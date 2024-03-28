Цветение багульника на Байкале
Мы приглашаем Вас посетить Байкал в это невероятно красивое время года, когда буйство красок багульника соревнуется по своей красоте с самим Байкалом.
Программа очень насыщенная, Вы посмотрите самые знаковые места и достопримечательности Байкала в сопровождении нашего гида.
мая
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сибирский Париж и местные традиции
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30), на ж/д вокзале (9:00 – 9:30) с табличкой.
Знакомство с гидом, трансфер в кафе, где мы вкусно позавтракаем, обсудим программу и выпьем чашечку ароматного кофе или чая!
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города и самыми красивыми местами.
После экскурсии отправляемся на Байкал.
Трансфер (250 км) в центральную часть Байкала – в сторону острова Ольхон, на Малое море.
Малое море – одно из лучших мест на Байкале, с песчаными пляжами, теплой водой, степным разнотравьем.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
По пути заезжаем в этно-комплекс Золотая Орда.
Кухня – это как визитная карточка, через нее познаются традиции и культура народов.
Познакомимся с бурятской культурой.
Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.
Едем дальше.
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Далее сделаем еще пару остановок.
У стелы с орлом, который как бы парит над Тажеранской степью, защищая и оберегая Ольхонский район.
Орел издревле был тотемной птицей многих народов, для Ольхона эта птица имеет особое значение, легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.
И проехав ещё 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи остановимся на площадке, здесь перед нами открывается вид на Байкал, а слева четырехметровая фигура — это Бродяга, и вот уже в мыслях звучат слова: «Славное море, священный Байкал, Славный корабль - омулёвая бочка…».
Сделаем фото и едем дальше.
Размещение в эко отеле с видом на Байкал в комфортных полностью благоустроенных номерах.
Отдых.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Панорамы Байкала и сафари по Тажеранским Степям
Завтрак.
Отправляемся на автомобильную экскурсию «Панорамы Байкала и Сафари по Тажеранским Степям».
Экскурсия начинается от нашего отеля по направлению к «Большому морю» – открытому Байкалу.
Первым объектом посещения станет смотровая обзорная площадка, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.
Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.
Дегустируем вино, пьем чай из самовара, делаем фото и едем дальше.
От кромки воды нам предстоит снова подняться на вершину, на вершину горы Тан Хан.
Это самая высокая точка побережья Малого моря.
По тропинке, которая идет сквозь лес и заросли багульника, мы поднимаемся на самую вершину.
Именно отсюда открывается фантастический вид: остров Ольхон, многочисленные бухты и заливы, острова Малого моря, бесконечная Тажеранская степь.
Это непередаваемые ощущения: выше только небо!
Едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.
Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные армии.
По пути заедем еще в одно яркое место, здесь заросли багульника цветут среди зелени леса.
Возвращение на базу отдыха.
Вечером Вас ждет невероятный ужин: дегустируем байкальские деликатесы в аккомпанементе с восхитительным вином, подобранным специально для этого вечера сомелье нашей компании.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)
Завтракаем и отправляемся на экскурсию.
В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала.
В конце ХХ в. шаманы республики Бурятия признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят».
Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон.
Переправляемся на остров.
Ольхон – самый большой остров на Байкале, его площадь равна 730 кв км, масштабность Вы почувствуете во время нашей поездки.
Природа здесь красива и необычна, пейзажи меняются один за другим: степи, леса, песчаные дюны, скалы и безграничность Байкала!
Мы едем мимо мыса Кобылья голова — по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала, мы видели его с другой стороны — с нашей базы отдыха.
Существует легенда о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе;
Далее проезжаем мыс Хоргой — здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.
А на перевале — обо в честь эжина — духа перевала.
Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.
Через некоторое время перед нами появляется лес и поселок, а слева открывается чудесный вид на «визитную карточку Байкала», одну из девяти Святынь Азии — мыс Бурхан или скалу Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.
Проезжая через лес, мы непременно остановимся в зарослях багульника, чтоб полюбоваться этой красотой и сделать потрясающие кадры.
Урочище Песчаное — миниатюра известной Бухты Песчаная.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.
Саган-Хушун — «белый мыс» — чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
После треккинга до мыса Хобой — у нас будет Байкальский пикник с ухой.
А затем еще одно, не менее прекрасное место — мыс Шунтэ.
Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.
А теперь в обратный путь!
Гид: да. Питание: завтрак, обед – пикник, ужин. Транспорт: УАЗ.
Рассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в Иркутск
Очень ранний подъем.
Кофе и выпечка на рассвете с великолепным видом на Байкал – чудесный завтрак!
Одеваемся потеплее, утром в это время прохладно, и отправляемся на встречу солнцу!
Рассвет – волшебное время суток, природа просыпается, все вокруг оживает, мягкий солнечный свет озаряет и согревает все вокруг, отражаясь в водах Байкала!
Возвращаемся на базу отдыха, отдых, можно еще немного поспать.
Сегодня мы будем прощаться с Байкалом, дни были такими яркими, насыщенными и активными, но прежде, чем отправляться в город, расслабимся в нашей баньке.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями.
Бокальчик охлажденного шампанского дополнит полноту ощущений!
Обедаем и отправляемся в Иркутск.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|1-номестное
|61 750
|77 750
Варианты проживания
Экоотель Мир Байкала
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Отель Baikal Forest 4
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1-3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
- 1-3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутску, знакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая ордасафари по Тажеранским степямпикник с самоваром и напиткамицелодневный тур на Ольхон до мыса Хобойзавтрак-пикник на рассвете
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Знакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая орда
- Сафари по Тажеранским степям
- Пикник с самоваром и напитками
- Целодневный тур на Ольхон до мыса Хобой
- Завтрак-пикник на рассвете
- Баня
- Сопровождение гидом
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.