Мария проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Архитектура Иркутска

О том, как складывался образ города, вы узнаете, гуляя по главным улицам и живописным кварталам разных эпох Иркутска. Я расскажу, почему его именовали не только воротами Байкала, но и сибирским Петербургом, а также восточным Парижем. Чем интересно сибирское барокко и каменные особняки 19 века. В 130 квартале поговорим о том, как воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. А в современном квартале — о главных тенденциях в застройке 21 века.

История города в памятниках

На фоне самобытной архитектуры и живописного ландшафта вы услышите об истоках города и его ключевых вехах. Узнаете историю 📖 памятника первопроходцам Сибири. У монумента Александру III речь пойдет о строительстве Транссибирской магистрали и исторической роли Великого Сибирского Пути. Кроме того, я расскажу, как Иркутск обзавелся нарядной триумфальной аркой — Московскими воротами. Обращу ваше внимание на особенную историю иркутского мемориального комплекса Вечный огонь. И, конечно, не обойдем стороной религиозную жизнь города, в которой соединилось так много разных верований и традиций.