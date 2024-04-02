Туры на лошадях в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» в Иркутске, цены от 61 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200 за человека
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Ю
    Юля
    1 ноября 2023
    Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
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    увидеть, спасибо ему за это. Могу сказать - поездка удалась! Великолепные Саянский горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя. Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку. Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться. Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Спасибо!!!

    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
  2. Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
  3. Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 61 000 до 95 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Иркутске. Максимально сближение с природой Иркутска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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