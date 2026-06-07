Ирина — ваш гид в Иркутске Организатор данного мероприятия

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Обычно отвечает за 1 час

Провела экскурсии для 852 туристов

Я историк по образованию и гид по призванию. Буду рада познакомить вас с Иркутском и Байкалом. История и судьба нашего края очень меня волнуют, и это моя личная история тоже. Главная цель нашей встречи — чтобы после небольшого путешествия Иркутск и Байкал остались для вас не просто точками на карте, а маленькими частичками вашей жизни.