Лучшее время для экскурсии «Иркутск и Байкал за 8 часов» - летние месяцы, когда природа Сибири расцветает, а прогулки на свежем воздухе наиболее комфортны. В это время можно насладиться видами Байкала и исторического центра Иркутска в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно изучать достопримечательности и наслаждаться атмосферой без суеты.

За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы и встретитесь с Байкалом. Программа насыщена увлекательными рассказами и возможностью сделать отличные фото. Погружение в славянскую мифологию, знакомство с бытом коренных народов и сибиряков, а также виды на озеро Байкал оставят незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иркутск обзорно

День начнется с исторического центра Иркутска, где мы поговорим об освоении своенравной Сибири и посмотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19 вв. Вы сделаете отличные фото с резными наличниками, попутно погружаясь с славянскую мифологию. А по пути на Байкал гид поделится парой забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории

Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру! Здесь вас ждут постройки, привезенные из разных уголков края: жилища тофаларов, эвенков, бурят. Мы расскажем о быте местных коренных народов и русских сибиряков. Гулять будем в комфортном темпе, ощутим атмосферу и подышим воздухом березовой рощи.

Сибирское море Байкал

В поселке Листвянка вы, наконец, увидите озеро и пополните свои знания о нем в Байкальском музее или под открытым небом, в локации с дивным пейзажным видом. Мы взглянем на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше за лучшими кадрами, а потом спустимся к кромке воды и под конец заглянем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Музей Тальцы — 250 руб. с человека

Байкальский музей (по желанию) — от 400 до 600 руб. с человека

Питание в кафе/ресторане

По желанию кресельный подъемник на смотровую площадку (400 руб.) либо можно бесплатно пройти 20 минут по асфальтированной тропе

Как проходит экскурсия