4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мир байкальских пейзажей

Съезжая с основной автомобильной трассы на бездорожье Тажеранской степи, которая когда-то была дном океана, вы внезапно перенесетесь в прошлое. Мы полюбуемся первозданной природой Иркутского края: прозрачными быстрыми реками и густыми сосновыми рощами. А осматривая удивительные наскальные рисунки, которым уже около 2 000 лет, вы услышите истории 📖 о народе курыканы. Я расскажу о культуре, обрядах и истории этого народа, а также их потомках — бурятах. Мы поговорим о религии шаманизма, увидим обо, сэргэ и священную гору Ёрд, около которой проводятся Ёрдынские игры. Что все это такое — узнаете на экскурсии!

Единение с природой

Мы посетим заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка с панорамным видом на Байкал и устье реки Бугульдейки, бухту Саган-Заба и лучщие смотровые площадки в бухте Ая и над устьем реки Анга. Нетронутый мир Тажеранской степи зарядит вас энергией, а традиционные бурятские блюда восстановят силы. Проведя целый день в окружении живописных панорам и природных памятников, вы перезагрузитесь новыми впечатлениями. Летом мы прогуляемся по галечным и песчаным пляжам и искупаемся в великом озере, а зимой побродим по байкальскому льду и покатаемся на коньках или тюбе. Вы познакомитесь с культурой и традициями коренных жителей, увидите реликтовые растения и сделаете потрясающие фотографии 📸.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 80

Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке

Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила

Что входит в стоимость, а что — нет