🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города «А завершится экскурсия у памятника Александру III: после вы сможете пройтись вдоль набережной, рядом самостоятельно посетить Краеведческий музей или отправиться на обед» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 75 отзывов К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей Начало: у Иркутского драматического театра «На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу» 2 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 108 отзывов Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска Начало: По желанию заказчика «Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков» 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова «В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов» от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом Начало: У вашего отеля «Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улице Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея» от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 32 отзыва Популярное предложение Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт... «По дороге в Листвянку мы посетим Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв» от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 102 отзыва Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ... «После, по желанию, вы познакомитесь с обаятельными нерпами и посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне» от 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления «Музей Тальцы — буквально прикоснуться к истории» 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Иркутск: история, легенды и современность Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города «Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле «Вы оцените самые красивые деревянные дома города: дом-музей декабриста Трубецкого и «Кружевной дом» Шастина» 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 131 отзыв Путешествие на Байкал: история, природа, культура Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля в Иркутске «Свидание с нерпой в Музее Байкала» от 10 989 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта «Мы проедем по старинному Иркутску, где среди деревянных кружевных домов вы увидите усадьбы декабристов, ныне музеи города» 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты Начало: У места вашего проживания в Иркутске «По желанию возможно посещение и проведение экскурсий: в Краеведческом музее Иркутска — билет 200 руб» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия «Здание в мавританском стиле, единственное в Сибири, его изюминка — увековеченные в камне фамилии ученых, внесших вклад в изучение Сибири по периметру здания (сейчас это отделение краеведческого музея)» 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Листвянка - туристическая столица Байкала Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири Начало: В вашем отеле в Иркутске «Вскоре вы подъедете к музею деревянного зодчества «Тальцы», что раскинулся под открытым небом на высоком берегу» 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... «Посещение музеев не входит в расписание экскурсии» 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 180 отзывов Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом Начало: У вашего отеля в Иркутске «Посетим один из музеев на ваш выбор» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Славное море, священный Байкал Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе... «Посетить уникальный и очень прикладной по своему наполнению Байкальский музей» 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 5 отзывов Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы» Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом Начало: В районе сквера им. Кирова «Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра» 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 38 отзывов Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского Начало: У вашего отеля «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»» 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД «Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы»» 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Золото Байкала Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки Начало: В микрорайоне Солнечный «Вы увидите музей байкаловедения с аквариумом местного Института биологии и большой коллекцией насекомых, а также лучший вид на Байкал» 20 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке «Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день» 6 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Знакомство с Байкалом за один день Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру «Музей «Тальцы» и смотровая площадка» 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 32 отзыва Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года Начало: В Иркутске по договоренности «После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей» 35 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города «Это старейший очаг европейской культуры в «середине земли»: именно здесь появились первые в стране провинциальная библиотека и музей» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск «Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень» 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 16 отзывов Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России» Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края Начало: В Иркутске/Листвянке «Вас ждет купание в самом глубоком озере мира, посещение музея железной дороги и фото на память у старинного паровоза» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал «Если у нас останется свободное время до следующего парома, мы сможем заглянуть в музей истории КБЖД в здании старинного вокзала» 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли Начало: сквер им. Кирова «В квартале с аккуратными мощеными променадами, историческими усадьбами, музеями и уютными ресторанами вы проникнитесь духом столицы Приангарья» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска «Я расскажу о музее в действующей тюрьме Иркутска, где содержался Верховный главнокомандующим Русской армии» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день «В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор» 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день Начало: выбирает путешественник «Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы под открытым небом» 14900 13 410 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области «Среди найденных бесценных артефактов, ныне хранящихся в знаменитых музеях, были и уникальные палеолитические Венеры из мамонтовой кости» 15 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Сибирское гостеприимство на Байкале Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе Начало: От места вашего проживания в Иркутске «А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-ых годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона «Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты» 11 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее Начало: В центральной части Иркутска «В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай» от 12 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Иркутском на авто Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного «Драматический театр, краеведческий музей и дворец Сибиряковых» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Чайный Иркутск и душевная церемония Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером Начало: В районе музея чая «Там же вы посетите музей, где погрузитесь в отдельную небольшую, но очень важную часть жизни Иркутска» 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 3 часа 494 отзыва Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Ежедневно в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2 «), Иркутский областной краеведческий музей (1883 г» Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 8 часов 66 отзывов Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара») «Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала» Расписание: По субботам в 9:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого Начало: Ваш отель «Мы посетим их дома — ныне действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную и общественную жизнь Иркутска» Расписание: По договоренности от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск «Прогулка по улице Карла Маркса с осмотром домов XIX века, краеведческого музея, драматического театра им» Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.