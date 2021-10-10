Иркутск и Байкал за 8 часов

Открыть историю города, узнать о коренных народах в музее Тальцы и налюбоваться озером-морем

5
12 отзывов
Приготовьтесь к очень насыщенной программе и увлекательным рассказам! За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы.

И разумеется, встретитесь с Байкалом — прикоснетесь к озеру и ощутите его величие с высоты.
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов
Иркутск и Байкал за 8 часов

Что вас ожидает

Иркутск обзорно

День начнется с исторического центра Иркутска, где мы поговорим об освоении своенравной Сибири и посмотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19 вв. Вы сделаете отличные фото с резными наличниками, попутно погружаясь с славянскую мифологию. А по пути на Байкал я поделюсь парой забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории

Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру! Здесь вас ждут постройки, привезенные из разных уголков края: жилища тофаларов, эвенков, бурят. Я расскажу о быте местных коренных народов и русских сибиряков. Гулять будем в комфортном темпе, ощутим атмосферу и подышим воздухом березовой рощи.

Сибирское море Байкал

В поселке Листвянка вы, наконец, увидите озеро и пополните свои знания о нем в Байкальском музее или под открытым небом, в локации с дивным пейзажным видом. Мы взглянем на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше за лучшими кадрами, а потом спустимся к кромке воды и под конец заглянем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Музей Тальцы — 250 руб. с человека
  • Байкальский музей (по желанию) — от 310 до 370 руб. с человека
  • Питание в кафе/ресторане
  • По желанию кресельный подъемник на смотровую площадку (400 руб. ) либо можно бесплатно пройти 20 минут по асфальтированной тропе

Как проходит экскурсия

  • На комфортном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Я встречу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно
  • Программу можно адаптировать в зависимости от ваших пожеланий — будем смотреть только то, что действительно вам интересно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом, поэтому уверен, что мы найдем с вами большое количество самых разнообразных тем для разговора. Но самое главное, я покажу вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.
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12 реальных отзывов от туристов

Анастасия
10 окт 2021
Отличный водитель, превосходный рассказчик и просто воспитанный молодой человек:)

Доверила ему свой день рождения - и не ошиблась.

Все ваши пожелания будут учтены, голодными и грустными точно не останетесь. Владислав знает ответ на любой вопрос - краеведение, биология, география, история в целом и история Байкала, и где можно заказать кофе в большом стакане:) Благодаря такому подходу к концу программы начинаешь чувствовать Иркутск своей малой родиной. Встреча в аэропорту показывает - меня здесь точно ждали.

Лучшие обзорные площадки и богатые впечатления за один день. Сведений столько, что вечером я постаралась все записать, чтобы не забыть. Чувствуется, что рассказано с любовью.

Рекомендую Владислава всем гостям Иркутской области, и надеюсь на новую встречу в будущем году! Буду с группой)
А
10 окт 2021
Людей, занимающихся ‘свои’ делом всегда заметно: по их искреннему интересу, желанию донести информацию до слушателя, постоянному саморазвитию.
Все это точно относится и к Владу.

Хотите за один день узнать, что было на месте нынешнего парламента Иркутской области, как называются 4 столба в бурятской юрте, чем питается и на сколько минут может задержать дыхание нерпа, как образовался Байкал и послушать легенду о Шаман-камне? Вам точно к нему.

Но приготовьтесь, единиц информации будет столько, что иногда захочется достать блокнот.

Я был очень приятно впечатлён эрудированностью и познаниями Влада об истории Иркутска, Байкала и окружающих территорий.

Экскурсия очень насыщенная, картинка меняется часто: не успеваешь перевести дух, а ты уже в новой локации.
Организация на отличном уровне, мы все обговорили заранее и скорректировали программу под мои предпочтения.

День пролетел за секунду, а впечатлений оставил вагон!

Большое спасибо.
С радостью рекомендую Влада и надеюсь на новые встречи!
О
24 сен 2021
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни)
Владислав потрясающий гид, очень интересно слушать его рассказы!
Забрал сразу из аэропорта, подстроил программу под мои нужды)
Было увлекательно и невероятно красиво)
Спасибо что помогли осуществить мечту и увидеть Байкал своими глазами!
Елена
22 сен 2021
Спасибо огромное нашему гиду за замечательно проведенное время. Очень интересно. информативно, доброжелательно. Учел все наши пожелания. Было здОрово!
И
19 сен 2021
Очень грамотный молодой человек, отлично провёл экскурсию, находу подстраиваясь под наши интересы, всем рекомендую!
В
14 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, грамотно спланирована. Гид Владислав рассказал много интересного о городе, показал исторические места. За один день мы оказались в нескольких локациях - от внутригородской архитектуры Иркутска до живописных пейзажей Листвянки. Мы посетили посёлок Тальцы, где осмотрели деревянное зодчество, пообедали в местной колоритной таверне. Владислав нас не торопил, обо всем рассказывал. Легенды о Байкале просто потрясающие. Большое спасибо Владиславу за ненавязчивость, краткость и точность подачи информации. Нас утром забрали из гостиницы и вечером привезли туда же. Немного замёрзли, но это уже погода - холодный ветер. Если поедете в сентябре - берите тёплую одежду. Буду рекомендовать экскурсию и гида друзьям!
л
12 сен 2021
Заказывали экскурсию Иркутск - Байкал на 9 сентября, гид был Владислав, нам очень понравился: рассказ, маршрут, заинтересованность самого гида. Также стоит заметить, что гид является хорошим водителем и очень аккуратно водит автомобиль. Владислав подстраивается под ситуацию и ваше пожелание. Не заметили, как прошел целый день за увлекательной экскурсией. Всем советуем!
В
8 сен 2021
Все понравилось, отличный компромисс между историей и современностью.
Владислав отличный рассказчик! Не давал скучать в пути!
М
2 сен 2021
В середине августа мы вдвоем с молодым человеком отправились на Байкал, где мы провели необыкновенный, очень интересный первый день с Владом! Влад нас встретил сразу по прилету в аэропорту Иркутска, отдельная благодарность!:) мы гуляли и катались по Иркутску, Влад рассказал безумно много интересных фактов о городе, районе, самом озере Байкал и, конечно, показал уютные и вкусные кофейни и другие места в городе. Побывали в Тальцах, Влад в деталях рассказал нам о жизни в другое время, было очень увлекательно! В заключении погуляли по Листвянке и полакомились самыми вкусными позами за нашу поездку 😁 Что было самым важным это то, что Влад знал ответ на любой наш вопрос, а их было очень много и мы смогли так быстро найти общий язык! И в конце дня Влад даже успел буквально нас спасти, когда нам очень нужна была его помощь:) огромное спасибо за такие приключения и невероятный день! Очень надеемся, что скоро приедем в зимнее время😊
Е
2 сен 2021
Замечательная экскурсия! Влад очень доброжелательный и ответственный гид!
Е
18 авг 2021
Владислав очень интересный и эрудированный молодой человек. Задавайте любые вопросы, на всякий он знает ответ. И историк, и географ, и биолог, и краевед, и прекрасный собеседник. Доброжелателен и отзывчив. Корректирует экскурсию по вашим запросам и интересам. Очень хорошо, приятно и познавательно провели время. Даже постоянный дождь не омрачил нашего путешествия. Спасибо Владиславу. Однозначно рекомендуем отправиться в познавательную поездку вместе с ним.
Г
11 авг 2021
Влад - комфортный гид. Всё понравилось. Успехов вам!

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