Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест

Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами

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Стоит один раз попасть в Тункинскую долину, и вас снова и снова будет тянуть в это прекрасное место. Издревле оно славилось заманчивыми пейзажами и исцеляющими водами.

Долина удивит вас природным разнообразием, бирюзой рек, вкусами бурятских блюд и обычаями местных жителей. И очень важно, кто будет проводником в исследовании этих мест. Буду рад открыть вам его тайны!
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Култукский тракт. Наше однодневное путешествие начнётся с одной из живописных дорог Сибири. Вы увидите самую южную часть Байкала — посёлок Култук — с высоты птичьего полёта.

Ступа Даши Гоман. Остановимся у буддийского культового сооружения, чтобы со смотровой площадки полюбоваться живописным видом на Тункинскую долину.

Горячие источники. В местности Вышка, рядом с посёлком Жемчуг, вы понежитесь в бассейне с гидрокарбонатной углекислой водой (+55 °С).

Посёлок Аршан. Здесь вы увидите горный водопад с кристальной водой, спускающейся с вершин Восточных Саян, «каменную реку», образовавшуюся от схода селевого потока в 2014 году. Попробуете целительную минеральную воду из источников Аршана. Прикоснётесь к буддийской культуре — посетите Хойморский дацан и узнаете историю необычной религии.

Бурятская национальная кухня. И конечно, в местном кафе вы попробуете традиционные хушуры, чебуреки, бухлёры, буузы и позы.

Железнодорожный вокзал и музей минералов. На обратном пути можем посетить их, по вашему желанию. Здание вокзала на станции Слюдянка необычно и очень красиво — оно построено из мрамора.

Интересные рассказы. На протяжении поездки я познакомлю вас с Бурятией, её традиционной культурой и жизнью местных жителей.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Subaru Outback
  • Дополнительно оплачиваются: обед — около 600 руб. /чел., экосбор — 200 руб. /чел., посещение бассейна — 350 руб. /чел., вход в музей минералов — 300 руб. /чел.
  • Обязательно возьмите купальные принадлежности и тапочки, удобную обувь для прогулок по пересечённой местности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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