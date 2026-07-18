4 отзыва оставили туристы

Широкая степь Тажераны протянулась вдоль живописных байкальских бухт. Вас удивит необычный монгольский ландшафт с мирно пасущимися табунами лошадей, сохранившаяся наскальная живопись курыкан, древние легенды и истории о коренных народах. Мы покажем уникальные природные памятники и сакральные места и познакомим вас с местной кухней!

Описание экскурсии

Мир байкальских пейзажей

Съезжая с основной автомобильной трассы на бездорожье Тажеранской степи, которая когда-то была дном океана, вы сразу окунётесь в мир первозданной природы. Мы полюбуемся прозрачными быстрыми реками и густыми сосновыми рощами. А осматривая удивительные наскальные рисунки, которым уже около 2000 лет, вы услышите истории о народе курыканы. Гид расскажет факты, известные об их культуре и истории, а также их потомках — бурятах. Мы поговорим о религии шаманизма, увидим обо, сэргэ и священную гору Ёрд, около которой проводятся Ёрдынские игры. Что все это такое — узнаете на экскурсии!

Единение с природой

Мы посетим заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка с панорамным видом на Байкал и устье реки Бугульдейки, бухту Саган-Заба и лучшие смотровые площадки в бухте Ая и над устьем реки Анга. Нетронутый мир Тажеранской степи зарядит вас энергией, а традиционные бурятские блюда восстановят силы. Проведя целый день в окружении живописных панорам и природных памятников, вы перезагрузитесь новыми впечатлениями. Летом мы прогуляемся по галечным и песчаным пляжам и искупаемся в великом озере. Вы познакомитесь с культурой и традициями коренных жителей, увидите реликтовые растения и сделаете потрясающие фотографии.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80

Зимой, если есть желание покататься на коньках по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке

Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила

Возможно комбинирование поездки на Ольхон с путешествием по Тажеранской степи с одной или двумя ночевками на острове Ольхон

Экскурсионный маршрут проходит по территории Прибайкальского национального парка. Иногда руководство нацпарка закрывает туристические маршруты (пожароопасный период или сильные дожди). В этих случаях мы связываемся с путешественниками заранее и предлагаем альтернативные маршруты. Актуальная информация о закрытии маршрутов публикуется на сайте Прибайкальского национального парка

Что входит в стоимость, а что — нет