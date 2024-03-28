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Авторский тур
5 дней
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Начало: Иркутск
61 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Начало: Иркутск
«После чего Мы отправляемся с Вами на завершающий ужин в ресторан авторской кухни»
85 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Космическая жара на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Питание: завтрак, обед в авторском ресторане, ужин»
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Байкал: новые берегаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ЕЕлена2 сентября 2023Нам оооооооочень понравилось! Программа была насыщенная, "ĸомпашĸа" подобралась замечательная. Татьяна - очаровательна. Вĸусная еда, выбор отелей, очень интересные аĸтивности -
- ООльга23 марта 2023Огромное спасибо Вам за чудесное время, ĸоторое мы провели в замечательной ĸомпании в преĸрасном месте. Организация велиĸолепная! Евгений большой молодец,
- ВВалерий22 марта 2023Принимающая сторона, спасибо за преĸрасно организованное путешествие! Вашим девизом должно стать - Не ĸ чему придраться! Обязательно поедем с вами ещё. Не важно ĸуда - уверены, всё будет безупречно!
- ИИрина15 ноября 2020Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на БайкалеБлагодарю Павла и Екатерину за нашу замечательную зимнюю поездку на Байкал!!! Все наши 4 дня были великолепно организованы и подарили нам большое количество радостных эмоций и ярких впечатлений. До скорой встречи на летнем Байкале!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Авторские»
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