Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Об Иркутске — с интересом и любовью!

Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города

Мария
Мария – Гид из Иркутска
В центре континента и самом сердце Сибири я проведу вас по красивым и душевным улочкам любимого города.

Расскажу, как формировалась его мозаичная культура и поликонфессиональный характер.

Объясню специфику местной архитектуры и покажу важные исторические памятники.

И в результате вы поймете, что даже если главная цель поездки — Байкал, наш Иркутск стоит отдельного внимания!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Архитектура Иркутска
О том, как складывался образ города, вы узнаете, гуляя по главным улицам и живописным кварталам разных эпох Иркутска. Я расскажу, почему его именовали не только воротами Байкала, но и сибирским Петербургом, а также восточным Парижем. Чем интересно сибирское барокко и каменные особняки 19 века. В 130 квартале поговорим о том, как воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. А в современном квартале — о главных тенденциях в застройке 21 века.

История города в памятниках
На фоне самобытной архитектуры и живописного ландшафта вы услышите об истоках города и его ключевых вехах. Узнаете историю 📖 памятника первопроходцам Сибири. У монумента Александру III речь пойдет о строительстве Транссибирской магистрали и исторической роли Великого Сибирского Пути. Кроме того, я расскажу, как Иркутск обзавелся нарядной триумфальной аркой — Московскими воротами. Обращу ваше внимание на особенную историю иркутского мемориального комплекса Вечный огонь. И, конечно, не обойдем стороной религиозную жизнь города, в которой соединилось так много разных верований и традиций.

Начало и место завершения
🚩 в центре города
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Об Иркутске — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели... ». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы :)
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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