4 отзыва оставили туристы

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Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала

Увидеть мраморный карьер, живописные бухты и наскальные рисунки и услышать легенды о шаманах и духах

5
4 отзыва
Наталья
Наталья – Гид из Иркутска
Широкая степь Тажераны протянулась вдоль живописных байкальских бухт.

Вас удивит необычный монгольский ландшафт с мирно пасущимися табунами лошадей, сохранившаяся наскальная живопись курыкан, древние легенды и истории 📖 о коренных народах.

Я покажу уникальные природные памятники и сакральные места и познакомлю вас с местной кухней!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2156019 404 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала

Что вас ожидает

Мир байкальских пейзажей
Съезжая с основной автомобильной трассы на бездорожье Тажеранской степи, которая когда-то была дном океана, вы внезапно перенесетесь в прошлое. Мы полюбуемся первозданной природой Иркутского края: прозрачными быстрыми реками и густыми сосновыми рощами. А осматривая удивительные наскальные рисунки, которым уже около 2 000 лет, вы услышите истории 📖 о народе курыканы. Я расскажу о культуре, обрядах и истории этого народа, а также их потомках — бурятах. Мы поговорим о религии шаманизма, увидим обо, сэргэ и священную гору Ёрд, около которой проводятся Ёрдынские игры. Что все это такое — узнаете на экскурсии!

Единение с природой
Мы посетим заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка с панорамным видом на Байкал и устье реки Бугульдейки, бухту Саган-Заба и лучщие смотровые площадки в бухте Ая и над устьем реки Анга. Нетронутый мир Тажеранской степи зарядит вас энергией, а традиционные бурятские блюда восстановят силы. Проведя целый день в окружении живописных панорам и природных памятников, вы перезагрузитесь новыми впечатлениями. Летом мы прогуляемся по галечным и песчаным пляжам и искупаемся в великом озере, а зимой побродим по байкальскому льду и покатаемся на коньках или тюбе. Вы познакомитесь с культурой и традициями коренных жителей, увидите реликтовые растения и сделаете потрясающие фотографии 📸.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 80
  • Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Бутылка питьевой байкальской воды на человека входит в стоимость, также в машине будет термос с кипятком
  • Обед в придорожном кафе традиционной кухни 🥧 оплачивается дополнительно, рекомендуется взять с собой легкий перекус в дорогу
  • Сбор национального парка оплачивается отдельно — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 — в вашем месте проживания в Иркутске
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала
Джип-тур по Тажеранской степи — к бухтам Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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4 отзыва оставили туристы

6 сентября 2020
Большое спасибо гиду Сергею за отличную экскурсию, это был прекрасный день, проведенный на природе, такой красивой, дикой, и такой разной природе Байкала... Поразило разнообразие ландшафтов, количество красивых обзорных точек и интересных мест, фотографии получились просто НЕРЕАЛЬНЫЕ!!! Сергей рассказал нам много интересного про места, в которых мы были, слушать и расспрашивать его было легко и приятно!:) не смотря на то, что экскурсия длилась целый день (мы выехали в 8 утра из Листвянки и вернулись только в 22. 30 в Иркутск, проехали за день порядка 600 км, к этому нужно быть морально готовыми), и нам с мужем казалось, что это может быть не так легко, на деле при правильном настрое мы получили настоящее удовольствие и море впечатлений от поездки! Всем рекомендую!!!
17 августа 2020
Совершенно нереальной красоты природа! Понравилось абсолютно все! Спасибо Наталье и Сергею за профессионализм и саму идею такого тура. Очень рекомендую!
17 августа 2020
Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие! Было очень увлекательно и интересно, посетили удивительные места, насладились великолепными видами степей и бухт на Байкале! Сергей очень тактичный и отзывчивый человек. Показал и рассказал гораздо больше чем было описано в программе, учитывал наши интересы, никуда не торопил, напоил чаем со свежесобранным чабрецом и печеньем! Это была лучшая экскурсия из всего нашего путешествия по озеру Байкал. Виктор.
26 июля 2020
Джип-тур - отличная экскурсия на целый день для всех любителей путешествий. Потрясающие воображение виды, от мраморного карьера до горы над устьем реки Анга. Энергичная езда по степи, а затем единение с природой у скалы Саган Заба, всё это оставило сильное впечатление на меня и мою семью. Отдельно спасибо хочется сказать гиду Владимиру, он всегда очень вежливый, терпеливый, увлекательно рассказывает обо всём, что встречается на маршруте.

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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