Первое впечатление о городе важно, и Иркутск способен очаровать с первого взгляда.
Прогулка по его улицам - это возможность увидеть место основания острога, памятник Якову Похабову, а также старинные православные церкви и римско-католический костёл. Вы сможете представить, как жили горожане в разные эпохи, и насладиться видами Ангары. Памятник Александру III и дом декабристов дополнят картину исторического наследия города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🏞️ Прекрасные виды на Ангару
- 🎭 Истории о знаменитых артистах
- 🏠 Архитектурные шедевры 130 квартала
Что можно увидеть
- Место основания иркутского острога
- Памятник Якову Похабову
- Главная площадь
- Памятник Александру III
- Старинные православные церкви
- Римско-католический костёл
- Дом декабристов
- Краеведческий музей
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Место основания иркутского острога и памятник основателю города Якову Похабову.
- Главную площадь, которая сменила 12 названий.
- Памятник Александру III, который установили благодарные горожане в честь строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.
- Старинные православные церкви и римско-католический костёл.
- Дом, в котором проживали сосланные в Сибирь декабристы.
- Краеведческий музей, здание которого было построено для императорского географического общества.
А ещё:
- Погуляете по улицам, которыми восхищался Антон Чехов.
- Узнаете, какие знаменитые артисты и режиссёры начинали творческий путь на сцене местного драмтеатра.
- Услышите историю об итальянце, который подарил Иркутску синематограф.
- В 130 квартале рассмотрите шедевры сибирского деревянного зодчества.
- Полюбуетесь единственной рекой, которая вытекает из Байкала — красавицей Ангарой.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Nissan Juke.
- Будет интересно взрослым и детям от 7 лет.
- По вашему желанию зайдём в кофейню в старинном доме. Напитки и еда оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
3 авг 2025
Огромный багаж знаний за 3 ч! Очень удобно, что частично перемещались на машине, поэтому смогли действительно много посмотреть! Марина очень увлеченный, образованный человек, влюбленный в свой город! Экскурсия понравилась даже сыну-подростку!))
В
Валентина
27 июн 2025
Мы, туристы из Хабаровска, очень благодарны экскурсоводу Марине Сокольниковой. Она глубоко компетентна в истории Иркутска, любит и знает свой город, выбрала наиболее удачный маршрут, чтобы погрузить нас в детали "старины глубокой", чтобы мы, впервые приехавшие в этот город, полюбили его и захотели приехать ещё раз. Большое спасибо, Марина!
Е
Елена
15 июн 2025
Были на экскурсии с экскурсоводом Мариной. Очень трепетно и проникновенно она рассказывала нам о своем любимом городе, знакомила нас с его историей и достопримечательностями. Показывала старинные фотографии тех мест в городе, которые не сохранились до наших дней. Марина подарила нам на память сувениры и открытки с видом Иркутска, было очень приятно.
