленых озер.

Долина каменных духов: Мы побываем в мистической долине каменных духов.

Одежда и обувь: Рекомендуется удобная спортивная обувь для пересеченной местности (зимой – нескользящая подошва).

Пролив Малого моря и Ольхонские ворота: Отсюда открывается прекрасный вид на пролив Малого моря и Ольхонские ворота. Завершение экскурсии: На обратном пути мы посетим заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка, откуда открывается панорамный вид на Байкал. Важная информация:.

Аксессуары: Независимо от времени года, пригодятся солнечные очки. Летом – солнцезащитный крем, головной убор и купальные принадлежности с полотенцем (для желающих искупаться в Байкале). Дополнительные сведения:.

Аксессуары: Независимо от времени года, пригодятся солнечные очки. Летом – солнцезащитный крем, головной убор и купальные принадлежности с полотенцем (для желающих искупаться в Байкале). Дополнительные сведения:.

• Аксессуары: Независимо от времени года, пригодятся солнечные очки. Летом – солнцезащитный крем, головной убор и купальные принадлежности с полотенцем (для желающих искупаться в Байкале). Дополнительные сведения: