Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Листвянка — туристическая столица Байкала

Музей «Тальцы», виртуальное погружение на дно озера, нерпинарий, прогулка на кораблике и не только!

Александр
Александр – Гид из Иркутска
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем.

Вы осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнаете об эпохе освоения Сибири.

В Байкальском музее поразитесь богатству подводного мира озера.

Прокатитесь на кораблике с прозрачным дном и на фуникулере к незабываемым панорамам.

Увидите самый широкий исток реки в России и пообедаете в лучшем местном кафе.
Задать вопросОбычно отвечает за 25 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 85007 650 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала

Что вас ожидает

Сибирские истории
Путешествие начнется в Иркутске — по дороге я вкратце расскажу о прошлом города, о караванах, которые двигались по Великому чайному пути правым берегом Ангары, а также о несостоявшемся визите Эйзенхауэра на Байкал. Вскоре вы подъедете к музею деревянного зодчества «Тальцы», что раскинулся под открытым небом на высоком берегу. Именно здесь на примере старинных памятников вы познакомитесь с историей 📖 освоения Сибири и узнаете об основных народах, проживающих в Приангарье.

Потрясающий мир Байкала
После часовой прогулки по музею продолжится путь к Байкалу — он встретит вас самым широким истоком реки в России — могучей Ангары, у края платья которой лежит священный Шаман-камень. Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером. В лучшем музее, посвященном Байкалу, окажетесь на самом дне глубочайшего пресноводного водоема в мире, проследите основные этапы его развития, увидите больших и малых представителей байкальской флоры и фауны. А летом экскурсия ⛳ продолжится в дендро-парке «Каменушки».

Встреча с тюленями и прогулка 👣 на кораблике
В центре посёлка Листвянка вы сможете пообедать в одном из лучших кафе байкальской кухни 🥧, а после посетите бассейн с дрессированными байкальскими тюленями — нерпинарий. Найдем время и для крупнейшего сувенирного рынка в Прибайкалье. Затем вы осмотрите Никольскую церковь, которая в советское время стала настоящим музеем для икон и реликвий. И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду).

🚡 В завершение вы подниметесь на фуникулёре к одной из лучших смотровых площадок на Байкале у Камня Черского. Назад спуститесь пешком по первой в истории Сибири тропе для терренкура, наблюдая за лучами закатного солнца. После я отвезу вас обратно в Иркутск.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: АЭМ «Тальцы» — 250 руб. /человека, Байкальский музей 🖼 с виртуальным погружением — 370 руб. /человека, нерпинарий — 500 руб. /человека, прогулка на кораблике с прозрачным дном — 750 руб. /человека, подъем на фуникулёре — 250 руб. /человека
  • Мы остановимся на обед в местном кафе — еда и напитки также оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Иркутске
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала
Листвянка — туристическая столица Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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