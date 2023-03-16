Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Таёжное приключение

После небольшого инструктажа вам предстоит прокатиться на собачьих упряжках

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
После небольшого инструктажа вам предстоит прокатиться на собачьих упряжках по завораживающим лесам Сибири. Почувствуйте всю прелесть холодного очарования Байкала!
Таёжное приключение
Таёжное приключение
Таёжное приключение
Таёжное приключение
Таёжное приключение
Таёжное приключение
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Описание

Что вас ожидает:

  • Таёжное приключение на собачьих упряжках.
  • Получите яркие эмоции, вдохните свежий воздух и насладитесь хорошей компанией верных четвероногих пушистиков. Будет вкусный пикник на свежем воздухе и горячий чай в теплой юрте после насыщенного дня. Советуем взять с собой самого лучшего друга, чтобы разделить с ним нереальные эмоции.

Программа отдыха:

  • Прибытие на место заезда.
  • Знакомство и общение с собаками.
  • Матер-класс по управлению упряжкой. Проведём инструктаж по технике безопасности, подготовим к катанию и объясним основы управления.
  • Катание на собачьей упряжке с возможностью самостоятельного управления. Под руководством каюра вы в безопасности проедете 20 км.
  • Чаепитие в тёплой юрте под атмосферные фильмы о ездовом спорте.

Важная информация:

У нас есть дополнительная верхняя одежда, на нартах есть тёплые муфты для ваших рук, или можно спрятаться в пологе, там очень тепло и мягко. А после катания вас будет ждать горячий чай в тёплой юрте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Знакомство с собаками
  • Мастер-класс по управлению упряжкой
  • Катание на собачьей упряжке по трассе 20 км
  • Пикник: уха с омулем и пирог, возможны изменения по запросу
  • Дополнительная теплая одежда по необходимости, варежки-краги
  • Горячий чай в теплой юрте
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора
Завершение: Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора, ул. Дорожная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Спасибо
  • Что выбрали нас! Ждем встречи с вами. У нас есть дополнительная верхняя одежда
  • На нартах есть тёплые муфты для ваших рук
  • Или можно спрятаться в пологе
  • Там очень тепло и мягко. А после катания вас будет ждать горячий чай в тёплой юрте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Выездные

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