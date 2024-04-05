Прогулка на теплоходе Восход: путешествие по Ангаре в Иркутске
Катание на теплоходе. Важно! Дети до 5 лет без предоставления места.
Описание
Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Тальцы – Иркутск.
Ответы на вопросы
Что входит
- Экскурсионное обслуживание Проезд на теплоходе "Восход" Билет в музей Тальцы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 11:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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