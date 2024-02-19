Отцы и дети. Семейный тур на Байкале

Семейный тур на Байкал, наполненный простыми совместными занятиями. Программа подходит для взрослых и детей всех возрастов.

Здесь можно научиться ставить палатки, заготавливать дрова, разводить костры, собирать грибы и ягоды.

Вы будете много
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гулять, смеяться, купаться, считать ночью звезды, и наслаждаться временем, проведенным вместе, вдали от гаджетов и повседневной рутины. Программа составлена так, чтобы дети и взрослые много гуляли, но не устали. Багаж перевозит катер, не нужно тащить вещи на себе. Кемпинг разбивают гиды, вы принимаете участие по мере сил и желания. Ночевка в палатке сменяется отдыхом в коттедже со всеми удобствами. На каждый день у нас запланированы яркие впечатления и новые локации.

Этот тур создан, чтобы подарить вашим детям любовь к походам и укрепить семейные связи между разными поколениями.

Тур проводится для готовых групп от трех человек в любой день под запрос в период с июня по сентябрь.

5
3 отзыва
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Прогулка Байкальскими тропами
Прогулка Байкальскими тропами
Совершим трекинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе
Утро на берегу Байкала
Утро на берегу Байкала
Встретим рассвет в уютном кемпинге на самом берегу великого озера
Ночевка в юрте
Ночевка в юрте
Одну ночь мы проведем в самой настоящей юрте эко-отеля
Время с семьей
Время с семьей
Проведем отлично время в кругу самых близких и дорогих в индивидуальном путешествии

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Большое Голоустное

08:00–09:00 Встреча группы с гидом.

09:00–10:00 Завтрак в кафе.

10:00–12:30 Экскурсия по Иркутску, катание на колесе обозрения (при скорости ветра не более 15 м/с).

12:30–15:00 Трансфер на автомобиле до поселка Большое Голоустное.

15:00–16:30 Заселение в эко-отель «Улигер», обед в ресторане с видом на Байкал.

16:30–19:00 Ловим байкальский ветер: запускаем воздушных змеев.

Трекинг по лесной тропинке на Сухое озеро, 1,5 километра в одну сторону.

19:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

На территории есть бассейн, волейбольная площадка и ресторан.

Питание: завтрак в кофейне, обед в ресторане отеля «Улигер».

Место проживания: эко-отель Улигер, проживание в двухместных юртах. Туалет, душевая и умывальники находятся в отдельном благоустроенном корпусе.

Иркутск - Большое ГолоустноеИркутск - Большое ГолоустноеИркутск - Большое ГолоустноеИркутск - Большое Голоустное
2 день

Большое Голоустное - падь Большая Кадильная

09:00–10:00 Завтрак в отеле, выходим на маршрут.

Идём налегке, все вещи везёт катер.

10:00–13:00 Трекинг по Большой Байкальской тропе вдоль озера Байкал.

13:00–14:00 Обед на берегу.

Ланч-бокс с горячим чаем из термоса.

Загораем, отдыхаем.

14:00–16:00 Продолжение похода.

На маршруте несложный рельеф: пологие спуски и подъемы, равнина, лесные тропинки, пещеры, галечный пляж.

16:00–18:00 Прибытие на место палаточного лагеря.

Мастер-класс для всей семьи: «Как построить палаточный лагерь и приготовить полевой ужин».

18:00–19:00 Горячий ужин.

19:00 Свободное время.

Вечер интересных историй и песен на берегу озера.

Питание: завтрак в ресторане эко-отеля «Улигер», обед на берегу (ланч-боксы), ужин приготовим на костре (полевая кухня).

Размещение: палаточный лагерь со всеми удобствами. Мы организуем всё, от кружки до подушки.

20 километров трекинга вдоль Байкала.

Большое Голоустное - падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное - падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное - падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное - падь Большая Кадильная
3 день

Падь Большая Кадильная - п. Танхой (усадьба Байкальского заповедника)

09:00–10:00 Походный завтрак с видом на Байкал.

10:00–11:00 Время отправляться на другой берег!

Вы пересечете Байкал на быстроходном катере и окажетесь в поселке Танхой.

11:00–11:15 Трансфер на микроавтобусе к Центральной усадьбе Байкальского заповедника.

11:15–16:45 Прогулка по эко-тропе, маршрут идёт через тайгу, к водопаду на реке Осиновка.

На пути будет стоянка в зимовье.

Здесь организован обед в ланч-боксах и лесной чай на костре.

У водопада можно искупаться в горной речке.

