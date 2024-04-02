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Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЮЮля1 ноября 2023После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 61 000 до 95 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Иркутске. Максимально сближение с природой Иркутска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024