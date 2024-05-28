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Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Здесь протяжённые песчаные пляжи, тёплая вода и хорошая рыбалка»
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей»
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
«Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться с настоящей подледной рыбалкой в теплом кемпинге на льду Байкала»
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски»
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЮЮля1 ноября 2023После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Животные»
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