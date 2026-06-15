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Иркутск и Байкал за 8 часов

Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы и встретитесь с Байкалом. Программа насыщена увлекательными рассказами и возможностью сделать отличные фото.

Погружение в славянскую мифологию, знакомство с бытом коренных народов и сибиряков, а также виды на озеро Байкал оставят незабываемые впечатления
5
91 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🏛️ Посещение исторических и этнографических музеев
  • 🌲 Прогулка по березовой роще
  • 🏞️ Виды на озеро Байкал и Шаман-камень
  • 🍴 Вкусные сувениры с рыбного рынка

Лучшее время для посещения

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июн
июл
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Лучшее время для экскурсии «Иркутск и Байкал за 8 часов» - летние месяцы, когда природа Сибири расцветает, а прогулки на свежем воздухе наиболее комфортны. В это время можно насладиться видами Байкала и исторического центра Иркутска в полной мере.

Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно изучать достопримечательности и наслаждаться атмосферой без суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов

Что можно увидеть

  • Исторический центр Иркутска
  • Музей Тальцы
  • Озеро Байкал
  • Байкальский музей
  • Шаман-камень
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Иркутск обзорно

День начнется с исторического центра Иркутска, где мы поговорим об освоении своенравной Сибири и посмотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19 вв. Вы сделаете отличные фото с резными наличниками, попутно погружаясь с славянскую мифологию. А по пути на Байкал гид поделится парой забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории

Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру! Здесь вас ждут постройки, привезенные из разных уголков края: жилища тофаларов, эвенков, бурят. Мы расскажем о быте местных коренных народов и русских сибиряков. Гулять будем в комфортном темпе, ощутим атмосферу и подышим воздухом березовой рощи.

Сибирское море Байкал

В поселке Листвянка вы, наконец, увидите озеро и пополните свои знания о нем в Байкальском музее или под открытым небом, в локации с дивным пейзажным видом. Мы взглянем на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше за лучшими кадрами, а потом спустимся к кромке воды и под конец заглянем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Музей Тальцы — 250 руб. с человека
  • Байкальский музей (по желанию) — от 400 до 600 руб. с человека
  • Питание в кафе/ресторане
  • По желанию кресельный подъемник на смотровую площадку (400 руб.) либо можно бесплатно пройти 20 минут по асфальтированной тропе

Как проходит экскурсия

  • На комфортном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Гид встретит вас у вашего отеля в Иркутске и привезет обратно
  • Программу можно адаптировать в зависимости от ваших пожеланий — будем смотреть только то, что действительно вам интересно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 564 туристов
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях нашей команды мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом. Но самое главное, мы покажем вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
2
3
2
1
Т
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный материал с историческими данными (фото, карты, статьи). Очень приятная и внимательная девушка, отнеслась к нам с пониманием и заботой, что довольно редко встретишь на экскурсиях. Спасибо огромное!!!
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный
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А
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась интересными фактами, но и увлекала увлекательными историями.

Маршрут был тщательно продуман, нас забрали прямо из
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гостинице, мы посетили самые живописные места и узнали много нового о культуре и традициях региона. Время пролетело незаметно, и каждая остановка оставляла яркие впечатления.

Также хочу отметить комфортный транспорт и дружелюбную атмосферу. Это был отличный способ провести день и расширить свой кругозор, тк мы всего прилетели на пару дней. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить максимум от своего путешествия!!! Елена еще раз огромное вам спасибо! Ваши бортпроводники:)

Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась
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О
Ездили на экскурсию в Листвянку с гидом Натальей. Остались очень довольны!
Наталья — грамотный, внимательный и очень терпеливый гид. Интересно рассказывает об истории Байкала, Иркутска и местных традициях, отвечает на вопросы
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и делает это легко и увлекательно. Во время экскурсии никто никого не торопил — было достаточно времени и полюбоваться видами, и сделать фотографии, и просто насладиться атмосферой Байкала.
Отдельно хочется отметить, что Наталья — уверенный и аккуратный водитель. Поездка прошла спокойно и комфортно, что особенно важно на длительных маршрутах.
Спасибо Наталье за прекрасный день, интересную экскурсию и тёплую атмосферу! Благодаря таким людям путешествие оставляет самые приятные воспоминания. С удовольствием рекомендуем экскурсии с Натальей всем, кто хочет познакомиться с Байкалом и его окрестностями.

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И
Ездили на экскурсию на Байкал с Тамарой. Очень веселый и прфессиональный гид. Она адаптировала программу конкретно для нас, и предложила все варианты куда можем заехать, чтобы успеть по времени. Получилась приятная поездка, мы очень довольны.
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Д
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
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Татьяна
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там же поднялись на смотровую площадку, с которой открываются прекрасные виды на Ангару😍 Попробовали покататься
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на групповых традиционных лыжах, покатались с горки и многое другое… После заехали на местный рыбный рыночек, рыба свежая без примесей - берите, не пожалеете! Елена завезла в кафе неподалеку, где испробовали местный стилизованный десерт с брусникой - шаман камень. Так что и здешние лакомства испробуете💯

Стоит отметить и часть экскурсии по городу, многое узнали об истории, местных жителях, современном состоянии города.

Наш вердикт - однозначно остались довольны. Выбирайте эту команду - не пожалеете! Теперь Иркутск один из любимых городов в списке посещённых 😍😉

Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там+1
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там
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