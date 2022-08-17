Мария проводит ещё 3 экскурсии

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Иркутску. В это время город оживает, и архитектурные достопримечательности выглядят особенно впечатляюще. Можно неспешно исследовать исторические кварталы и насладиться атмосферой сибирского Петербурга.
Май и сентябрь также хороши для посещения. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной обстановкой и уделить больше внимания деталям архитектуры и истории города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Московские ворота
Вечный огонь
Триумфальная арка
Описание экскурсии
Архитектура Иркутска
О том, как складывался образ города, вы узнаете, гуляя по главным улицам и живописным кварталам разных эпох Иркутска. Я расскажу, почему его именовали не только воротами Байкала, но и сибирским Петербургом, а также восточным Парижем. Чем интересно сибирское барокко и каменные особняки 19 века. В 130 квартале поговорим о том, как воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. А в современном квартале — о главных тенденциях в застройке 21 века.
История города в памятниках
На фоне самобытной архитектуры и живописного ландшафта вы услышите об истоках города и его ключевых вехах. Узнаете историю памятника первопроходцам Сибири. У монумента Александру III речь пойдет о строительстве Транссибирской магистрали и исторической роли Великого Сибирского Пути. Кроме того, я расскажу, как Иркутск обзавелся нарядной триумфальной аркой — Московскими воротами. Обращу ваше внимание на особенную историю иркутского мемориального комплекса Вечный огонь. И, конечно, не обойдем стороной религиозную жизнь города, в которой соединилось так много разных верований и традиций.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальшеуменьшить
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Гуляли по Иркутску с Фёдором. Самобытный и интересный гид. Легко подстроился под наш темп и настроение. На все вопросы интересно и подробно отвечал. Нашёл общий язык с подростками. Не грузил лишней сухой информацией. Спасибо за первое знакомство с городом!
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В
Валерия
Нашим гидом была Наталья! 3.5 часа пролетели мгновенно. Очень живой, содержательный рассказ!! Занятная прогулка. В ходе экскурсии на все вопросы получили ответы. 2 экскурсии от одного организатора. Оба тура на отлично!!!! Рекомендую всем эту компанию
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А
Александр
Мария великолепно владеет материалом, увлекательно рассказывает, может посоветовать всякие интересные места! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили как пролетело время. Премного благодарны!
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О
Оксана
Хорошая экскурсия прекрасный маршрут, хороший, ответственный гид Алена- отличный рассказчик, красивая речь, Марина направила к ней) много истории, интересных фактов! 3 часа пролетели незаметно, спасибо)
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Лариса
Всё очень понравилась! Остались довольны! Интересно, познавательно! Огромное спасибо!!!
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D
Daria
Экскурсию вела явно профессиональный экскурсовод. Материал был интересный, его было достаточно - и про основание города и про Колчака, декабристов и т д, но не было диалога и живого общения. Моя подруга пошутила что «боялась задать вопрос чтоб не сбить у человека внутренний диктофон». От индивидуальных экскурсий немного другого ожидаешь.