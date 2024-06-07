1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«А завершится экскурсия у памятника Александру III: после вы сможете пройтись вдоль набережной, рядом самостоятельно посетить Краеведческий музей или отправиться на обед»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
«На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улице Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
«По дороге в Листвянку мы посетим Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«После, по желанию, вы познакомитесь с обаятельными нерпами и посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
«Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
«Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая»
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Вы оцените самые красивые деревянные дома города: дом-музей декабриста Трубецкого и «Кружевной дом» Шастина»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Свидание с нерпой в Музее Байкала»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Мы проедем по старинному Иркутску, где среди деревянных кружевных домов вы увидите усадьбы декабристов, ныне музеи города»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«По желанию возможно посещение и проведение экскурсий: в Краеведческом музее Иркутска — билет 200 руб»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Здание в мавританском стиле, единственное в Сибири, его изюминка — увековеченные в камне фамилии ученых, внесших вклад в изучение Сибири по периметру здания (сейчас это отделение краеведческого музея)»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Вскоре вы подъедете к музею деревянного зодчества «Тальцы», что раскинулся под открытым небом на высоком берегу»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«Посещение музеев не входит в расписание экскурсии»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Посетим один из музеев на ваш выбор»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
«Посетить уникальный и очень прикладной по своему наполнению Байкальский музей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
«Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
«Вы увидите музей байкаловедения с аквариумом местного Института биологии и большой коллекцией насекомых, а также лучший вид на Байкал»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
«Музей «Тальцы» и смотровая площадка»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Это старейший очаг европейской культуры в «середине земли»: именно здесь появились первые в стране провинциальная библиотека и музей»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
«Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
«Вас ждет купание в самом глубоком озере мира, посещение музея железной дороги и фото на память у старинного паровоза»
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«Если у нас останется свободное время до следующего парома, мы сможем заглянуть в музей истории КБЖД в здании старинного вокзала»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«В квартале с аккуратными мощеными променадами, историческими усадьбами, музеями и уютными ресторанами вы проникнитесь духом столицы Приангарья»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
«Я расскажу о музее в действующей тюрьме Иркутска, где содержался Верховный главнокомандующим Русской армии»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
«Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«Среди найденных бесценных артефактов, ныне хранящихся в знаменитых музеях, были и уникальные палеолитические Венеры из мамонтовой кости»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
«А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-ых годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
«Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
Начало: В центральной части Иркутска
«В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай»
Завтра в 09:00
13 июня в 10:00
от 12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
«Драматический театр, краеведческий музей и дворец Сибиряковых»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
«Там же вы посетите музей, где погрузитесь в отдельную небольшую, но очень важную часть жизни Иркутска»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
«), Иркутский областной краеведческий музей (1883 г»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала»
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
«Мы посетим их дома — ныне действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную и общественную жизнь Иркутска»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Прогулка по улице Карла Маркса с осмотром домов XIX века, краеведческого музея, драматического театра им»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Ольга хороший организатор и рассказчик. Построила маршрут по нашим просьбам. Приветлива и доброжелательна, время экскурсии прошло незаметно. Все очень комфортно
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ССтепан2 июня 2024Сергей настоящий джентльмен.
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ООльга30 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музеи»
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