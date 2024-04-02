Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Групповой тур в Иркутске

Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды

5
3 отзыва
Верхом по Байкалу - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце природы, где каждый шаг лошади открывает перед вами новые горизонты.

Предлагаем вам уникальную возможность насладиться осенней красотой Байкала, познакомиться с этим великолепным местом под новым углом.

Наш тур подходит как для тех, кто уже не представляет свою жизнь без верховой езды, так и для тех, кто никогда не сидел в седле.

Мы обеспечим вас всем необходимым для комфортного путешествия: от опытных инструкторов до дружелюбных лошадей, которые станут вашими надежными спутниками в этом приключении
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Ближайшие даты:
15
окт
1
ноя
15
ноя
1
дек
15
дек

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Листвянка

Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
3 день

Конная прогулка

Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день

Переезд на Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
5 день

Встреча с Шаманом

Персональная встреча с шаманом.

Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.

Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.

Возвращение на турбазу.

Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Встреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с Шаманом
6 день

Конная прогулка на смотровую площадку Ольхона

Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Конная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку Ольхона
7 день

Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение/количество человек в группе2 чел. 4 чел. 6 чел. 8 чел. 10 чел.
Эконом 130 700108 900100 60097 90095 200
Стандарт139 400117 600109 300106 600103 800

Размещение Эконом:

  • Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 4-6.

Размещение Стандарт:

  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6.

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Байкальские сезоны»

3 ночи

Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.

Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Турбаза «Звезда Кочевника»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться услугами по обмену валюты.

Во всех номерах среди удобств гостиный уголок и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Во всех номерах установлен рабочий стол.

Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: день 2-3: обеддень 4-6: завтрак, ужиндень 7: завтрак
  • День 2-3: обед
  • День 4-6: завтрак, ужин
  • День 7: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 3: по Листвянкедень 4: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 5: По Ольхонудень 6: По Ольхонудень 7: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 3: по Листвянке
  • День 4: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 6: По Ольхону
  • День 7: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Обучение верховой езде с выходом в лесдень 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 3: Прогулка на лошадяхдень 5: Встреча с шаманомдень 5: Конная прогулка вдоль Байкаладень 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народадень 6: Конная прогулка на смотровую площадку
  • День 2: Обучение верховой езде с выходом в лес
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 3: Прогулка на лошадях
  • День 5: Встреча с шаманом
  • День 5: Конная прогулка вдоль Байкала
  • День 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народа
  • День 6: Конная прогулка на смотровую площадку
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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