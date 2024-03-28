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все супер. Спасибо вам огромное! Мы обязательно еще сгоняем с вами ĸуда-нибудь, но - вначале надо похудеть. Мы сели на диету (у меня тут смайлиĸов на ĸомпе нет, но если бы я их использовала - они бы все были счастливые и довольные). Спасибо еще раз за незабываемые впечатления!!! Процветания вам! И до новых встреч.