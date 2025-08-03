Мои заказы

Очарование старинного Иркутска

Погрузитесь в атмосферу Иркутска, путешествуя по его историческим местам. Узнайте о жизни горожан с 17 века и полюбуйтесь архитектурными шедеврами
Первое впечатление о городе важно, и Иркутск способен очаровать с первого взгляда.

Прогулка по его улицам - это возможность увидеть место основания острога, памятник Якову Похабову, а также старинные православные церкви и римско-католический костёл. Вы сможете представить, как жили горожане в разные эпохи, и насладиться видами Ангары. Памятник Александру III и дом декабристов дополнят картину исторического наследия города
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🏞️ Прекрасные виды на Ангару
  • 🎭 Истории о знаменитых артистах
  • 🏠 Архитектурные шедевры 130 квартала
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Место основания иркутского острога
  • Памятник Якову Похабову
  • Главная площадь
  • Памятник Александру III
  • Старинные православные церкви
  • Римско-католический костёл
  • Дом декабристов
  • Краеведческий музей

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Место основания иркутского острога и памятник основателю города Якову Похабову.
  • Главную площадь, которая сменила 12 названий.
  • Памятник Александру III, который установили благодарные горожане в честь строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.
  • Старинные православные церкви и римско-католический костёл.
  • Дом, в котором проживали сосланные в Сибирь декабристы.
  • Краеведческий музей, здание которого было построено для императорского географического общества.

А ещё:

  • Погуляете по улицам, которыми восхищался Антон Чехов.
  • Узнаете, какие знаменитые артисты и режиссёры начинали творческий путь на сцене местного драмтеатра.
  • Услышите историю об итальянце, который подарил Иркутску синематограф.
  • В 130 квартале рассмотрите шедевры сибирского деревянного зодчества.
  • Полюбуетесь единственной рекой, которая вытекает из Байкала — красавицей Ангарой.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Nissan Juke.
  • Будет интересно взрослым и детям от 7 лет.
  • По вашему желанию зайдём в кофейню в старинном доме. Напитки и еда оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!
Анна
Анна
3 авг 2025
Огромный багаж знаний за 3 ч! Очень удобно, что частично перемещались на машине, поэтому смогли действительно много посмотреть! Марина очень увлеченный, образованный человек, влюбленный в свой город! Экскурсия понравилась даже сыну-подростку!))
В
Валентина
27 июн 2025
Мы, туристы из Хабаровска, очень благодарны экскурсоводу Марине Сокольниковой. Она глубоко компетентна в истории Иркутска, любит и знает свой город, выбрала наиболее удачный маршрут, чтобы погрузить нас в детали "старины глубокой", чтобы мы, впервые приехавшие в этот город, полюбили его и захотели приехать ещё раз. Большое спасибо, Марина!
Е
Елена
15 июн 2025
Были на экскурсии с экскурсоводом Мариной. Очень трепетно и проникновенно она рассказывала нам о своем любимом городе, знакомила нас с его историей и достопримечательностями. Показывала старинные фотографии тех мест в городе, которые не сохранились до наших дней. Марина подарила нам на память сувениры и открытки с видом Иркутска, было очень приятно.

