4 отзыва оставили туристы

Поездка на джипе по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Увидеть мраморный карьер, живописные бухты и наскальные рисунки и услышать легенды о шаманах и духах
Широкая степь Тажераны протянулась вдоль живописных байкальских бухт.
Вас удивит необычный монгольский ландшафт с мирно пасущимися табунами лошадей, сохранившаяся наскальная живопись курыкан, древние легенды и истории о коренных народах. Мы покажем уникальные природные памятники и сакральные места и познакомим вас с местной кухней!
Съезжая с основной автомобильной трассы на бездорожье Тажеранской степи, которая когда-то была дном океана, вы сразу окунётесь в мир первозданной природы. Мы полюбуемся прозрачными быстрыми реками и густыми сосновыми рощами. А осматривая удивительные наскальные рисунки, которым уже около 2000 лет, вы услышите истории о народе курыканы. Гид расскажет факты, известные об их культуре и истории, а также их потомках — бурятах. Мы поговорим о религии шаманизма, увидим обо, сэргэ и священную гору Ёрд, около которой проводятся Ёрдынские игры. Что все это такое — узнаете на экскурсии!
Единение с природой
Мы посетим заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка с панорамным видом на Байкал и устье реки Бугульдейки, бухту Саган-Заба и лучшие смотровые площадки в бухте Ая и над устьем реки Анга. Нетронутый мир Тажеранской степи зарядит вас энергией, а традиционные бурятские блюда восстановят силы. Проведя целый день в окружении живописных панорам и природных памятников, вы перезагрузитесь новыми впечатлениями. Летом мы прогуляемся по галечным и песчаным пляжам и искупаемся в великом озере. Вы познакомитесь с культурой и традициями коренных жителей, увидите реликтовые растения и сделаете потрясающие фотографии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80
Зимой, если есть желание покататься на коньках по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке
Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила
Возможно комбинирование поездки на Ольхон с путешествием по Тажеранской степи с одной или двумя ночевками на острове Ольхон
Экскурсионный маршрут проходит по территории Прибайкальского национального парка. Иногда руководство нацпарка закрывает туристические маршруты (пожароопасный период или сильные дожди). В этих случаях мы связываемся с путешественниками заранее и предлагаем альтернативные маршруты. Актуальная информация о закрытии маршрутов публикуется на сайте Прибайкальского национального парка
Что входит в стоимость, а что — нет
Бутылка питьевой воды на человека входит в стоимость
Доплата за четвёртого участника — 3000 ₽
Обед в придорожном кафе традиционной кухни оплачивается дополнительно, рекомендуем взять лёгкий перекус в дорогу
Сбор национального парка оплачивается отдельно — 400 ₽ с чел. для граждан РФ, 700 ₽ с чел. для иностранных граждан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем месте проживания в Иркутске (центр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3803 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях читать дальшеуменьшить
байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров).
Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Долгожданная поездка (заказана была в декабре 2025 года) сложилась удачно. Водитель-гид Александр приехал вовремя, аккуратно вел машину, рассказывал интересный материал о тех об,ектах, которые встречались по пути. По нашему желанию читать дальшеуменьшить
маршрут путешествия был изменён: Бугульдейка - долина Духов - Сарминское ущелье. Так как путешествовали с детьми 6 и 8 лет в дороге необходимо было соблюдать тайминг, что собственно удалось. Вообще поездка произвела незабываемые впечатления. Спасибо Александру и Наталье.
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В
Виктор
С момента бронирования экскурсии организатор вселил уверенность в завтрашнем дне. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Владимира. ответственный, интересный, мастер своего дела. В очень дружелюбной обстановке провел экскурсию, все рассказал и показал в лучшем виде. Сама экскурсия насыщена красивыми местами, живописными, которые останутся в памяти на всю жизнь! Все соответствует описанию, навязывания дополнительных платных услуг нет, все как договаривались. определенно рекомендую!
Наталья
Ответ организатора:
Виктор, благодарим за отзыв! очень рады, что наша экскурсия понравилась! Для этого и работаем)
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С
Сергей
Моим гидом был Сергей. Экскурсия по Тажеранским степям была совмещена с экскурсией на остров Ольхон (получилось два дня). Сергей очень рационально построил маршрут, что позволило посетить практически все интересные на читать дальшеуменьшить
данный момент локации в течение двух дней. Здесь было все: потрясающие виды на байкальские бухты с Тажеранских сопок, мрамор в Бугульдейке, остров Огой, Харанцы, мысы Три Брата и Хобой, достопримечательности малого моря и конечно закат солнца на Шаманке. Байкальские льды, наплески, гроты, торосы, переливающиеся на солнце, оставили неизгладимое впечатление. И все это благодаря Сергею, который еще и везде меня фотографировал. Всем рекомендую эту экскурсию.
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Олеся
Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым языком рассказывал про местность, народы, обычаи и историю края. Поездка была максимально комфортная, без читать дальшеуменьшить
спешки посетили очень много красивых мест и локаций, Сергей не торопил, давал время спокойно пройтись, сделать фото, помогал с общими фото. Ненавязчиво рассказывал истрию каждого места. По дороге останавливались перекусить, кухня достойная в предложенных кафе. Сергей, огромное спасибо за такой активный и информативный день! Обязательно вернёмся на зимний Байкал и будем вас рекомендовать друзьям и знакомым.
+2
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Анна
Спасибо огромное за организацию экскурсии из Листвянки по Танжеранам! Путешествие семьей с 3 маленькими детьми 5, 8 и 10 лет. Безопасно! Увлекательно! Душевно! Мы были в начале июня и на всех видовых площадках были одни! Это непередаваемые впечатления! Водитель и гид- профессионал! Бухта с наскальными рисунками- самое красивое что мы видели за путешествие!
+2
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А
Анна
Спасибо Сергею за потрясающий день на Байкале. Сказать, что мы были потрясены, не сказать ничего - природа, культура народов Байкала, степи, горы и умопомрачительные виды растопили наше сердце. Сергей отличный читать дальшеуменьшить
гид и интересный собеседник. Заботился о нашей безопасности и комфорте всю поездку, а она была очень длинной и непростой, конечно. Преодолели большие расстояния, но это того стоило на все 100%. Большое спасибо!!!
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