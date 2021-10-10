Что вас ожидает

Иркутск обзорно

День начнется с исторического центра Иркутска, где мы поговорим об освоении своенравной Сибири и посмотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19 вв. Вы сделаете отличные фото с резными наличниками, попутно погружаясь с славянскую мифологию. А по пути на Байкал я поделюсь парой забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории

Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру! Здесь вас ждут постройки, привезенные из разных уголков края: жилища тофаларов, эвенков, бурят. Я расскажу о быте местных коренных народов и русских сибиряков. Гулять будем в комфортном темпе, ощутим атмосферу и подышим воздухом березовой рощи.

Сибирское море Байкал

В поселке Листвянка вы, наконец, увидите озеро и пополните свои знания о нем в Байкальском музее или под открытым небом, в локации с дивным пейзажным видом. Мы взглянем на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше за лучшими кадрами, а потом спустимся к кромке воды и под конец заглянем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Музей Тальцы — 250 руб. с человека

Байкальский музей (по желанию) — от 310 до 370 руб. с человека

Питание в кафе/ресторане

По желанию кресельный подъемник на смотровую площадку (400 руб. ) либо можно бесплатно пройти 20 минут по асфальтированной тропе

Как проходит экскурсия