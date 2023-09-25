Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Групповой тур в Иркутске

Знакомство с Байкалом

5
3 отзыва
Оставьте городские заботы и окунитесь в мир природы, красоты и свободы. Визитные карточки Байкала – Ольхон и Листвянка в одном туре. Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием.

Вы посетите музей Тальцы и нерпинарий, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, мыс Любви, загадочный остров Огой. Добро пожаловать на Байкал.
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Ближайшие даты:
1
июн
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июн
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июн
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Что вас ожидает:

Ольхон
Ольхон
Своими глазами увидим главные достопримечательности этого загадочного острова
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Совершим поездку по самой живописной железной дороге
Байкальский музей
Байкальский музей
Посетим единственный в России музей одного озера и познакомимся с уникальной экосистемой Байкала
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Нас ждет экскурсия в архитектурно-этнографический музей "Тальцы", в котором мы познакомимся с культурой народов Прибайкалья
Водное путешествие
Водное путешествие
На катере отправимся на остров Огой к буддийской Ступе просветления

Программа тура по дням

1 день

Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.

Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы».

После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.

Обед.

Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.

Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.

А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

Питание включено: обед.

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2 день

Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.

Из Листвянки на пароме мы переправляемся в порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.

Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.

По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.

Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.

Питание включено: завтрак и обед.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Остров Ольхон, мыс Бурхан

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска).

По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.

Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.

Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.

Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.

После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.

Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.

После прогулки возвращаемся в отель на ужин.

Питание включено: завтрак и ужин.

Остров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс Бурхан
4 день

Мыс Хобой

Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.

Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.

Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.

Узуры – единственное место на севере, где есть спуск к берегу.

Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку (не входит в стоимость).

Вечером (в 17–18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день

Водная прогулка на остров Огой

Продолжаем наше путешествие!

Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.

Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.

На острове установлена буддийская Ступа просветления.

По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.

Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

Вечером возвращение на Ольхон.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Водная прогулка на остров ОгойВодная прогулка на остров ОгойВодная прогулка на остров ОгойВодная прогулка на остров Огой
6 день

Возвращение в Иркутск

Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.

За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.

После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км, время в пути около 6 часов).

Окончание программы в центре Иркутска, прибытие ориентировочно с 16 до 19 часов (сквер им. Кирова).

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в пос. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

ДатыСтандарт
1-6 июня, 15-20 июня, 22-27 августа,7-12 сентября
73 500
29 июня - 4 июля, 4-9 июля, 11-16 июля, 18-23 июля, 25-30 июля, 1-6 августа, 8-13 августа, 15-20 августа
75 500
Доплата за одноместное размещение13 000

Стандартный вариант тура включает:

  • гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере);
  • гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере);
  • Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере).

Подробности о размещении в гостиницах в Иркутске и Листвянке уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь» или аналогичная

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

Отель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичная

Гостиница «Ангара» или аналогичная

1 ночь

Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.

В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.

Гостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичная

Мини-отель «Байкал» (Эконом)

3 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)

Мини-отель «Байкал» (Стандарт)

3 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Питание по программе: 1 день – обед 2 день – завтрак и обед 3 день – завтрак и ужин 4 и 5 дни – завтрак, обед-пикник и ужин 6 день – завтрак
  • Экскурсия в музей «Тальцы»
  • Билеты в Байкальский музей
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Экскурсия на о. Огой
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск около 16.00-19:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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25 сен 2023
Самые положительные эмоции.
Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.Самые положительные эмоции.
Е
24 сен 2023
Тур "Знакомство с Байкалом" очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид профессионал своего дела, замечательный рассказчик.
Тур &quot;Знакомство с Байкалом&quot; очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид ЛеонидТур &quot;Знакомство с Байкалом&quot; очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид
Н
25 авг 2023
Впечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник на природе и катере - просто пальчики оближешь. Люди добрые, отзывчивые - как будто в гостях побывал. Спасибо огромное всем организаторам и исполнителям тура.
Впечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник на

Тур входит в следующие категории Иркутска

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