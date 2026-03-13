Александр проводит ещё 1 экскурсию

Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Вы осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнаете об эпохе освоения Сибири. В Байкальском музее поразитесь богатству подводного мира озера. Прокатитесь на кораблике с прозрачным дном и на фуникулере к незабываемым панорамам. Увидите самый широкий исток реки в России и пообедаете в лучшем местном кафе.

Описание экскурсии

Сибирские истории

Путешествие начнется в Иркутске — по дороге я вкратце расскажу о прошлом города, о караванах, которые двигались по Великому чайному пути правым берегом Ангары, а также о несостоявшемся визите Эйзенхауэра на Байкал. Вскоре вы подъедете к музею деревянного зодчества «Тальцы», что раскинулся под открытым небом на высоком берегу. Именно здесь на примере старинных памятников вы познакомитесь с историей освоения Сибири и узнаете об основных народах, проживающих в Приангарье.

Потрясающий мир Байкала

После часовой прогулки по музею продолжится путь к Байкалу — он встретит вас самым широким истоком реки в России — могучей Ангары, у края платья которой лежит священный Шаман-камень. Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером. В лучшем музее, посвященном Байкалу, окажетесь на самом дне глубочайшего пресноводного водоема в мире, проследите основные этапы его развития, увидите больших и малых представителей байкальской флоры и фауны. А летом экскурсия продолжится в дендро-парке «Каменушки».

Встреча с тюленями и прогулка на кораблике

В центре посёлка Листвянка вы сможете пообедать в одном из лучших кафе байкальской кухни. Найдем время и для крупнейшего сувенирного рынка в Прибайкалье. Затем вы осмотрите Никольскую церковь, которая в советское время стала настоящим музеем для икон и реликвий. И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду).

🚡 В завершение вы подниметесь на фуникулёре к одной из лучших смотровых площадок на Байкале у Камня Черского. Назад спуститесь пешком по первой в истории Сибири тропе для терренкура, наблюдая за лучами закатного солнца. После я отвезу вас обратно в Иркутск.

Организационные детали