Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы и встретитесь с Байкалом. Программа насыщена увлекательными рассказами и возможностью сделать отличные фото.
Погружение в славянскую мифологию, знакомство с бытом коренных народов и сибиряков, а также виды на озеро Байкал оставят незабываемые впечатления
🏛️ Посещение исторических и этнографических музеев
🌲 Прогулка по березовой роще
🏞️ Виды на озеро Байкал и Шаман-камень
🍴 Вкусные сувениры с рыбного рынка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Иркутск и Байкал за 8 часов» - летние месяцы, когда природа Сибири расцветает, а прогулки на свежем воздухе наиболее комфортны. В это время можно насладиться видами Байкала и исторического центра Иркутска в полной мере.
Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно изучать достопримечательности и наслаждаться атмосферой без суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический центр Иркутска
Музей Тальцы
Озеро Байкал
Байкальский музей
Шаман-камень
Рыбный рынок
Описание экскурсии
Иркутск обзорно
День начнется с исторического центра Иркутска, где мы поговорим об освоении своенравной Сибири и посмотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19 вв. Вы сделаете отличные фото с резными наличниками, попутно погружаясь с славянскую мифологию. А по пути на Байкал гид поделится парой забавных историй об Иркутске и его жителях.
Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории
Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру! Здесь вас ждут постройки, привезенные из разных уголков края: жилища тофаларов, эвенков, бурят. Мы расскажем о быте местных коренных народов и русских сибиряков. Гулять будем в комфортном темпе, ощутим атмосферу и подышим воздухом березовой рощи.
Сибирское море Байкал
В поселке Листвянка вы, наконец, увидите озеро и пополните свои знания о нем в Байкальском музее или под открытым небом, в локации с дивным пейзажным видом. Мы взглянем на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше за лучшими кадрами, а потом спустимся к кромке воды и под конец заглянем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Музей Тальцы — 250 руб. с человека
Байкальский музей (по желанию) — от 400 до 600 руб. с человека
Питание в кафе/ресторане
По желанию кресельный подъемник на смотровую площадку (400 руб.) либо можно бесплатно пройти 20 минут по асфальтированной тропе
Как проходит экскурсия
На комфортном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
Гид встретит вас у вашего отеля в Иркутске и привезет обратно
Программу можно адаптировать в зависимости от ваших пожеланий — будем смотреть только то, что действительно вам интересно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 564 туристов
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях нашей команды мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом. Но самое главное, мы покажем вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Татьяна
Были на экскурсии 14 июня. Гид Наталья провела нам замечательную экскурсию, всё подробно рассказала, давала наглядный материал с историческими данными (фото, карты, статьи). Очень приятная и внимательная девушка, отнеслась к нам с пониманием и заботой, что довольно редко встретишь на экскурсиях. Спасибо огромное!!!
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А
Анастасия
Безумно понравилась экскурсия! Организация была на высшем уровне: Елена оказалась настоящим профессионалом, которая не только делилась интересными фактами, но и увлекала увлекательными историями.
Маршрут был тщательно продуман, нас забрали прямо из читать дальшеуменьшить
гостинице, мы посетили самые живописные места и узнали много нового о культуре и традициях региона. Время пролетело незаметно, и каждая остановка оставляла яркие впечатления.
Также хочу отметить комфортный транспорт и дружелюбную атмосферу. Это был отличный способ провести день и расширить свой кругозор, тк мы всего прилетели на пару дней. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить максимум от своего путешествия!!! Елена еще раз огромное вам спасибо! Ваши бортпроводники:)
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О
Ольга
Ездили на экскурсию в Листвянку с гидом Натальей. Остались очень довольны! Наталья — грамотный, внимательный и очень терпеливый гид. Интересно рассказывает об истории Байкала, Иркутска и местных традициях, отвечает на вопросы читать дальшеуменьшить
и делает это легко и увлекательно. Во время экскурсии никто никого не торопил — было достаточно времени и полюбоваться видами, и сделать фотографии, и просто насладиться атмосферой Байкала. Отдельно хочется отметить, что Наталья — уверенный и аккуратный водитель. Поездка прошла спокойно и комфортно, что особенно важно на длительных маршрутах. Спасибо Наталье за прекрасный день, интересную экскурсию и тёплую атмосферу! Благодаря таким людям путешествие оставляет самые приятные воспоминания. С удовольствием рекомендуем экскурсии с Натальей всем, кто хочет познакомиться с Байкалом и его окрестностями.
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И
Ирина
Ездили на экскурсию на Байкал с Тамарой. Очень веселый и прфессиональный гид. Она адаптировала программу конкретно для нас, и предложила все варианты куда можем заехать, чтобы успеть по времени. Получилась приятная поездка, мы очень довольны.
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Д
Диана
Нам экскурсия очень понравилась, много интересного, очень познавательно.
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Татьяна
Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Побывали в удивительном музее Тальцы, в завораживающей своей красотой Листвянке, там же поднялись на смотровую площадку, с которой открываются прекрасные виды на Ангару😍 Попробовали покататься читать дальшеуменьшить
на групповых традиционных лыжах, покатались с горки и многое другое… После заехали на местный рыбный рыночек, рыба свежая без примесей - берите, не пожалеете! Елена завезла в кафе неподалеку, где испробовали местный стилизованный десерт с брусникой - шаман камень. Так что и здешние лакомства испробуете💯
Стоит отметить и часть экскурсии по городу, многое узнали об истории, местных жителях, современном состоянии города.
Наш вердикт - однозначно остались довольны. Выбирайте эту команду - не пожалеете! Теперь Иркутск один из любимых городов в списке посещённых 😍😉
+1
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