Тальцы и Листвянка — места, без которых нельзя узнать самое важное о нашей природе.
За один день вы увидите ключевые объекты Иркутска, прогуляетесь по этнографическому музею и окажетесь на берегу Байкала. Услышите истории о городе и геологии, жизни коренных народов, традициях и ремёслах. А ещё насладитесь живописными видами и почувствуете дух Прибайкалья.
За один день вы увидите ключевые объекты Иркутска, прогуляетесь по этнографическому музею и окажетесь на берегу Байкала. Услышите истории о городе и геологии, жизни коренных народов, традициях и ремёслах. А ещё насладитесь живописными видами и почувствуете дух Прибайкалья.
Описание экскурсии
Иркутск
- Вы объедете Иркутск по берегам Ангары и побываете на плотине ГЭС. Узнаете, каким был город в 20 веке, увидите самый старый в мире ледокол и место впадения реки Иркут в Ангару.
- Познакомитесь с нарядными храмами (Спасская церковь, Богоявленский собор, польский костёл) и Знаменским монастырём, где покоятся мощи сибирского святого.
- На месте расстрела адмирала Колчака я расскажу об удивительной жизни этого человека, в судьбе которого Иркутск трижды играл важнейшую роль.
- Проедете по старинному Иркутску, где среди деревянных кружевных домов сохранились усадьбы декабристов, ныне музеи города.
- На набережной увидите корпуса университета и памятник самодержцу Александру III. Я расскажу, за что благодарна ему Сибирь.
Тальцы
- В дороге я расскажу о природе Прибайкалья и влиянии озера на формирование и геологическое развитие региона.
- Мы прогуляемся по сибирской деревне, увидим древнюю башню Илимского острога, традиционные сибирские подворья, бурятский улус. Я расскажу об особенностях сибирских изб, ремёслах, земледелии, обрядах и забавах.
- Вы заглянете в бурятские и монгольские юрты, познакомитесь с коренными народами и их обычаями.
- По желанию можно пообедать: попробовать блюда бурятской или традиционной русской кухни.
Листвянка
- Вы увидите Шаман-камень в истоке Ангары и услышите легенду о том, откуда появилась скала прямо посредине реки.
- В музее узнаете, как и когда формировался Байкал, какие животные в нём обитают. В аквариумах увидите удивительных обитателей озера.
- В Листвянке мы посетим большой рыбный рынок и выйдем на берег Байкала, с которого открывается вид на белые вершины Хамар Дабана.
- По желанию можете прокатиться на катере.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: Тальцы — 300 ₽, Байкальский музей — 310 ₽, подъемник — 550 ₽, обед и катание на катере по желанию.
- Тайминг поездки: 2 часа на Иркутск, 40 минут — Тальцы, 2 часа — Листвянка, дорога от Иркутска до Листвянки и обратно — около 2 часов.
- Мы всегда учитываем пожелания и интересы путешественников: если вас интересуют храмы, мы выстроим маршрут так, чтобы вы смогли увидеть большинство из них, если вас привлекают смотровые площадки, мы покажем вам их. Детали маршрута обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 852 туристов
Я историк по образованию и гид по призванию. Буду рада познакомить вас с Иркутском и Байкалом. История и судьба нашего края очень меня волнуют, и это моя личная история тоже. Главная цель нашей встречи — чтобы после небольшого путешествия Иркутск и Байкал остались для вас не просто точками на карте, а маленькими частичками вашей жизни.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Огромное спасибо за невероятно увлекательную экскурсию! Гид — настоящий профессионал, который идеально знает историю города и умеет преподнести её без скучных дат. Маршрут продуман до мелочей. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
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Е
Потрясающий день с Ириной! Согласилась провести экскурсию в день вне расписания, отличный маршрут с учётом наших интересов и запросов. В пути ответила на все наши вопросы, подробно рассказала про историю,
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С
Мне все очень понравилось. Гид- девушка очень знающая историю города Иркутск, рассказала все понятно и доходчиво. Этно- деревня Тальцы это тоже нечто, старинные усадьбы, их быт, сама техника строительства домов тех лет- просто впеччетляющее зрелище. Ну а поездка на озеро Байкал, виды вокруг, горы- это как вишенка на торте. Супер!!!!
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А
Хочу сказать спасибо Ирине и водителю Сергею.
Мы провели вместе целый день - 9 часов.
Ирина показала мне самые интересные места в Иркутске: дом Волконских, памятник Колчаку, Крестовоздвиженский храм, ледокол "Ангара" и
Мы провели вместе целый день - 9 часов.
Ирина показала мне самые интересные места в Иркутске: дом Волконских, памятник Колчаку, Крестовоздвиженский храм, ледокол "Ангара" и
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Всё было замечательно!!! Никуда не торопясь побывали везде, где планировали. Спасибо! Очень не просто быть одновременно водителем и экскурсоводом, но Ирина справилась на ОТЛИЧНО!
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Спасибо за отличную прогулку-экскурсию, было интересно и познавательно. Всех благ и гостей побольше.
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