Знакомство с Байкалом
Вы посетите музей Тальцы и нерпинарий, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, мыс Любви, загадочный остров Огой. Добро пожаловать на Байкал.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей
Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.
Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы».
После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.
Обед.
Размещение в гостинице.
После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.
Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.
После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.
А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
Питание включено: обед.
Кругобайкальская железная дорога
Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Из Листвянки на пароме мы переправляемся в порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.
Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.
Питание включено: завтрак и обед.
Остров Ольхон, мыс Бурхан
Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска).
По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.
Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.
Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.
Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.
Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Питание включено: завтрак и ужин.
Мыс Хобой
Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.
Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.
Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.
Узуры – единственное место на севере, где есть спуск к берегу.
Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку (не входит в стоимость).
Вечером (в 17–18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Водная прогулка на остров Огой
Продолжаем наше путешествие!
Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.
На острове установлена буддийская Ступа просветления.
По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.
Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Возвращение в Иркутск
Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.
За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км, время в пути около 6 часов).
Окончание программы в центре Иркутска, прибытие ориентировочно с 16 до 19 часов (сквер им. Кирова).
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в пос. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Даты
|Стандарт
1-6 июня, 15-20 июня, 22-27 августа,7-12 сентября
|73 500
29 июня - 4 июля, 4-9 июля, 11-16 июля, 18-23 июля, 25-30 июля, 1-6 августа, 8-13 августа, 15-20 августа
|75 500
|Доплата за одноместное размещение
|13 000
Стандартный вариант тура включает:
- гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере);
- гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере);
- Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере).
Подробности о размещении в гостиницах в Иркутске и Листвянке уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Крестовая Падь» или аналогичная
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.
В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.
Мини-отель «Байкал» (Эконом)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Мини-отель «Байкал» (Стандарт)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансферы по программе
- Проживание, указанное в программе
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе: 1 день – обед 2 день – завтрак и обед 3 день – завтрак и ужин 4 и 5 дни – завтрак, обед-пикник и ужин 6 день – завтрак
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Билеты в Байкальский музей
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Экскурсия на мыс Хобой
- Экскурсия на о. Огой
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Какие скидки есть в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск около 16.00-19:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.