Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Таёжное приключение на собачьих упряжках.
Получите яркие эмоции, вдохните свежий воздух и насладитесь хорошей компанией верных четвероногих пушистиков. Будет вкусный пикник на свежем воздухе и горячий чай в теплой юрте после насыщенного дня. Советуем взять с собой самого лучшего друга, чтобы разделить с ним нереальные эмоции.
Программа отдыха:
Прибытие на место заезда.
Знакомство и общение с собаками.
Матер-класс по управлению упряжкой. Проведём инструктаж по технике безопасности, подготовим к катанию и объясним основы управления.
Катание на собачьей упряжке с возможностью самостоятельного управления. Под руководством каюра вы в безопасности проедете 20 км.
Чаепитие в тёплой юрте под атмосферные фильмы о ездовом спорте.
Важная информация:
У нас есть дополнительная верхняя одежда, на нартах есть тёплые муфты для ваших рук, или можно спрятаться в пологе, там очень тепло и мягко. А после катания вас будет ждать горячий чай в тёплой юрте.
Ответы на вопросы
Что входит
Знакомство с собаками
Мастер-класс по управлению упряжкой
Катание на собачьей упряжке по трассе 20 км
Пикник: уха с омулем и пирог, возможны изменения по запросу
Дополнительная теплая одежда по необходимости, варежки-краги
Горячий чай в теплой юрте
Что не входит
Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора
Завершение: Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора, ул. Дорожная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Здравствуйте
Спасибо
Что выбрали нас! Ждем встречи с вами. У нас есть дополнительная верхняя одежда
На нартах есть тёплые муфты для ваших рук
Или можно спрятаться в пологе
Там очень тепло и мягко. А после катания вас будет ждать горячий чай в тёплой юрте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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