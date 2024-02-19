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гулять, смеяться, купаться, считать ночью звезды, и наслаждаться временем, проведенным вместе, вдали от гаджетов и повседневной рутины. Программа составлена так, чтобы дети и взрослые много гуляли, но не устали. Багаж перевозит катер, не нужно тащить вещи на себе. Кемпинг разбивают гиды, вы принимаете участие по мере сил и желания. Ночевка в палатке сменяется отдыхом в коттедже со всеми удобствами. На каждый день у нас запланированы яркие впечатления и новые локации.



Этот тур создан, чтобы подарить вашим детям любовь к походам и укрепить семейные связи между разными поколениями.



Тур проводится для готовых групп от трех человек в любой день под запрос в период с июня по сентябрь.