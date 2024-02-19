Здесь можно научиться ставить палатки, заготавливать дрова, разводить костры, собирать грибы и ягоды.
Вы будете много
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Большое Голоустное
08:00–09:00 Встреча группы с гидом.
09:00–10:00 Завтрак в кафе.
10:00–12:30 Экскурсия по Иркутску, катание на колесе обозрения (при скорости ветра не более 15 м/с).
12:30–15:00 Трансфер на автомобиле до поселка Большое Голоустное.
15:00–16:30 Заселение в эко-отель «Улигер», обед в ресторане с видом на Байкал.
16:30–19:00 Ловим байкальский ветер: запускаем воздушных змеев.
Трекинг по лесной тропинке на Сухое озеро, 1,5 километра в одну сторону.
19:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
На территории есть бассейн, волейбольная площадка и ресторан.
Питание: завтрак в кофейне, обед в ресторане отеля «Улигер».
Место проживания: эко-отель Улигер, проживание в двухместных юртах. Туалет, душевая и умывальники находятся в отдельном благоустроенном корпусе.
Большое Голоустное - падь Большая Кадильная
09:00–10:00 Завтрак в отеле, выходим на маршрут.
Идём налегке, все вещи везёт катер.
10:00–13:00 Трекинг по Большой Байкальской тропе вдоль озера Байкал.
13:00–14:00 Обед на берегу.
Ланч-бокс с горячим чаем из термоса.
Загораем, отдыхаем.
14:00–16:00 Продолжение похода.
На маршруте несложный рельеф: пологие спуски и подъемы, равнина, лесные тропинки, пещеры, галечный пляж.
16:00–18:00 Прибытие на место палаточного лагеря.
Мастер-класс для всей семьи: «Как построить палаточный лагерь и приготовить полевой ужин».
18:00–19:00 Горячий ужин.
19:00 Свободное время.
Вечер интересных историй и песен на берегу озера.
Питание: завтрак в ресторане эко-отеля «Улигер», обед на берегу (ланч-боксы), ужин приготовим на костре (полевая кухня).
Размещение: палаточный лагерь со всеми удобствами. Мы организуем всё, от кружки до подушки.
20 километров трекинга вдоль Байкала.
Падь Большая Кадильная - п. Танхой (усадьба Байкальского заповедника)
09:00–10:00 Походный завтрак с видом на Байкал.
10:00–11:00 Время отправляться на другой берег!
Вы пересечете Байкал на быстроходном катере и окажетесь в поселке Танхой.
11:00–11:15 Трансфер на микроавтобусе к Центральной усадьбе Байкальского заповедника.
11:15–16:45 Прогулка по эко-тропе, маршрут идёт через тайгу, к водопаду на реке Осиновка.
На пути будет стоянка в зимовье.
Здесь организован обед в ланч-боксах и лесной чай на костре.
У водопада можно искупаться в горной речке.
16:45–17:00 Трансфер на микроавтобусе к визит-центру «Байкал Заповедный».
17:00–19:00 Интерактивная экскурсия в визит-центре.
Увлекательные факты об озере Байкал и Прибайкалье.
19:30 Заселение в гостевой дом «Окнами на Байкал».
Ужин, свободное время.
Питание: завтрак (полевая кухня), обед (ланч-бокс), ужин (в гостевом доме).
Размещение: коттедж «Окнами на Байкал», двухместные благоустроенные номера категории «Стандарт» с видом на Байкал.
П. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - Иркутск
08:00–09:00 Завтрак в коттедже «Окнами на Байкал».
09:00–11:30 Отправляемся на микроавтобусе к южному берегу Байкала.
Живописная дорога с серпантинами.
11:30–12:30 Выходим на ж/д станции Тёмная падь и спускаемся к озеру Байкал по сказочной лесной тропинке.
Здесь проходит знаменитая Кругобайкальская железная дорога.
12:30–13:30 Обедаем на берегу озера.
13:30–14:30 Отправляемся на экскурсию в культурно-выставочный центр Рерихов, где сохранились уникальные картины.
14:30–16:30 Заключительный трекинг пройдет вдоль КБЖД до поселка Култук.
16:30–18:30 Возвращение в Иркутск на микроавтобусе, заселение в отель.
Питание: завтрак (гостевой дом), обед-пикник.
Размещение: Baikal Forest Hotel, двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс».
Отъезд домой
Завтрак в гостинице.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в проживание в:
- в эко-отеле «Улигер» (поселок Большое Голоустное), двухместная юрта (неблагоустроенная, удобства в отдельном блоке), 1 ночь;
- в палаточном лагере (мыс Большой Кадильный), двухместные палатки, 1 ночь;
- в коттедже «Окнами на Байкал», двухместные благоустроенные номера категории «Стандарт», 1 ночь;
- в Baikal Forest Hotel (Иркутск) двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс», 1 ночь;
Стоимость тура в расчете на 1 гостя:
- при группе 3: 185 000 рублей;
- при группе 4: 145 500 рублей;
- при группе 5: 120 000 рублей;
- при группе 6: 105 000 рублей.
Тур проводится для индивидуальных групп (семей, друзей) в даты под запрос в период с июня по сентябрь.
Варианты проживания
Эко-отель «Улигер»
Юрты расположены в 150 м от берега Байкала. Уютное кафе на территории. Двухместные юрты, туалет, душевая и умывальники находятся в отдельном благоустроенном корпусе. В юрте: чайник, полотенца, обеденный стол, т умба стулья и диван. На территории также расположены: бассейн, ресторан с камином, баня, беседки.
Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»
- Санузел с душевой кабиной
- Предметы индивидуального пользования
- Чайные принадлежности
- Полотенца
- TV
- Фен
- Телефон для внутренней связи
- Тапочки
- Бесплатный Wi-Fi
Палаточный кемпинг
Эко-кэмп на песчаном берегу озера Байкал. Кемпинговые 2-хместные палатки: в каждой палатке – каремат и спальный мешок. На территории для вашего удобства: тент для организации питания, внутри которого есть столы и стулья; костровая зона для вечерних посиделок; гигиеническая зона: туалет и умывальники.
Отель «Baikal Forest»
- Кровать-трансформер
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайные принадлежности
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансферы согласно программе
- Питание согласно программе
- Проживание в эко-отеле «Улигер» (поселок Большое Голоустное), двухместная юрта (неблагоустроенная, удобства в отдельном блоке), 1 ночь
- Проживание в палаточном лагере (мыс Большой Кадильный), двухместные палатки, 1 ночь
- Проживание в коттедже "Окнами на Байкал", двухместные благоустроенные номера категории "Стандарт", 1 ночь
- Проживание в Baikal Forest Hotel (Иркутск) двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс», 1 ночь
- Аренда скоростного катера Yamaha FR25 по маршруту: мыс Большой Кадильный - поселок Танхой
- Рекреационные сборы Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.