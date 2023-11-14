Стоит один раз попасть в Тункинскую долину, и вас снова и снова будет тянуть в это прекрасное место. Издревле оно славилось заманчивыми пейзажами и исцеляющими водами. Долина удивит вас природным разнообразием, бирюзой рек, вкусами бурятских блюд и обычаями местных жителей. И очень важно, кто будет проводником в исследовании этих мест. Буду рад открыть вам его тайны!

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Описание

Что вас ожидает

Култукский тракт. Наше однодневное путешествие начнётся с одной из живописных дорог Сибири. Вы увидите самую южную часть Байкала — посёлок Култук — с высоты птичьего полёта.

Ступа Даши Гоман. Остановимся у буддийского культового сооружения, чтобы со смотровой площадки полюбоваться живописным видом на Тункинскую долину.

Горячие источники. В местности Вышка, рядом с посёлком Жемчуг, вы понежитесь в бассейне с гидрокарбонатной углекислой водой (+55 °С).

Посёлок Аршан. Здесь вы увидите горный водопад с кристальной водой, спускающейся с вершин Восточных Саян, «каменную реку», образовавшуюся от схода селевого потока в 2014 году. Попробуете целительную минеральную воду из источников Аршана. Прикоснётесь к буддийской культуре — посетите Хойморский дацан и узнаете историю необычной религии.

Бурятская национальная кухня. И конечно, в местном кафе вы попробуете традиционные хушуры, чебуреки, бухлёры, буузы и позы.

Железнодорожный вокзал и музей минералов. На обратном пути можем посетить их, по вашему желанию. Здание вокзала на станции Слюдянка необычно и очень красиво — оно построено из мрамора.

Интересные рассказы. На протяжении поездки я познакомлю вас с Бурятией, её традиционной культурой и жизнью местных жителей.

Организационные детали