Александр проводит ещё 1 экскурсию

Музей «Тальцы», виртуальное погружение на дно озера, прогулка на кораблике и не только
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Вы осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнаете об эпохе освоения Сибири. В Байкальском музее поразитесь богатству подводного мира озера. Прокатитесь на кораблике с прозрачным дном и на фуникулере к незабываемым панорамам. Увидите самый широкий исток реки в России и пообедаете в лучшем местном кафе.
Путешествие начнется в Иркутске — по дороге я вкратце расскажу о прошлом города, о караванах, которые двигались по Великому чайному пути правым берегом Ангары, а также о несостоявшемся визите Эйзенхауэра на Байкал. Вскоре вы подъедете к музею деревянного зодчества «Тальцы», что раскинулся под открытым небом на высоком берегу. Именно здесь на примере старинных памятников вы познакомитесь с историей освоения Сибири и узнаете об основных народах, проживающих в Приангарье.
Потрясающий мир Байкала
После часовой прогулки по музею продолжится путь к Байкалу — он встретит вас самым широким истоком реки в России — могучей Ангары, у края платья которой лежит священный Шаман-камень. Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером. В лучшем музее, посвященном Байкалу, окажетесь на самом дне глубочайшего пресноводного водоема в мире, проследите основные этапы его развития, увидите больших и малых представителей байкальской флоры и фауны. А летом экскурсия продолжится в дендро-парке «Каменушки».
Встреча с тюленями и прогулка на кораблике
В центре посёлка Листвянка вы сможете пообедать в одном из лучших кафе байкальской кухни. Найдем время и для крупнейшего сувенирного рынка в Прибайкалье. Затем вы осмотрите Никольскую церковь, которая в советское время стала настоящим музеем для икон и реликвий. И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду).
🚡 В завершение вы подниметесь на фуникулёре к одной из лучших смотровых площадок на Байкале у Камня Черского. Назад спуститесь пешком по первой в истории Сибири тропе для терренкура, наблюдая за лучами закатного солнца. После я отвезу вас обратно в Иркутск.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: АЭМ «Тальцы» — 350 ₽человека, Байкальский музей — 600 ₽/человека, прогулка на кораблике с прозрачным дном — 1500 ₽/человека, подъем на фуникулёре — 600 ₽/человека
Мы остановимся на обед в местном кафе — еда и напитки также оплачиваются дополнительно
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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3
–
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Екатерина
Потрясающая экскурсия. Александр - супергерой, очень эрудированный, интеллигентный, знает всё о Листвянке, Иркутске, сам проводит экскурсию в Тайцах и Байкальском музее. Формат очень интересный, доступный для людей любого возраста. Всем рекомендую гида, влюблённого в родной край и свою профессию!
Александр
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова, Екатерина!
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А
Александ
Прежде всего хочу сказать, что Александр несомненно является глубоким знатоком как Иркутского края, так и непосредственно озера Байкал и профессионалом. Маршрут составлено грамотно и полностью охватывает всё, что можно посмотреть читать дальшеуменьшить
в Листвянке и окрестностях. А дальше начинаются нюансы, о которых хочу как предупредить на всякий случай следующих экскурсантов, так и донести некоторые моменты до экскурсовода: Экскурсия в музей деревянного зодчества например была чудесна и познавательна, но какие-то участки экскурсии был перегружены на мой взгляд абсолютно "лишними и необязательными" данными, цифрами и информация лилась прям потоком. что было несколько утомительно. Жена прям так и сказала в итоге: каша в голове. Истории про дорогу американского президента, затопленные участки и прочие истории - это реально интересно и занимательно для семейной экскурсии. Но данные про проезжаемые поселения, станции, объёмы перевозок и численность и состав всех встречных поселений - это уже слишком много для тех, кто не будет писать диссертации по итогам поездки)) второй момент, который не позволяет мне поставить 5*, - это отсутствие контакта с нами. Александр игнорировал вопросы сына. Так, что он даже расстроился по итогу (нерпа немного сгладила ситуацию). Да и мои вопросы тоже игнорировались. Всё же индивидуальная экскурсия - это не лекция в универе. Персональный гид должен быть немного гибче и мероприятие должно быть шире, чем такси с аудиогидом. Причём мне есть с чем сравнить - мы был на экскурсиях тут от Калининграда до Шри-Ланки и всегда был контакт. Тут не случилось. Там более перед этим у нас была экскурсия на Ольхон и там жена с сыном были в восторге от подачи информации и общения.
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А
Алена
Интересная экскурсия. Очень информативно и достойно преподнесена информация. Многое успели посмотреть за один день! Рекомендую
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Наталия
Нам очень понравился гид-водитель Александр. Он провел интересные экскурсии по музеям. По дороге из Иркутска в Листвянку услышали много исторических фактов. Порекомендовал нам кафе для обеда. Выбранные нами блюда порадовали соотношением цена-качество. Нам было вкусно. День мы провели очень насыщенно и запоминающе. Рекомендую 👍
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Е
Екатерина
Александр - очень образованный, интеллигентный человек и потрясающий рассказчик! Очень благодарны Александру за хорошо организованную экскурсию! Поддерживает любую тему беседы, готов ответить на любой интересующий ответ, даёт информации максимум! Спасибо, нам очень понравилось! Если кто-то попросит совета на какую экскурсию и с кем пойти - однозначно посоветуем Вас!
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П
Пономарева
Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент! Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". читать дальшеуменьшить
На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!
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