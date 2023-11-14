Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
Долина удивит вас природным разнообразием, бирюзой рек, вкусами бурятских блюд и обычаями местных жителей. И очень важно, кто будет проводником в исследовании этих мест. Буду рад открыть вам его тайны!
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Описание
Что вас ожидает
Култукский тракт. Наше однодневное путешествие начнётся с одной из живописных дорог Сибири. Вы увидите самую южную часть Байкала — посёлок Култук — с высоты птичьего полёта.
Ступа Даши Гоман. Остановимся у буддийского культового сооружения, чтобы со смотровой площадки полюбоваться живописным видом на Тункинскую долину.
Горячие источники. В местности Вышка, рядом с посёлком Жемчуг, вы понежитесь в бассейне с гидрокарбонатной углекислой водой (+55 °С).
Посёлок Аршан. Здесь вы увидите горный водопад с кристальной водой, спускающейся с вершин Восточных Саян, «каменную реку», образовавшуюся от схода селевого потока в 2014 году. Попробуете целительную минеральную воду из источников Аршана. Прикоснётесь к буддийской культуре — посетите Хойморский дацан и узнаете историю необычной религии.
Бурятская национальная кухня. И конечно, в местном кафе вы попробуете традиционные хушуры, чебуреки, бухлёры, буузы и позы.
Железнодорожный вокзал и музей минералов. На обратном пути можем посетить их, по вашему желанию. Здание вокзала на станции Слюдянка необычно и очень красиво — оно построено из мрамора.
Интересные рассказы. На протяжении поездки я познакомлю вас с Бурятией, её традиционной культурой и жизнью местных жителей.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Subaru Outback
- Дополнительно оплачиваются: обед — около 600 руб. /чел., экосбор — 200 руб. /чел., посещение бассейна — 350 руб. /чел., вход в музей минералов — 300 руб. /чел.
- Обязательно возьмите купальные принадлежности и тапочки, удобную обувь для прогулок по пересечённой местности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.