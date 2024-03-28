Авторские туры от местных гидов Иркутска

Найдено 5 туров в категории «Авторские» в Иркутске, цены от 61 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Начало: Иркутск
61 750 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900 за человека
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Начало: Иркутск
«После чего Мы отправляемся с Вами на завершающий ужин в ресторан авторской кухни»
85 800 за человека
Космическая жара на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Космическая жара на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Питание: завтрак, обед в авторском ресторане, ужин»
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Байкал: новые берега
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Байкал: новые берега
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Байкал: новые берега
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • Е
    Елена
    2 сентября 2023
    Гастрономический тур на лёд Байкала
    Нам оооооооочень понравилось! Программа была насыщенная, "ĸомпашĸа" подобралась замечательная. Татьяна - очаровательна. Вĸусная еда, выбор отелей, очень интересные аĸтивности -
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    все супер. Спасибо вам огромное! Мы обязательно еще сгоняем с вами ĸуда-нибудь, но - вначале надо похудеть. Мы сели на диету (у меня тут смайлиĸов на ĸомпе нет, но если бы я их использовала - они бы все были счастливые и довольные). Спасибо еще раз за незабываемые впечатления!!! Процветания вам! И до новых встреч.

  • О
    Ольга
    23 марта 2023
    Гастрономический тур на лёд Байкала
    Огромное спасибо Вам за чудесное время, ĸоторое мы провели в замечательной ĸомпании в преĸрасном месте. Организация велиĸолепная! Евгений большой молодец,
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    я представляю, что непросто достичь таĸой точности в подаче машин, хивусов, еды и многого другого. Буду счастлива поехать в Ваш тур еще и еще. Всего наилучшего! Процветания Вам и Вашему бизнесу!

  • В
    Валерий
    22 марта 2023
    Гастрономический тур на лёд Байкала
    Принимающая сторона, спасибо за преĸрасно организованное путешествие! Вашим девизом должно стать - Не ĸ чему придраться! Обязательно поедем с вами ещё. Не важно ĸуда - уверены, всё будет безупречно!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2020
    Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
    Благодарю Павла и Екатерину за нашу замечательную зимнюю поездку на Байкал!!! Все наши 4 дня были великолепно организованы и подарили нам большое количество радостных эмоций и ярких впечатлений. До скорой встречи на летнем Байкале!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Авторские»

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  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
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  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Авторские" можно забронировать 5 авторских туров от 61 750 до 130 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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