16:45–17:00 Трансфер на микроавтобусе к визит-центру «Байкал Заповедный».

17:00–19:00 Интерактивная экскурсия в визит-центре.

Увлекательные факты об озере Байкал и Прибайкалье.

19:30 Заселение в гостевой дом «Окнами на Байкал».

Ужин, свободное время.

Питание: завтрак (полевая кухня), обед (ланч-бокс), ужин (в гостевом доме).

Размещение: коттедж «Окнами на Байкал», двухместные благоустроенные номера категории «Стандарт» с видом на Байкал.

Водный переход – 45 километров, трекинг – 12 километров.
4 день

П. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - Иркутск

08:00–09:00 Завтрак в коттедже «Окнами на Байкал».

09:00–11:30 Отправляемся на микроавтобусе к южному берегу Байкала.

Живописная дорога с серпантинами.

11:30–12:30 Выходим на ж/д станции Тёмная падь и спускаемся к озеру Байкал по сказочной лесной тропинке.

Здесь проходит знаменитая Кругобайкальская железная дорога.

12:30–13:30 Обедаем на берегу озера.

13:30–14:30 Отправляемся на экскурсию в культурно-выставочный центр Рерихов, где сохранились уникальные картины.

14:30–16:30 Заключительный трекинг пройдет вдоль КБЖД до поселка Култук.

16:30–18:30 Возвращение в Иркутск на микроавтобусе, заселение в отель.

Питание: завтрак (гостевой дом), обед-пикник.

Размещение: Baikal Forest Hotel, двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс».

Трекинг – 13 км, автомобильный переезд – 226 км.
П. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - ИркутскП. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - ИркутскП. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - ИркутскП. Танхой - д. Тёмная падь - д. Старая Ангасолка - с. Култук - Иркутск
5 день

Отъезд домой

Завтрак в гостинице.

Отъезд.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в проживание в:

  • в эко-отеле «Улигер» (поселок Большое Голоустное), двухместная юрта (неблагоустроенная, удобства в отдельном блоке), 1 ночь;
  • в палаточном лагере (мыс Большой Кадильный), двухместные палатки, 1 ночь;
  • в коттедже «Окнами на Байкал», двухместные благоустроенные номера категории «Стандарт», 1 ночь;
  • в Baikal Forest Hotel (Иркутск) двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс», 1 ночь;

Стоимость тура в расчете на 1 гостя:

  • при группе 3: 185 000 рублей;
  • при группе 4: 145 500 рублей;
  • при группе 5: 120 000 рублей;
  • при группе 6: 105 000 рублей.

Тур проводится для индивидуальных групп (семей, друзей) в даты под запрос в период с июня по сентябрь.

Варианты проживания

Эко-отель «Улигер»

1 ночь

Юрты расположены в 150 м от берега Байкала. Уютное кафе на территории. Двухместные юрты, туалет, душевая и умывальники находятся в отдельном благоустроенном корпусе. В юрте: чайник, полотенца, обеденный стол, т умба стулья и диван. На территории также расположены: бассейн, ресторан с камином, баня, беседки.

Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»Эко-отель «Улигер»

Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

1 ночь
ГК находится всего в 50 метрах от Байкала.
Номер в гостевом доме:
  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

Палаточный кемпинг

1 ночь

Эко-кэмп на песчаном берегу озера Байкал. Кемпинговые 2-хместные палатки: в каждой палатке – каремат и спальный мешок. На территории для вашего удобства: тент для организации питания, внутри которого есть столы и стулья; костровая зона для вечерних посиделок; гигиеническая зона: туалет и умывальники.

Палаточный кемпингПалаточный кемпинг

Отель «Baikal Forest»

1 ночь
Отель построен по всем международным стандартам. Центр города, 10 минут до аэропорта, 10 минут до ж/д вокзала. Ресторан.
Номер Делюкс:
  • Кровать-трансформер
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайные принадлежности
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание согласно программе
  • Проживание в эко-отеле «Улигер» (поселок Большое Голоустное), двухместная юрта (неблагоустроенная, удобства в отдельном блоке), 1 ночь
  • Проживание в палаточном лагере (мыс Большой Кадильный), двухместные палатки, 1 ночь
  • Проживание в коттедже "Окнами на Байкал", двухместные благоустроенные номера категории "Стандарт", 1 ночь
  • Проживание в Baikal Forest Hotel (Иркутск) двухместные благоустроенные номера категории «Делюкс», 1 ночь
  • Аренда скоростного катера Yamaha FR25 по маршруту: мыс Большой Кадильный - поселок Танхой
  • Рекреационные сборы Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

ПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыСемейные

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