Анна Огромный багаж знаний за 3 ч! Очень удобно, что частично перемещались на машине, поэтому смогли действительно много посмотреть! Марина очень увлеченный, образованный человек, влюбленный в свой город! Экскурсия понравилась даже сыну-подростку!))

В Валентина Мы, туристы из Хабаровска, очень благодарны экскурсоводу Марине Сокольниковой. Она глубоко компетентна в истории Иркутска, любит и знает свой город, выбрала наиболее удачный маршрут, чтобы погрузить нас в детали "старины глубокой", чтобы мы, впервые приехавшие в этот город, полюбили его и захотели приехать ещё раз. Большое спасибо, Марина!