Мария проводит ещё 3 экскурсии

В центре Сибири Иркутск поражает своей мозаичной культурой и поликонфессиональным характером.



На экскурсии вы увидите сибирское барокко, каменные особняки 19 века и узнаете о строительстве Транссибирской магистрали.



Архитектурные памятники, такие как Московские ворота и Вечный огонь, расскажут о ключевых вехах истории города.



Иркутск, с его уникальной религиозной жизнью и традициями деревянного зодчества, станет для вас настоящим открытием

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Иркутску. В это время город оживает, и архитектурные достопримечательности выглядят особенно впечатляюще. Можно неспешно исследовать исторические кварталы и насладиться атмосферой сибирского Петербурга.



Май и сентябрь также хороши для посещения. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной обстановкой и уделить больше внимания деталям архитектуры и истории города.

Сейчас август — это идеальное время.